Kongebarna med rørende reaksjon på mamma og pappas kyss

Jubelen gikk rett til værs da det ferske kongeparet Mary (51) og Frederik (55) klinte til foran folket på Amalienborg slott.

Kalenderen viste søndag 14. januar, og ekteparet hadde akkurat overtatt tronen etter dronning Margrethe (83).

Kjærlig gest

Det er ingen tvil om at det danske kongeparet er blitt tatt svært godt imot av det danske folket – og det til tross for at det har stormet rundt dem den siste tiden.

KLINTE TIL: Folket jublet over det ferske kongeparets kjærlig gest på slottsbalkonge på Amalienborg. Foto: Ritzau Scanpix

Men ekteparet, som i mai har vært gift i 20 år, gjorde alle utrorykter til skamme ved å kline til på slottsbalkongen på Amalienborg slott.

Og det var tydelig at barna, prinsesse Isabella (16), prinsesse Josephine (13), ferske kronprins Christian (18), og også kongens bror prins Joachim (54), syntes det var stas at kongeparet delte et kyss foran folket.

De jublet og klappet nemlig i takt med folket over den kjærlige gesten.

Gjorde utrorykter til skamme

De siste månedene har det versert rykter om at kongen hadde vært utro med den meksikanske sosietetskvinnen Genevieve Casanova (47) – og at dette skulle ha vært en avgjørende faktor for dronningens avgjørelse om å abdisere.

Dette er noe Genevieve Casanova har gått ut og benektet.

Og kong Frederik selv gjorde det så klart en konge bare kan gjøre det, i tronskifte-talen fra Christiansborg slott:

«Jeg får bruk for all den støtte jeg kan få. Fra min elskede hustru, fra min familie, fra dere og fra det som er større enn oss. Fremtiden går jeg i møte med vissheten om at jeg ikke er alene», avsluttet kongen i talen han holdt til det danske folket – ikledd et par kledelige Tom Ford-briller.

GOD STEMNING: Den nye kongefamilien vinker til folket fra slottsbalkongen på Amalienborg slott. Foto: Ritzau Scanpix

TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen er overbevist om at dronning Margrethes valg om å abdisere, ikke har hatt noe med utroryktene å gjøre.

– Det er liten sannsynlighet for at dronning Margrethe abdiserer for å få bukt med ryktene rundt kronprins Frederik. Dette har nok vært planlagt lenger enn som så, sa Schulsrud-Hansen til TV 2 kort tid etter at dronningens valg var kjent.