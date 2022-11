Vurderer Kompani Lauritzen-innspilling i Nord-Norge

NYE KJENDISER: 14 kjendiser er klare for en ny sesong med Kompani Lauritzen. Foto: Matti Bernitz

Setnesmoen leir har blitt et godt etablert sted i Kompani Lauritzen-universet.

I tre sesonger av Kompani Lauritzen har kjendiser grått sine tårer og knyttet nære bånd med hverandre. Senest i høst fikk tolv unge voksne tre inn i kompaniets univers, plassert i Åndalsnes i Møre og Romsdal.

Nå vurderer kompaniet å flytte på seg.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, bekrefter overfor TV2.no at kanalen og produksjonsselskapet som lager Kompani Lauritzen, Seefood, er i dialog med en ny kommune.

– Vi kan bekrefte at det er dialog mellom Harstad kommune, produksjonsselskapet Seefood og TV 2. Men det er fortsatt ikke endelig avklart hvor innspillingen av neste års Kompani Lauritzen skal foregå, sier pressesjefen.

Dersom det populære TV 2-programmet velger å flytte på seg, kan det bli kostbart for kommunen. Ifølge iHarstad ønsker ordfører Kari-Anne Opsal å få til et spleiselag med ulike aktører for å få kompaniet til Trondenes leir.

Sjef for Kystjegerkommandoen å leiren, Sten Richard Larsen, sier til lokalavisen at de er klare til å ta imot TV-serien.

– Produksjonsteamet har vært her flere ganger, og har blitt enige med ledelsen i Sjøforsvaret å få bruke basen. Det er et program som har gode verdier som Forsvaret står for, sier han.

Den kommende sesongen av Kompani Lauritzen, som blir sendt i 2023, ble spilt inn tidligere i år.

Den fjerde sesongen av Kompani Lauritzen har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play våren 2023.