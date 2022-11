– Visste ikke at det var så ille

SKADE: Tropp 1-deltaker Are Venås skadet seg i en av øvelsene. Foto: TV 2

BOB er en velkjent karakter i Kompani Lauritzen. I onsdagens episode fikk Tropp 1-deltakerne æren av å møte BOB og hans familie.

Oppgaven var å overvinne BOB-er og redde makkeren, i form av en dukke.

Først ut var barnehageassistent Are Venås (21). På seks minutter klarte han å redde makkeren sin fra Bobs hus.

Å bekjempe BOB-er har derimot sin pris. 21-åringen skadet seg nemlig da han sloss mot BOB-ene.

KAMP: Deltakerne måtte bekjempe flere BOB-er i øvelsen «Bobs hus». Foto: TV 2

Ble først sendt til legevakt

Da Venås barket løs mot BOB-ene, merket han ikke før i etterkant at den ene hånden hans ble forslått.

– Da jeg sloss mot BOB-ene fikk jeg et slag på tommelen på venstrehånda. Tommelen ble slått, ved et uhell, veldig hardt, forklarer han til TV2.no.

Tiden gikk og smertene i hånden ble bare verre og verre. Venås forklarer at han begynte å hovne opp, men valgte å avfeie smertene. Til slutt måtte han si ifra.

– Det endte med at jeg sa jeg måtte til legen. Han så på hånda. Det endte med at jeg måtte på legevakta i Molde, forklarer han.

SKADET SEG: Da Are Venås sloss mot BOB-ene, skadet han den ene hånden sin. Foto: TV 2

Fryktet han ble sendt hjem

Sent på kvelden ble 21-åringen kjørt til Molde, hvor han kommer fra. På vei til legevakten var han nervøs for om hånda var så forslått at han ikke kunne bruke den.

– Jeg var redd jeg skulle bli sendt hjem på grunn av skaden. Det hadde vært utrolig kjipt. Jeg var veldig stresset for at den var så skadet, forteller han.

Mens legen undersøkte hånden, håpet Venås hun skulle si at den kun var forslått.

– Da jeg satt der, sier hun med en gang at jeg må på sykehuset. Da tenkte jeg at her har det skjedd noe.

På sykehuset tok de både prøver og røntgen av hånden. Ifølge Venås fant legene ingen tegn til brudd, men at han trolig hadde bristet hånden hardt. Hevelsen og smertene gjorde det likevel vanskelig å bruke den.

– Den var så hoven, at det var vanskelig å bevege hånda. Tommelen var urørlig. De sa at det trolig ville være vanskelig å bruke den i to-tre dager. Jeg visste ikke at det var så ille selv.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, forklarer at Venås ble sendt til lege for undersøkelse om mulig brudd.

– Venås skadet tommelen under øvelse «Bobs hus». Han ble undersøkt av kompaniets lege etter øvelsen, og sendt til røntgen for å undersøke om det var brudd. Røntgenbildet viste heldigvis ingen tegn til brudd eller annen alvorlig skade.

SMERTER: Etter øvelsen kjente Are Venås på smerter. Foto: TV 2

Bet tennene sammen

Med hjelp fra kompaniets lege stivet de av hånden med teip. I tillegg fikk han smertestillende så han klarte å gjennomføre de videre øvelsene som ventet.

Hvor lenge Venås blir i kompaniet gjenstår å se, men 21-åringen forteller at han hadde mye adrenalin i øvelsene, noe som gjorde at han ikke brydde seg like mye om hånden.

– Jeg brukte den likevel. Når vi var ferdig gjorde det dritvondt igjen, men det gikk fint. Litt smerte må man tåle, tenker jeg. Det var vondt, men jeg bet tennene sammen.

– Jeg sluttet aldri å bruke den, så det ble aldri bedre. Den fikk ikke tid til å hvile. Det ble egentlig bare verre, men jeg tenkte: «Jeg får bare vente til jeg er ferdig her, og la den hvile når jeg kommer hjem». Det var ikke kjangs at en fingerskade skulle ta meg.

Snodig opplevelse

Etter oppholdet var over i kompaniet forteller Venås at smertene gikk over etter noen dager. Selv om han fryktet skaden kunne være avgjørende for oppholdet hans, er det én annen ting han må flire av etter skade-opplevelsen.

– Idet vi skal kjøre fra matbutikken i Molde, ser jeg at en av bestekompisene mine kommer ut. Jeg kan jo ikke si noe, men det var helt sykt, sier han og ler.

– Jeg hadde så lyst til å snakke med han, men jeg klarte å holde meg.

Venås hadde nemlig fortalt en hvit løgn om at han var på en spirituell reise i utlandet, når han egentlig befant seg i militæruniform i Åndalsnes.

– Jeg følte jeg måtte gjemme meg, men samtidig ville jeg vise meg og rope. Dæven, det var sjukt.

