Vil motbevise fordommer: – Er ikke så fin på det

Influenserne er ikke redd for å få skitt under neglene.

Voluminøst hår, plettfri sminket og glamorøse antrekk – slik er de fleste vant til å se influenserne Nora Haukland (27) og Hedvig Sophie Glestad (32).

Med skitt under neglene, gjørme på de mest intime steder og grønn fra topp til tå har seerne fått se en ny side av damene.

– Jeg driter jo litt i å være skitten og sånn. Jeg vil jo se bra ut, men det gjør meg ingenting, forteller Glestad.

STÆSJET: Hedvig Glestad, slik seerne er fant til å se henne. Her fra et intervju i forbindelse med TV 2-«Alle elsker David». Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Det er «fair»

For at fordommer mot influensere finnes, er Haukland og Glestad velvitende om.

– Folk har vel det. En blond influenser – selvfølgelig. Men det er «fair». Samtidig trener jeg mye, og jobber også som online coach med trening og kosthold. Så kanskje man tenker at jeg er mer sporty enn det jeg egentlig er? Jeg vet ikke. Kanskje en kombinasjon av de to, sier Glestad.

Da TV 2 møtte Glestad i forkant av innspillingen som foregikk i fjor sommer, var hun ikke fjern for tanken å prøve å ta med seg en liten foundation i øvelser på Bømoen leir.

ORDEN I SYSAKENE: Hedvig Sophie Glestad er velvitende om at hun trenger mer struktur. Å holde orden på tingene sine på Bømoen leir ble en prøvelse. Foto: Matti Bernitz

Seerne har allerede fått se Glestad i en real sminkekrise. Med seg hadde hun nemlig en svær sminkemappe, som ble problematisk å plassere i skapet.

– Noen sa at det viktigste når man er i militæret, er at man føler seg bra. For da yter man også best. Så hvis det er noe får meg til å være bedre i krig, så er det det.



– Det er bedre å spørre om tilgivelse enn tillatelse. Men jeg er ikke så fin på det.



STYRKE: Hedvig Sophie Glestad får testet fysikken på Bømoen leir. Foto: Matti Bernitz

– Er ikke meg

– Influenser – jeg føler det ordet har fått et stygt rykte, innleder Haukland.

Overgangen er stor fra å delta i «Love Island» og spille inn «Girls of Oslo», til å bli en del av Dag Otto Lauritzens (67) kompani.

FRA GLAM TIL GRØNT: Nora Haukland med «Girls of Oslo»-damene, Anniken Jørgensen, Isabel Raad, Sofie Steen Isachsen Foto: Camilla Blok / God morgen Norge Les mer TAKKNEMLIG: – Jeg var ikke i Forsvaret, og angrer skikkelig på det. Jeg er veldig takknemlig for at jeg får være med i voksen alder. Foto: Matti Bernitz Les mer

– Jeg føler at de tingene jeg har gjort, er veldig mye glam. På «Girls of Oslo» har man makeupartist og stylist, klærne er perfekte og restaurantene er nydelige, innleder Haukland.

– Men det er jo ikke meg.

Vil være en inspirasjon

Siden hun trådde inn i rampelyset, har Haukland etablert seg som en av landets største influensere. Selv om hun opplever at influensere har et dårlig omdømme, har hun forståelse for at det er splittede meninger:

– Jeg føler det finnes positive og negative ting til alt. Jeg tror det er veldig mange som finner mye i influensere – som liker å følge dem og finner mye støtte i det.

SER BEGGE SIDER: Nora Haukland forstår at det er delte meninger om influensere. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det viktigste for meg er å være en person som kommer seg opp igjen og gjør det bra. Man har lyst til å være en inspirasjon.

Haukland legger ikke skjul på at det har vært et tøft år. For omtrent et år siden befant hun seg midt i en mediestorm, etter det mye omdiskuterte posebildet ble publisert.

Da hun valgte å delta i kompaniet, håpte hun det ville gi henne mer styrke og selvtillitsfølelse.

Oppveksten i Alta bærer lite preg av glitter og glamour, når Haukland forteller:

FINNER RO: I skog og mark finner Nora Haukland ro. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jeg har alltid vært mye i naturen, og vokst opp med friluftsliv. Det vi spiser har vi skutt, slaktet, fisket eller høstet selv. De kårene er mer meg.

Den siden ønsker 27-åringen å vise mer frem.