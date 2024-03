Vår Staude: – En altoverskyggende frykt for å dø

TV 2 møter Vår Staude (57) før hun flytter inn på Bømoen leir på Voss. I løpet av det korte intervjuet forandrer følelsene seg. Hun går fra å glede seg til å grue seg.

– Jeg tror en del folk tror at jeg er tøff og modig, de har sett meg på «71 grader nord» og tenker: «Hun er ikke redd for noe». Men det er masse ting jeg er redd for.



Hun beskriver seg selv som en tidvis krisemaksimerende person. Hun har nylig sett seg opp på tidligere sesonger, og gruer seg til flere øvelser hun tror kan bli videreført til denne sesongen.

MORGENFUGL: «God morgen Norge»-profil Vår Staude var strålende blid da hun møtte TV 2 rett før avreise til Bømoen leir, selv om hun var fryktelig nervøs. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Det er veldig mange ting jeg syns virker ubehagelige. «Kanskje jeg dør, liksom?», tenker jeg. Kanskje det er farlige ting.

– Hvorfor gjør jeg dette?



Å aldri være alene, å få konstant kjeft og potensielt dårlig hygiene er også noe hun gruer seg til.

– Jeg får jo heller ikke gjort det jeg liker best, som å være med familien. Så på grunn av alt dette, tenker jeg av og til: «Hvorfor gjør jeg dette»? … men jeg skal dette, altså! Jeg gleder meg mer når jeg ikke slipper til all frykten.



– Jeg tenker det er en fordel å være fysisk sterk, og det er jeg jo. Det er likevel veldig sjeldent at vi i familien Staude-Holmann driver med baklengsstup, dykker ned på fem meter eller firer oss ned i en foss. Det gjør vi aldri, så der stiller jeg like svakt som alle andre.

EKTEMANN: Vår Staude er gift med den tidligere padleren Knut Holmann. Han er Norges mestvinnende utøver i sommer-OL etter krigen. Foto: Erik Johansen / NTB

Staude sier hun er takknemlig for at hun er «noenlunde i form», og sier at det hjelper litt på frykten.

– Hadde jeg ikke vært det, hadde jeg hatt enda mer på minussiden. Det er en del jeg er redd for.

Altoverskyggende frykt

«God morgen Norge»-programlederen beskriver en rekke negative følelser som lever inni henne. Selv om hun kan virke sprudlende og positiv til enhver tid, er det ofte noen annet som brygger inni henne.

– Jeg er redd for å gå slipp. Jeg er redd for å ikke ha kontroll. Det er en altoverskyggende frykt for å dø. Jeg må ikke dø, det er planen.



Hun gir eksempler på hvordan frykten hennes kan manifestere seg i hverdagen:

OBERST LAURITZEN: Dag Otto Lauritzen (67) og Kristian Ødegård (49) har kalt inn nye rekrutter til «Kompani Lauritzen», deriblant Vår Staude. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Jeg stoler ikke helt på systemet i flere situasjoner. Hvis jeg går om bord i et fly til Mallorca, og ser inn i cockpiten og syns han virker blid og ufokusert, så tenker jeg: «Kanskje jeg burde fly i stedet?» Jeg stoler liksom ikke helt på at ting går bra. Det er en del situasjoner i «Kompani Lauritzen» hvor man vil bli satt på prøve.

Selv om Staude har flere frykter, er hun fast bestemt på at hun skal prøve å gjennomføre alt som blir kastet mot henne.

– Jeg håper det blir litt «TV-power», at siden det er på TV, så skjerper jeg meg og gjennomfører. Jeg har erfart det før, at jeg blir en litt bedre versjon når det er på TV. Jeg skal liksom ikke skuffe noen. Jeg tenker: «Jeg angrer kjempemye om jeg ikke gjennomfører».