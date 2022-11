Valgte å forlate Tropp 1: – Litt pinglete at jeg ga meg

TRAKK SEG: Øvelse «Overlevelse» ble en utfordring for flere av Tropp 1-deltakerne. Foto: Matti Bernitz

Øvelse «Overlevelse» tærer på Tropp 1-deltakerne. I mandagens episode valgte Daniel Pawa (22) å trekke seg fra kompaniet.

Kort tid etter besluttet nok en deltaker å følge i hans fotspor.

Fisker Julian Rassat (23) slet med å holde fyr i bålet sitt, og mistet til slutt motivasjonen til å gjennomføre øvelsen.

– Jeg valgte å trekke meg etter en litt rask egenevaluering. Jeg så at ting begynte å bli dårligere og dårligere, og bålet mitt sloknet. Det regnet og haglet, og det var mye vind og dårlig vær, forklarer han til TV 2 kort tid etter han har kommet inn i varmen.

TRAKK SEG: Julian Rassat valgte å trekke seg fra Tropp 1. Foto: Matti Bernitz

Belastende

Rassat forklarer at han la seg inn i sin egensnekrede gapahuk og forsøkte å få tiden til å gå ved å sove. Å være alene i skogen var svært kjedelig.

– Mens jeg lå der kjente jeg regnet dryppe ned. Det ble verre og verre, og til slutt var jeg gjennomvåt. Jerven-duken og alt var pissbløtt. Jeg besluttet å ikke stå i det ubehaget noe mer, og valgte å si «no play».

I det 23-åringen valgte å trekke seg, føltes avgjørelsen klok og riktig. Likevel legger han ikke skjul på at det føles litt bittert.

– Jeg kunne gjerne holdt ut den siste tiden av øvelsen, men usikkerheten og uvissheten om hva som kom dagen etter ble så stor og avgjørende for min del, forklarer han.

GJENNOMBLØT: Dårlig vær var ikke en fordel for Julian Rassat som ble kald og våt i løpet av natta. Foto: TV 2

Uvissheten opplevde han som svært belastende. Det førte til at han krisemaksimerte om ulike scenarioer: Skulle de tilbringe nok en natt utendørs, eller skulle de få tilgang på tørre klær?

– Det var det som til slutt gjorde at jeg valgte det jeg gjorde. Jeg satt og tenkte på det i en time, før jeg blåste i hornet. Det var ikke en spontan avgjørelse. Jeg hadde reflektert og gått noen runder med meg selv, før jeg sa at nok er nok.

I ettertid fikk Rassat vite at det var ikke bare han som slet med å få fyr på bålet sitt.

– De må ha hatt det mye verre enn meg, så det er litt pinglete at jeg ga meg der. Men jeg følte at nå var det nok. Jeg følte at jeg hadde fått tøyd strikken, og gjort alt jeg ville oppnå. Alt i alt var jeg fornøyd, og klarte å falle til ro med avgjørelsen jeg tok. Det var ikke en idyllisk setting mot slutten.

Vurderte å trekke seg tidligere

Overlevelsesdøgnet testet deltakernes viljestyrke, og hvordan de taklet motgang alene. Rassat føler han har bevist sin viljestyrke i andre øvelser – hvor han egentlig har hatt lyst til å trekke seg.

– Det var når vi skulle gå opp fjellet på ski, uten mat og drikke. Det var en øvelse jeg vurderte å trekke meg fra ganske tidlig. For hvert steg jeg tok, ble det tyngre å ta det neste.

VURDERTE Å TREKKE SEG: Julian Rassat vurderte å trekke seg da deltakerne måtte bestige Strandafjellet. Foto: TV 2

– Det er veldig rart å se at det kan gå så bra, når du begynner så tidlig å nesten trekke deg. Men jeg har holdt ut, besøkt kjelleren og opplevd at det umulige er faktisk mulig – bare du tror nok på deg selv. Det er viktig å ha i bakhodet, fastslår han.

Han er stolt over egen innsats, og tar med seg nye vennskap og en verktøykasse proppet med lærdom.

– Jeg har gjort ganske mye vågalt og skummelt her inne, og har fullført det med bravur. Så jeg føler at det er noe jeg kan ta med meg videre.

SPEKTAKULÆRT: Julian Rassat har gjennomført spektakulære øvelser i Tropp 1. Foto: TV 2

Fått «tyn»

Når TV 2 besøker Rassat hjemme i Fredrikstad avslører han at han har fått litt tyn fra befalet i etterkant for at han trakk seg.

– Hver gang jeg har møtt Dag Otto, kommer han bort til meg og sier: «Det irriterte meg så forferdelig at du trakk deg, for du hadde det jo best. Du kosa deg, du», sier han og ler.

IMPONERT: Befalet har latt seg imponere av Julian Rassat i Tropp 1. Foto: Matti Bernitz

Kosen fikk derimot en brå slutt. I ettertid har Rassat fått vite at han trakk seg svært kort tid før øvelsen var over. Hadde han visst det da, tror han at utfallet kunne vært annerledes.

– Det irriterer jeg meg litt over i dag. Jeg hadde holdt en time til, men det ville vært en lang time, for jeg var kald og frøys.

– Du vet aldri hva som venter rundt neste sving. Jeg tenkte: «Fy fader, nå har jeg kommet så mye lenger enn det jeg hadde sett for meg. Det er helt utrolig». Jeg trodde de kom til å sende meg ut etter første uke. Jeg føler jeg har fått veldig mye ut av oppholdet, så jeg tenkte at det ikke er noen skam å gi seg nå.

