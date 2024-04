Ute av «Kompani Lauritzen»: – Veldig mange følelser på én gang

Det ble skuespiller Karin Klouman (34) som måtte forlate «Kompani Lauritzen» og Bømoen leir, etter å ha tapt dimmekampen mot artist Knut Marius Djupvik (36).

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg har veldig mange følelser i kroppen på én gang, sier Klouman til TV 2, kort tid etter at nederlaget er et faktum.

– På én side er jeg veldig lei meg, litt skuffa, og litt trist for at jeg må dra. Jeg skulle gjerne ha blitt en stund til. Men på en annen side, synes jeg det er fryktelig deilig å slippe det beretløpet, sier hun og ler.

HEKTISK: Karin Klouman og Knut Marius Djupvik måtte møtes i dimmekamp. Øvelsen var «rutenettkommando». Foto: Matti Bernitz

Dimmekampen hun tapte var den hektiske «rutenettkommando»-øvelsen. Selv om hun gjerne skulle ha blitt værende på Bømoen leir en stund til, er hun krystallklar på at Djupvik tok en fortjent seier.

– Det var definitivt rett at Djupvik skulle vinne dette her, fordi han håndterer stress mye bedre enn meg. Jeg har et alvorlig stressmestringsproblem.

I etterpåklokskap er det én ting Klouman skulle ønske at hun gjorde annerledes. Se hva hun sikter til i videoen nedenfor:

– Det har vært tøft



Skuespilleren, som er kjent fra blant annet komiserien «Basic Bitch» og som deltaker i «Kongen befaler», ser tilbake på «Kompani Lauritzen» med blandede følelser.



– Det var så mye som skjedde. Det var så mange følelser i sving. Jeg sitter igjen med en følelse av at jeg har vært med på noe sprøtt. Man kjenner at man er dritsliten, og enorme mengder stress og press – heldigvis med verdens fineste gjeng.

UTFORDRENDE: Skuespiller Karin Klouman beskriver «Kompani Lauritzen»-oppholdet som en tøff opplevelse. Foto: Matti Bernitz

Til tross for beinharde øvelser og strengt regime, føler Klouman at den aller største kampen har funnet sted i hennes eget hode.

– Noen dager har jeg følt at jeg ikke har fortjent å være her, fordi jeg ikke synes at jeg har vært like god som de andre. Jeg har ikke helt hatt overskudd til å se de andre, og har hatt nok med meg selv. Så jeg har jo vært litt kjip mot meg selv her inne. Det har vært tøft.

– Man kommer jo veldig inn i en boble, sånn som man gjør med veldig mye, men her er det unikt fordi vi settes i ganske ekstreme situasjoner.



Det hører til sjeldenhetene, ifølge Klouman, at hun kjenner på så mange følelser som hun gjorde i «Kompani Lauritzen».

– Man blir avskrelt som menneske. Man får et innblikk i sjelen til avskrelte mennesker der inne, som er ganske brutalt når man lever så konforme liv som man gjør.

– Det vekker ganske mange følelser i alle, som man heller ikke har kjent på før.

KREVENDE: «Kompani Lauritzen»-deltakerne må bruke både hode og kropp for å lykkes. Her er Karin Klouman i dyp konsentrasjon. Foto: Matti Bernitz

Hallusinerte

Da Bømoen leir ble et tilbakelagt kapittel, dro hun rett til Bergen og hvilte på hotell.

– Jeg tok inn på Hotel Norge, og lå rett ut i en uke. Jeg sov 17 timer i døgnet i en hel uke. Bare spiste og sov.

34-åringen beskriver overgangen fra leiren til sin vante liv som stor. På et tidspunkt innså hun at det militære regime virkelig hadde påvirket henne.

– Da jeg kom ut på Bergen stasjon, hvor kjæresten min skulle hente meg, hallusinerte jeg, sier hun og ler.

– Jeg begynte å se etter BOB-er med våpen og sånn. Da skjønner du at du har blitt hjernevasket. Du er på en frekvens i hjernen som er overlevelse. Det var en overgang til det vanlige livet, sier Karin Klouman.