TV-seere reagerer på urettferdig poengsystem: – Tragisk

I lørdagens episode var det hele tre deltakere som måtte forlate «Kompani Lauritzen» etter en knallhard rekruttperiode.

At en av dem ble Thomas Hayes (24), var overraskende for både meddeltakerne og seerne.

Hayes har flere ganger havnet i øverste sjikt på poenglisten gjennom rekruttperioden. Når kompaniet har blitt delt i to lag, har han derimot ofte havnet på det tapende laget.

Dette spilte en stor rolle for utfallet til 24-åringen:

– For meg var det stang ut nesten hele veien, sier Hayes til TV 2.

Nå svarer TV 2 på om poengsystemet til programmet kan være for tilfeldig, og derfor virke urettferdig.

Les TV 2 sitt svar nederst i saken.

Tydelig skuffet etter exit

Etter tapet i sesongens første dimmekamp, reflekterte Hayes over skuffelsen av å være første deltaker ut av programmet.

– Det er sikkert mye jeg kunne gjort annerledes for å ikke havne i dimmekamp, men så gikk det nå slik. Jeg misforstod noen oppgaver, og det måtte jeg betale dyrt for, sa en tydelig skuffet Hayes til TV 2 rett etter exiten.

24-åringen nevnte både øvelse «Overfiring», hvor han misforstod en avlevering fra Dag Otto Lauritzen (66). Hadde han klart avleveringen, hadde han vært blant de raskeste i den øvelsen også. Slår man det sammen med flere tap i lagkonkurranser, blir poengsummen for lav.

– Da holdt det ikke med de to andreplassene jeg fikk den siste dagen, sa Hayes og refererte til at han var nest best i to av de individuelle øvelsene i øvelse «Hurramegrundt».

TV-seere har tatt til forskjellige kommentarfelt på sosiale medier, hvor de uttrykker sin frustrasjon over utfallet i den første dimmekampen. Mange sier de har studert poenglisten, og stiller spørsmålstegn til utfallet. Flere av kommentarene har ordlyd som ligner:

«Tragisk at Hayes ryker ut!»

«Føles urettferdig at Hayes røk ut. Har ikke han gjort det veldig bra?»

«Han har vært veldig uheldig med lagene han har havnet på.»

RØK UT: Thomas Hayes røk ut i kunnskapsrunden av sesongens første «Kompani Lauritzen»-dimmekamp. Foto: Matti Bernitz

Gikk ut over selvtilliten

Da TV 2 nylig møtte Hayes på premierefesten til «Kompani Lauritzen», fortalte 24-åringen om hvordan hans første møte med militæret var.

– Det var jo morsomt! I tillegg til slitsomt, utfordrende, lærerikt og bra, sier Skam-skuespilleren til TV 2.

Hayes innrømmer at opplevelsen til dels gikk ut over selvtilliten.

– Man vet jo på et sett hvor man ligger, både fysisk og psykisk. Men der inne fikk jeg virkelig kjenne på det å ikke få til ting, som jeg egentlig vet at jeg klarer. Det har vært slitsomt å tenke på. Mentalt sett var ikke det så fett.

KREVENDE: Thomas Hayes innrømmer at oppholdet på Setnesmoen leir var mer utfordrende enn han hadde sett for seg. Foto: Matti Bernitz/TV 2

– For meg var det stang ut

Da TV 2 spør 24-åringen om han følte han hadde uflaks gjennom rekruttperioden, svarer han raskt:

– Ja, jeg er glad du sier det. Jeg har tenkt mye på akkurat det. Det er så små marginer det er snakk om – så det er litt uflaks. Det er snakk om millimetere eller sekunder, begynner Hayes.

– Så plutselig er man ute, og da får du ikke gjort noe. Jeg skulle ønske jeg hadde fått én øvelse til. Men for meg var det stang ut, nesten hele veien. Det føltes som om at det ikke var meningen at jeg skulle være der.

Selv om Hayes totalt sett er fornøyd med «Kompani»-opplevelsen, konstaterer han at han gjerne skulle vært der lenger.

– Det hadde ikke skadet med noen dager eller en uke til, men jeg er fornøyd. Jeg kom inn, lærte mye om meg selv, og har fått utbytte av opplevelsen i senere tid. Også var det jo deilig å komme seg på hytta og knekke en øl, sier Hayes og smiler.

Var forberedt på dimmekamp

VGTV-profil Jon Martin Henriksen (32) var en av deltakerne som store deler av rekruttperioden lå i faresonen for å havne i første dimmekamp. 32-åringen klarte likevel å redde seg inn.

– Det var veldig viktig for meg å ikke ryke først. Jeg lå jo over og under den «nedrykkstreken» hele tiden, sier Henriksen.

OVERRASKET: Jon Martin Henriksen var overrasket over at han ikke havnet i den første dimmekampen. Foto: Matti Bernitz/TV 2

32-åringen innrømmer han var mentalt forberedt på dimmekamp, og ble derfor svært overrasket da det var Hayes som måtte ut i kamp.

– Jeg hadde regnet meg frem til at det enten ville være Turab eller meg som ville havne i dimmekamp, men plutselig var det Hayes, sier han.

Selv om VGTV-profilen var overrasket over Hayes sin plassering, var han glad på sine egne vegne.

– Jeg kjente jeg hadde oppnådd noe for meg selv. Så det var veldig viktig for meg, rent personlig.

– Jeg syns ikke det var så gøy å være med, med det er gøy å ha vært med. Det er forskjell på det, konstaterer Henriksen.

TV 2 svarer

TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl, sier at «Kompani Lauritzen» bruker en egen variant av Forsvarets kartleggingstester. Dahl har likevel forståelse for at poengsystemet kan virke noe rart for deltakerne, spesielt for dem nederst på skalaen.

– I sum forsøker vi alltid å gjøre poengutdelingen mest mulig rettferdig ut ifra prestasjonene til deltakerne. I lagøvelser med to lag er det alltid seks poeng til vinnerlaget og tre poeng til taperlaget. Dersom et lag ikke gjennomfører øvelsen, får de null poeng.

Den siste øvelsen, «Operasjon: Hurramegrundt», fikk Hayes og makkeren Iben Akerlie (35) fem poeng for andreplassen sier Dahl, noe som var korrekt for den øvelsen. Poengene gikk fra seks poeng for førsteplassen, og deretter nedover.

– Hayes jobbet også hardt for fellesskapet, at han nesten besvimte. Likevel fikk han norm. Hvorfor?

– Tilbakemeldingene i militært forhold er basert på befalets helhetsvurdering av deltakerne. Basert på en helhetsvurdering ble Hayes plassert på norm, i likhet med flesteparten av de andre rekruttene.

Dahl legger til at han har forståelse for at poengsystemet i rekruttperioden kan virke urettferdig.

– «Kompani Lauritzen» er et underholdningsprogram som skaper stort engasjement hos seerne. Vi forstår at folk har ulike meninger om både poengsystem og andre elementer i programmet. Vi forsøker alltid å gjøre konkurransen mest mulig rettferdig for deltakerne, også når det gjelder utdelingen av poeng i øvelsene.

«Kompani Lauritzen» sendes på TV 2 Direkte onsdager og lørdager, og når du vil på TV 2 Play.