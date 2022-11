Tropp 1-Julian overrasket over friere: – Mange som tar kontakt på feil grunnlag

Julian Pieter Roos Rassat (23) har i Kompani Lauritzen: Tropp 1 blitt kjent som den livlige kompanirekrutten med bred Fredrikstad-dialekt.

Både frivillig og ufrivillig har han skapt latter i troppen og for seerne, men i øvelse «Overlevelse» var det slutt for Julian, et valg han senere har brukt mye tankekraft på.

Målet hans med deltakelsen var å bli et a-menneske. Før kompaniet slet Rassat med å holde på rutiner. Å stå opp om morgenen var en evig kamp.

Tiden i kompaniet har lært ham at det kanskje ikke er så ille å stå opp klokken sju om morgenen.

– Det er ikke så vanskelig som det jeg en gang trodde. Det er å sette beina i bakken når den klokka ringer, og ikke utsette elendigheten.

Han tror den skyldige som har stjålet nattesøvnen er mobilen.

– Man blir sittende på den altfor lenge, og da er man trøtt klokken sju. Når jeg har stått opp klokken sju i kompaniet, har jeg ikke vært trøtt. Jeg har følt meg uthvilt, og det er nesten en ny erfaring, så tidlig på morgenen.

Rassat fortsatt singel

At kompanirekrutt Rassat har blitt et populært fjes denne TV-høsten, gjenspeiler seg blant annet i den single 23-åringens sosiale medier.

Flørtende meldinger lyser nemlig opp telefonen på daglig basis, og det er mange som kunne tenke seg en fremtid som Rassats kjæreste.

Fredrikstad-gutten er smigret over det som for ham var svært så uventede datingforespørsler.

POPULÆR: Julian Pieter Roos Rassat surfer på en bølge av positivitet og kjærlighetsforespørsler etter Kompani Lauritzen: Tropp 1. Foto: Thomas Andersen

– Det har jeg faktisk fått, til min store overraskelse, for jeg hadde ikke sett for meg at det skulle komme, men det... Ja, sier Rassat fortsatt litt satt ut.

Beskriver drømmekjæresten

Han forteller at det dreier seg om direktemeldinger på Instagram og Facebook, og ikke minst en kraftig oppblomstring i matcher på Tinder.

– Det er jo ikke alle som er aktuelle, men det er bare hyggelige ting, forsikrer Rassat.

Han beskriver drømmekjæresten på denne måten:

– Jeg har ikke veldige krav sånn utseendemessig. Jeg er mer der at personligheten er viktigst, forteller han.

Han utdyper:

– Jeg vil jo ha en jente jeg kan være stolt over og stolt av å vise til familien min. Som har en bra personlighet, også bør dem jo se bra ut også. Det er en fordel.

Forberedt på at alt vil stilne

Oppmerksomheten han har fått i forbindelsen med Tropp 1-deltakensen legger han ikke skjul på er stas.

– Det er jo et dopaminrush. Du får mye anerkjennelse og skryt, alt er positivt og kroppen bobler av positivitet, sier Rassat.

Når den helt spesielle, første sesongen med Tropp 1 straks er over, er han forberedt på at det kan bli en overgang til det vanlige livet igjen.

FORNØYD: – Jeg har fått en respons som er helt enestående, sier Julian Rassat om deltakelsen i Kompani Lauritzen: Tropp 1. Foto: Thomas Andersen

– Plutselig stilner det helt. Det er jeg veldig forberedt på. Det handler om å ha lave forventninger til seg selv. Skal jeg sitte her og forvente at nå blir det Skal vi danse og det og det, så blir du jæklig skuffa etterpå. Jeg bare tar ting som de kommer.

Kan dukke opp på TV igjen

Om 23-åringen blir å se på TV igjen, virker dog ikke som en umulighet. Det er i hvert fall ikke noe Rassat ønsker å utelukke.

– Nja, jeg har vel ikke fått noen konkrete tilbud, men det har vært noe snakk om mer greier. Jeg må si at det å ha vært med å oppdage TV-bransjen har gitt mersmak, det skal jeg ikke legge skjul på.

Likevel har han vært veldig tydelig på at det som skjer i disse dager er unntakstilstand i livet hans. Fokuset er i all hovedsak på jobben som fisker.

– Det er veldig hyggelig, men jeg har en jobb også. Hvis jeg skal begynne å takke ja til alt mister jeg levebrødet mitt, så jeg kan ikke ta helt av, selv om jeg synes det er ekstremt moro.

