Tropp 1-Iris tar grep: – Skal gjøre det jævla tårnhoppet

Iris Lian (28) var den eneste som ikke gjennomførte øvelsen i tårnhopp i Kompani Lauritzen: Tropp 1. Dette har hun angret på i ettertid og avslører nå spennende planer for hvordan hun skal komme seg over irritasjonen rundt hoppet.

Det har nemlig skjedd mye i tankesettet til 28-åringen etter deltakelsen i det populære militærprogrammet.

– Jeg syntes synd på den lille jenta på skjermen. Jeg har kommet meg et godt stykke lenger psykisk, så det var vondt å se hvor alene jeg har følt meg, forteller Lian om da hun så seg selv på TV.

IRIS LIAN: Etter deltakelsen i Kompani Lauritzen: Tropp 1, har Lian jobbet med å utfordre angsten. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Et plagsomt tema

– Jeg tenkte vi skulle snakke litt om tårnhoppet?

– Å, faen, sier Lian og ler i det hun hører ordet «tårnhopp».

Tårnhoppet har blitt en velkjent øvelse i Kompani Lauritzen, og da Lian skulle gjennomføre øvelsen, gikk det ikke akkurat smertefritt.

– Vi måtte jobbe kraftig, forteller Fenrik Geir Aker (46), da TV 2 møtte han på premierefesten til programmet.

Han husker godt at Lian ikke klarte å hoppe, og innrømmer at det var krevende for ham selv og kaptein John Hammersmark (49).

– Vi ble tidvis satt på prøve når det var for store hinder, for eksempel da Iris Lian sto i tårnet. Da måtte vi jobbe kraftig, begge to. Vi snakket om det etterpå. Vi kjente at den var krevende, sier Aker.

«Å, faen»-reaksjonen til Lian er beskrivende for hva hun har følt om tårnhoppet, både da hun sto på kanten og skulle hoppe fra 14-meters høyde, og hva hun har tenkt om seansen i ettertid.

Det har nemlig plaget henne ganske mye.

– Det handler mye om at jeg ikke hoppa, men også tanken på at alle andre gjorde det og ikke jeg. Selv om vi fikk beskjed om å ikke sammenligne oss selv med andre, var det likevel lett å gjøre det, sier Lian.

– Tøff i kjeften

Rett før Lian skulle opp i tårnet, sa hun noe til kamera som ikke ble vist på TV.

– Da var jeg så tøff i kjeften. «Det er bare 14 meter, selvfølgelig skal jeg hoppe på første forsøk» husker jeg at jeg sa.

Likevel skjedde det noe i hodet hennes da hun gikk opp stigen og sto på kanten.

– Det er nok første gang i livet mitt at jeg har tenkt at jeg er redd for å dø.

Lian jobbet med seg selv, og befalet oppmuntret henne til å hoppe i cirka 4O minutter. Likevel gjorde hun det ikke.

TÅRNHOPPET: I hele 45 minutter jobbet både befalet og Lian for at hun skulle tørre å hoppe. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Siden den gang har tanken om at hun ikke hoppet plaget henne. Det vil hun gjøre noe med.

– Jeg har mast på produksjonen om å få lov til å hoppe på nytt, men jeg tror ikke jeg kommer til å få lov, sier Lian, og fortsetter:

– De ler litt av meg og sier at vi kan se, men det er nok bare fordi de ikke har lyst til å si nei. Men jeg har så lyst!

Planer om fallskjermhopping

Om det viser seg at hun ikke får gjort tårnhopp-øvelsen på nytt, har Lian klar en reserveplan, som hun ønsker å gjennomføre.

– Hvis jeg ikke får lov, så er det muligheter der jeg bor for å ta fallskjermhopp om sommeren. Det har jeg tenkt mye på.

– Igjen, så kan jeg være tøff i kjeften, men jeg må hoppe fra en eller annen høyde for å få det tårnhoppet bort fra tankene.

Spesielt den første måneden etter Tropp 1, da hun hadde startet i ny jobb som kokk på Setermoen leir, tenkte hun mye på det.

– Jeg har flere tusen soldater rundt meg om dagen. Hva tenker de om meg? Hodet og tankene blir jo din verste fiende, forteller Lian, og fortsetter:

– Fy faen, jeg har så lyst til å gjøre det jævla tårnhoppet, ler hun.

– Angrer du mest på at du ikke hoppet eller at du valgte å dra hjem?

– Oj, det er vanskelig. Jeg går og dagdrømmer om tårnhoppet, men jeg angrer nok mest på at jeg dro hjem. Om jeg hadde sovet på det, er det ikke sikkert at jeg hadde dratt. Det har plaga meg en del, men samtidig var det rett for meg der og da, så jeg kan ikke gå og tenke på det hele tiden, heller.