Tropp 1-Iris fikk storfint besøk på jobb: – Det var en boost

GJENSYN: Da Iris Lian (28) fikk vite at fenrik Geir Aker (46) var på besøk på Bardufoss, tok det ikke lang tid før hun planla et møte med han. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Kompani Lauritzen: Tropp 1 varmet seernes hjerter, da det allerede etablerte og populære programmet, valgte å ha vanlig, unge mennesker mellom 20 og 28 år som deltakere.

Én som ble godt lagt merke til var Iris Lian (28) fra Lødingen, som helt fra start var åpen om at hun slet med sosial angst.

Lian var den første som valgte å trekke seg fra programmet. Da var hun sikker på at hun aldri skulle vende tilbake til en militærleir igjen. I november avslørte hun derimot at hun hadde fått seg jobb som kokk på Setermoen leir i Bardu kommune.

TRAKK SEG: Iris Lian ble en seerfavoritt i Kompani Lauritzen: Tropp 1. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Gjenforening med fenriken

Den nye hverdagen til Lian går i å lage mat til flere tusen soldater på Setermoen leir.

For en ukes tid siden fikk hun høre at en helt spesiell gjest var kommet til Bardufoss, like ved leiren hun jobber i. Fenrik Geir Aker (46) skulle nemlig holde foredrag på Bardufoss.

– Jeg satt på jobb i pausen og fikk høre at fenriken var på Bardufoss. Da sendte jeg han en melding, forteller Lian, og fortsetter:

GJENFORENING: Fenrik Geir Aker (46) og Iris Lian (28) møtes igjen på Setermoen leir i Bardu. Foto: Privat

– «Er det sant?», spurte jeg ham. Han hadde visst foredrag der. Så ble vi enige om å møtes, siden han hadde en time ledig. Da kom han og møtte meg på jobb på Setermoen.

En times tid gikk til prat om hvordan ting var inne på Kompani Lauritzen og tiden etterpå. Lian avslører at fenriken er litt mer autoritær og streng inne på Kompani Lauritzen enn han er på privaten.

– Det var godt å se han igjen, det ga meg en ny boost. Jeg følte meg så trygg rundt befalet og hele opplegget.

Flytter inn i militærleiren

Samme dag som TV 2 ringer Lian, forteller hun at hun skal flytte inn på militærleiren der hun jobber.

– Det er ingen som vet det enda, kan 28-åringen fortelle.

Etter at det bli slutt mellom Lian og samboeren hennes, flyttet hun hjem til moren, stefaren og lillebroren hennes. Nå flytter hun ut igjen.

– Det blir rart. Jeg har aldri bodd alene før, men jeg tror det blir bra.

Flyttingen vil gi Lian kortere reisevei til jobben fra 30 minutter i bil til to til tre minutter å gå.

– Det er ingen andre sivile som bor der, så jeg føler meg ganske heldig, forteller hun.

– Planen er jo egentlig å flytte sørover, men nå har jeg kanskje begynt å revurdere det. Jeg trives veldig godt i forsvaret.

Lian tror hun har godt av litt tid alene, og ser positivt på flyttingen. Samtidig er det spesielt én ting som gjør det litt trist også.

– Jeg har et veldig nært forhold til lillebroren min på 14 år. Han synes det er litt trist, så vi har allerede avtalt at han skal komme på besøk i helgen, forteller Lian.