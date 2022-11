Et traumatisk barndomsminne førte til at Anna Green (20) måtte oppsøke hjelp.

Redsel, dødsangst og pågangsmot var tre av stikkordene som beskrev en av årets kompaniaspiranter, Anna Green (20), rett før hun skulle inn på Kompani Lauritzen: Tropp 1.

De siste ukene har hun vist seerne hvordan hun har klart å trosse sine verste frykter – i håp om å bli en sterkere utgave av seg selv.

I Tropp 1 skal 12 unge voksne forsøke å få livet sitt på rett kjøl, når de skal få en smakebit av oberst Dag Otto Lauritzens (66) militærleir. Her må de ned i kjelleren, teste grenser, og kjenne på mestringsfølelse.

Torsdag kveld var seerne vitne til at Green ble sendt hjem fra leiren fordi befalet mente hun allerede hadde oppnådd det de ønsket av henne. Det var mot hennes vilje.

Nå forteller hun om de mørkeste stundene i kjelleren som førte til deltakelsen.

Dødsangst

Da 20-åringen først satte kursen mot Setnesmoen leir, var det flere mørke tanker som svermet i hodet. Det var spesielt én stor frykt som hadde kommet i veien flere ganger.

– Det jeg er aller mest redd for, er å dø, fortalte hun til TV 2 rett før innspillingen startet tidligere i år.

FRYKT: I Tropp 1 måtte Anna Green trosse sine verste frykter. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Til tross for at det ikke er farlige situasjoner de skulle gjennom, var det flere fryktinngytende øvelser som ventet aspirantene:

– Jeg tror at jeg kommer til å bli ganske redd. Men så har jeg også et pågangsmot i meg, så jeg vet at jeg kommer alltid til å fullføre. Men måten det skjer på er kanskje ikke den kuleste måten. Det tøffeste... Det er nok å stå å gråte og skjelve og alt mulig.

Obersten har gjentatte ganger snakket om kjelleren man først må inn i, slik at man kan finne de gjemte sidene av seg selv. Det var ikke et problem for kompaniaspirant Green.

– Jeg er egentlig ikke så redd for den kjelleren. Jeg føler jeg har vært i der så mange ganger. Kanskje ikke på samme måte, men jeg har jo hatt perioder hvor det har vært helt mørkt.

Grov hets

De mørke periodene har gjort henne ekstra godt kjent med den metaforiske kjelleren. Green husker ikke når hun først måtte begynne å gå til psykolog – det var enten i sjette eller syvende klasse.

PSYKOLOG: Fra ung alder måtte Anna Green gå til psykolog. Foto: God morgen Norge/TV 2

Hun var kun et barn.

Det startet på skolen med små kommentarer. Fornærmelser ble slengt rett i ansiktet hennes.

– Det var folk rundt som ikke var så hyggelige mot meg på skolen og på vei hjem. De ropte «hore» og sånn etter meg, selv om jeg knapt hadde kysset en gutt. Jeg hadde liksom gitt et nuss til noen bak buskene én gang, forteller 20-åringen til TV 2 etter at hun ble sendt hjem.

Hun ler litt.

Til tross for at hverdagen ikke var lett, følte hun selv ikke at hun ble mobbet. Hun hadde jo venner på skolen, men kommentarene fra andre medelever fortsatte.

Så eskalerte det.

Det kom anonyme meldinger på nettet, men så kom anropene på mobilen hennes. De var med skjult nummer.

BYTTET SKOLE: Anna Green byttet skole til slutt. Foto: Matti Bernitz/TV 2

– De anonyme oppringningene sa mange barnslige ting, men de anonyme på nett skrev blant annet: «Hvorfor dreper du ikke deg selv?», forteller hun og fortsetter:

– Lærerne forsøkte å hjelpe meg med å finne ut hvem som stod bak det verste. De fant ut hvem noen av dem var, men jeg valgte uansett å bytte skole fordi pappa flyttet.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

Ungjenta fra Asker husker ikke om mobberne fikk straff for det de hadde påført henne. Hun husker heller ikke hvordan hun fant veien til psykologen.

Hun tror det må ha vært en av stundene hvor hun strigråt til moren. Green mener de trolig ble enige om at hun måtte snakke med noen.

Uforutsigbar hverdag

Om det har hjulpet henne, er en annen diskusjon. Hun har nemlig gått til flere psykologer, og noen ganger har hun selv følt at det har vært feil person å snakke med.

UFORUTSIGBAR: Anna Green forteller at hverdagen er uforutsigbar på grunn av sin ADHD. Foto: Matti Bernitz/TV 2

– Jeg er ikke så flink til å si ifra – men når jeg har møtt de rette psykologene, har det hjulpet ekstremt mye. Alle som har det tungt bør prøve det.

En av de største grunnene til at hun tidligere har vært i kjelleren, er på grunn av diagnosen hennes – ADHD. Hverdagene er uforutsigbare.

– Jeg er helt i hundre ett sekund, og så i neste sier jeg ikke et ord. Det er en blanding av mye forskjellig. Jeg sliter blant annet med at hvis jeg blir såret, så blir jeg ekstremt såret, forteller Green og fortsetter:

– Jeg har slitt med å føle at jeg «passer inn», og jeg har følt meg litt utenfor. Jeg har ikke helt funnet mine venner, og har følt meg ensom. Jeg var ikke den første til å bli invitert på ting. Det er vanskelig å forklare hvorfor humøret svinger, men det er nok fordi jeg er et følelsesmenneske.

ØVELSER: I Tropp 1 har kompaniaspirantene utført en rekke krevende øvelser. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Det har seerne vært vitne til. I Tropp 1 har deltakerne utført elleville øvelser, hvor de blant annet har isbadet og hoppet fra høye tårn. Det hjalp.

– Jeg har ikke besøkt eller hatt behov for psykolog etter Kompani Lauritzen. Jeg synes det har gått veldig greit, og jeg har hatt sykt mye mindre angst. Jeg tror eksponeringsterapi har hjulpet meg. Å eksponere seg for det man er redd for.

Tidligere, da hverdagen ble for mye, ble hun ofte hjemme på rommet. Lyset ble skrudd av, og det viktigste var hva som var på TV-skjermen. Da hun skulle på jobb, lette hun etter hver minste grunn til å sykmelde seg. Det har endret seg.

– Men i Kompani Lauritzen oppdaget jeg hvor viktig det er å være i naturen. Det er individuelt hvor store steg man skal ta, men å bare gå til psykolog hjelper nok ikke – man må eksponere seg selv.

Se Kompani Lauritzen: Tropp 1 på TV 2 Direkte mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, og når du vil på TV 2 Play.