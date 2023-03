Trekker seg grunnet hendelse i familien

NB! Denne artikkelen inneholder spoilere dersom du ikke har sett onsdagens episode av «Kompani Lauritzen».

Ikke les videre dersom du ikke ønsker å få noe avslørt.

Første deltaker ute

Vendela Kirsebom (56) har imponert stort i årets «Kompani Lauritzen», og høster mye ros fra hennes med-rekrutter.

«Et stort forbilde», «sinnssykt imponerende dame» og «en varm kvinne» er bare noen av karakteristikkene hun har mottatt i løpet av de første dagene i «rekrutten».

TRIST: Kirsebom skulle gjerne vært med lenger, men måtte sette familien først. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Oppholdet kan beskrives som en emosjonell affære for modellen, men hun har fått skryt fra befalet for måten hun har vært en omsorgsperson inne på Setnesmoen leir – samtidig som hun har gitt alt i alle lagoppgaver.

Men nå er det over for 56-åringen. I onsdagens episode av «Kompani Lauritzen» takker hun for seg, og avslører samtidig at hun gjerne skulle vært med lenger. Slik ble det ikke, på grunn av en viktig merkedag i familien Kirsebom.

– Jeg har grublet veldig mye, for jeg vil absolutt ikke gi meg. Men døtrene mine er det viktigste jeg har i livet mitt, sier Kirsebom i episoden.

Datteren kommer først

I onsdagens episode forklarer Kirsebom at datteren har uteksaminering i London, og at dette er en seremoni hun lovet å delta i.

– Jeg hadde kjempelyst til å være med i «Kompani Lauritzen», men dessverre kom dette litt i konflikt med min datters «graduation» i London, sier hun i et intervju med TV 2.

Kirsebom forklarer at det har blitt «krøll i datoer», og at det var «veldig tungt» å avslutte militæreventyret på denne måten.

– Det vil bli tomt uten deg, sier influenser Liva Ingebrigtsen (26) i episoden, hvorpå samtlige nikker samtykkende.

UTE AV LEKEN: Kompanirekrutt 88, også kjent som Vendela Kirsebom, er ute av kompaniet. Foto: Matti Bernitz/TV 2

TV 2 beklager

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, forklarer at det i utgangspunktet ikke gis permisjoner i «Kompani Lauritzen».

– Vendela hadde et ønske om å delta på sin datters vitnemålsutdeling, som var under innspillingen av årets sesong. Det er i utgangspunktet ikke mulig å få perm eller være borte fra opptak av «Kompani Lauritzen», men ettersom vitnemålsutdelingen sammenfalt med en promodag mellom rekrutt- og aspirantperioden hadde Vendela fått lov til å være borte akkurat denne dagen så lenge hun var klar til revelje dagen etter. Dessverre skjedde det endringer i produksjonsplanen underveis i innspillingen, og det ble ikke lenger mulig å gi Vendela perm den aktuelle dagen, sier Dahl, og fortsetter:

– Vendela hadde selv et sterkt ønske om å fortsette innspillingen. Vi beklager at det ikke lenger var mulig for henne å dra på vitnemålstudelingen og komme tilbake til Setnesmoen slik hun var blitt lovet.

