Trekker seg – føler seg lurt

Rekruttene får kjørt seg i den aller siste øvelsen i rekruttperioden, øvelse «Hurramegrundt».

Lagvis skulle deltakerne marsjere i flere timer, gjennomføre deløvelser underveis, i tillegg til å frakte med seg en blytung trestokk – også kalt «tannpirker».

Som siste del av øvelsen skulle deltakerne i makkerpar bestige Frydsnuten, omtrent 1100 meter over havet.

Etter et langt døgn uten særlig med søvn, og kun en nonstop i lomma, valgte en av deltakerne å gi seg.

Spoilervarsel: Artikkelen avslører innhold i lørdagens episode av «Kompani Lauritzen».

UTMATTET: Siste del av øvelse «Hurramegrundt» vippet begeret for en av rekruttene, som valgte å trekke seg. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Verste døgnet i sitt liv

– Jeg orket ikke mer. Det var et forferdelig døgn. Jeg trodde vi skulle ha det gøy, være sosiale og gjøre gøye ting, men det er det verste døgnet jeg har hatt i mitt liv, sier Aleksander Sæterstøl (28) til TV 2.

TREKKER SEG: Aleksander Sæterstøl valgte å trekke seg fra kompaniet, til makker Silje Nordnes fortvilelse. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Etter mye frem og tilbake om han skulle trekke seg eller ei, valgte han til slutt og kaste inn håndkle, og forlate Dag Otto Lauritzens (67) kompani.

– Det var veldig, veldig kjedelig og slitsomt. Når man har vondt, fortsetter man normalt sett ikke. Men her måtte jeg fortsette. Jeg fortsatte i tolv timer.

SVØM OG DYKK: Vannet ble for kaldt for Aleksander Sæterstøl, som valgte å ikke gjennomføre øvelse «Svøm og dykk». Foto: Matti Bernitz / TV 2

Lite mat og søvn ble utfordrende for influenseren. På et tidspunkt orket ikke kroppen mer, og Sæterstøl segnet om.

– Det var løgn

I forkant av innspillingen, som foregikk i fjor sommer, hevder Sæterstøl at han ble lovet en roligere sesong med mer fokus på humor.

28-åringen, som tidligere har deltatt i en rekke realityprogrammer, sier han føler seg lurt.

– For å være helt ærlig føler jeg meg litt lurt. Jeg fikk beskjed om at det skulle være en roligere sesong med mer humor, glede, og roe ned på intensiteten.

– Jeg var bare her i fem dager til sammen, men jeg føler jeg har vært her i en måned. Vi har gjort noe fra klokken tidlig morgen til sen kveld – null stopp. Jeg har aldri vært med på noe lignende i mitt liv.

Bergenseren synes programmet ble for hardt, og savnet flere gøyale, fysiske aktiviteter.

– Programmet og opplevelsen var ikke litt slik som jeg hadde forestilt meg at det skulle være. Jeg fikk beskjed om at det skulle være mye roligere og en litt mer gøyal sesong.

– Det var jo løgn, rett og slett. Jeg ble kastet inn i noe jeg absolutt ikke ville være med på, sier han.

KJÆRESTEN: Aleksander Sæterstøl tenkte mye på kjæresten, Martine Lunde, i kompaniet: – Når du først har det dritt, det er da du tenker over hvor fint du egentlig har det. Jeg setter pris på alt her i livet etter dette. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Ble forberedt

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, sier at de hadde ønske om mer humor i den åttende sesongen,

– Vi hadde et ønske om mer humor i sesongen, noe som også ble formidlet til deltakerne. Det opplever vi også at vi har fått til, men det ene utelukker ikke det andre. «Kompani Lauritzen» er fortsatt et konsept der den enkelte deltakers personlige utvikling står i fokus. Det militære regimet og det krevende opplegget er, og vil alltid være, en avgjørende ingrediens for å få til dette, sier Dahl.

Videre sier han at «Kompani Lauritzen» skal være tøft, både mentalt og fysisik.

– Det er vanskelig på forhånd å sette seg inn i hvor belastende og heftig det er å være med. Derfor prøver produksjonen og TV 2 alltid å forberede deltakerne så godt som overhodet mulig før innspillingen. Vi forteller om opplegget, det militære regimet og hvor hardt det oppleves. Sæterstøl ble forberedt på dette på lik linje som alle andre deltakere, sier Dahl.

Ville rømme

Tidligere har Sæterstøl delt om hvordan avhengigheten til snus og nesespray påvirket ham i kompaniet. Allerede første dag tok han til tårene etter mange nye inntrykk.

– Den første dagen var helt forferdelig. Da bestemte jeg meg for at det her gidder jeg ikke hvis det skal være slik i 30 dager til.

ALDRI MER: Aleksander Sæterstøl skal aldri mer sette sin fot i en militærleir igjen. Foto: Matti Bernitz / TV 2

På et tidspunkt vurderte han å løpe ut av Bømoen leir, og komme seg hjem.

– Jeg begynte å tenke ut en plan om hvordan jeg skulle rømme. Jeg visste jo hvor Voss sentrum var herfra. Da kunne jeg bare funnet en taxi og sagt: Kjør meg til Bergen, så får jeg mamma, pappa eller en kompis til vippse taxisjåføren når han kom fram, forteller Sæterstøl.

FORTJENT: Aleksander Sæterstøl mener han ikke fortjente å være i kompaniet, ettersom han lå lengst nede på poengtabellen. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Ble forbannet

Sæterstøl spurte befalet gjentatt ganger om han kunne få tilgang på snus og nesespray, uten hell.

– Jeg føler befalet er psykopater som vil ha makt, sier han spøkefullt og ler.

– Jeg kan ikke skjønne at de har samvittighet til å ha en sånn stilling. Men det er vel sikkert bare sånn det er. Jeg ble rimelig forbanna.

Det er ikke første gang Sæterstøl kommer med slike påstander om befalet. TV 2 har tidligere uttalt at det er forståelig at befalet kan oppfattes som strenge.

– Det er forståelig at overgangen til det militæret regimet oppleves overveldende og vanskelig for deltakerne. Å være med på Kompani Lauritzen er svært krevende, der deltakerne må ut av komfortsonen og utfordres både fysisk og mentalt, sier pressekontakt i TV 2, Siril Vatne Meling.

FIN GJENG: – Det eneste som var fint var det sosiale. Det er en veldig hyggelig, fin og morsom gjeng. Ellers har det bare vært kjedelig. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Vanligvis er influenseren vant til å prate og bli kjent med de han omgås med, når han deltar i ulike program. I «Kompani Lauritzen» fikk han raskt merke at det ikke var tilfellet.

– Jeg gikk bort til en av sersjantene og sa: «Sersjant, kompanirekrutt 93, jeg bare lurer på om hvor lenge du har jobbet med dette?» Så ser han på meg og sier: «Det trenger vi ikke å snakke om». Så bare gikk han.

– Her fikk jeg ikke lov til å bli kjent med dem i det hele tatt. Selv om kameraene ikke var der engang, så var de grisestrenge.