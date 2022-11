Trakk seg etter krevende øvelse: – Angrer

I øvelse «Overlevelse» fikk de gjenværende deltakerne i Tropp 1 virkelig kjenne på overlevelsesinstinktet. I mandagens episode ble de sendt ut i skogen, og bedt om å overleve en hel natt alene.

Hjelpemidlene var få, det var kaldt, og det regnet. Øvelsen viste seg å bli bristepunktet for én av deltakerne, bergenseren Daniel Pawa (22).

PÅ EGENHÅND: Daniel Pawa måtte bygge sin egen gapahuk og tenne opp et bål med få hjelpemidler. Foto: Matti Bernitz

Pawa la all sin innsats i å få fyr på bålet. Til slutt mistet han motivasjonen.

– Jeg begynte å tenke at kanskje denne øvelsen går rett i dass hvis jeg ikke får til det bålet. Jeg trodde det var det viktigste, forteller han til TV 2.

Kort tid etter at han trakk seg angret han.

TRØBLET: Daniel Pawa slet med å få fyr på bålet. Det førte til at han valgte å trekke seg. Foto: TV 2

– Jeg skulle ikke gitt opp

– Plutselig så mistet jeg alt av motivasjon. Det høres jo helt dumt ut at det er bålet som fikk meg til å trekke meg, men det var det dessverre.

22-åringen hadde nemlig aldri sett for seg at han skulle trekke seg fra Tropp 1. Spesielt ikke så nært målstreken.

– Jeg var egentlig hele tiden fast bestemt på at jeg skulle gjennomføre det. Så jeg synes det er ganske kjipt. Jeg sitter igjen med følelsen av at jeg ser målstreken, men fikk krampe. Istedenfor å hinke meg bort til målet, så lå jeg bare der og ga opp.

GA SEG: Daniel Pawa så ingen annen mulighet enn å trekke seg. Foto: TV 2

Han angrer på at han ikke ga alt i øvelsen.

– Jeg skulle ikke gitt opp. Jeg skulle heller ligget der ute og fryst i mørket.

Til tross for en bitter avskjed, forteller 22-åringen at han er stolt av egen innsats.

– Når jeg tenker tilbake på alt jeg har gjort, alt jeg har vært redd for, men fortsatt gjort – så ser jeg på det som en seier.

– Ikke så mye som skremmer meg lenger

Oppholdet på Setnesmoen leir beskriver han som lærerikt. Blant annet har han overgått sin største frykt – kaldt vann.

– Jeg har lært å kjenne meg selv, å vise mer følelser og å snakke høyt om ting jeg vanligvis ikke ville gjort. Jeg har lært å overgå de fryktene jeg har. Det er egentlig ikke så mye som skremmer meg lenger. Så jeg har lært mye.

ISBADET: Selv om Daniel Pawa ikke kan svømme, gjennomførte han øvelsen «Ispinne» hvor deltakerne måtte isbade Foto: TV 2

22-åringen trekker spesielt frem båndet med de andre deltakerne som noe av det beste med opplevelsen.

– Jeg kommer til å savne hele gjengen. Jeg har møtt masse gode mennesker. Forskjellige personligheter som alle har vært helt herlige på hver sin måte.

Overveldende reaksjon

Da TV 2 ringer Pawa for å spørre hvordan det går i dag, omtrent et halvt år etter innspilling, sier 22-åringen at han fortsatt angrer på at han trakk seg.

LÆRDOM: Daniel Pawa skulle ønske han bet tennene sammen og fullførte øvelsen, men tar med seg mye lærdom fra oppholdet. Foto: Matti Bernitz

– Jeg skulle ønske jeg bet tennene sammen og fullførte. Jeg tenkte at jeg ville bli sendt hjem siden jeg ikke klarte oppgavene. Befalet sa vi måtte ha bål for å overleve, så da jeg ikke fikk det til mistet jeg all motivasjon. Viljestyrken sviktet rett og slett. I dag hadde jeg stått i det, forteller han.

Selv om 22-åringen angrer, er han takknemlig for alt han lærte og fikk utfordret seg selv på.

Daniel Pawa gledet seg ekstra til å fortelle moren om én spesiell hendelse. Se hva i videoen under.

Da han fortalte sin mor om hendelsen, forstod hun ikke hva han mente.

– Da hun så episoden, klokken seks om morgenen før hun dro på jobb, ringte hun meg. Jeg har aldri hørt henne gråte før, og hun hylgråt! Hun ble så overrasket og glad, forteller han og ler.

Det er nemlig ikke mange i familien til Pawa som kan svømme. Derfor har moren alltid vært redd for ham når han har badet med kompiser.

– Hun har vært så stolt, og hun ringer meg hver dag og kommenterer på alt.

Slik går det i dag

Selv om Pawa ikke fikk den oransje bereten, forteller han at opplevelsen har lært han å ta mer tak i seg selv. Lidenskapen for musikk har alltid vært til stede, men etter Tropp 1 har han begynt å ta det mer seriøst.

– Det som holdt meg igjen var mangel på motivasjon og latskap, og nå har jeg lært hvordan jeg skal presse meg selv.

VIL STUDERE: Etter en tid i Dag Otto Lauritzens kompani, har Daniel Pawa tatt grep. Foto: TV 2

Bergenseren har også bestemt seg for å ta opp fag fra januar av, med matte som hovedfokus. Han vil også forsøke å forbedre noen av hans tidligere karakterer. Målet er å starte på studier så snart som mulig.

– Jeg ønsker å studere noe jeg kan bruke innenfor musikken. Forretningssiden av musikk er minst like viktig som selve produksjonsdelen, avslutter han.

