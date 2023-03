Tjener mest av «Kompani Lauritzen»-gjengen – 15 millioner mer enn neste på listen

«Kompani Lauritzen» er nok et år en seersuksess. Det nyter serieskaper Kristian Ødegård godt av, skal vi tro skattelistene. Også flere deltakere har til salt i grøten.

Nok et år har nesten én million nordmenn samlet seg foran TV-skjermen for å følge med på Kompani Lauritzen.

Kompaniet består av både programledere, befal og kjendiser. Her er en oversikt over hva de har i inntekt og formue.

NB: Tallene i skattelistene kan være misvisende av forskjellige grunner, les mer om dette her.

Kompani Lauritzen - Kjendislister # Navn Kommune Inntekt 1 Bent Kristian Ødegård Oslo 17 ‍348 ‍311 f. 1974 Inntekt 17,348,311 Skatt 5,958,096 Formue 30,376,692 2 John Inge Hammersmark Moss 1 ‍658 ‍995 f. 1972 Inntekt 1,658,995 Skatt 718,981 Formue 0 3 Dag Otto Lauritzen Grimstad 1 ‍598 ‍289 f. 1956 Inntekt 1,598,289 Skatt 647,227 Formue 7,287,013 4 Liva Børkja Ingebrigtsen Sandnes 1 ‍470 ‍237 f. 1996 Inntekt 1,470,237 Skatt 632,794 Formue 0 5 Vendela Maria Kirsebom Oslo 1 ‍320 ‍010 f. 1967 Inntekt 1,320,010 Skatt 507,403 Formue 0 6 Agnete Sofie Monadatter Husebye Oslo 903 ‍126 f. 1996 Inntekt 903,126 Skatt 361,168 Formue 0 7 Ingrid Halstensen Bergen 870 ‍367 f. 1987 Inntekt 870,367 Skatt 329,554 Formue 0 8 Didrik Solli-Tangen Porsgrunn 816 ‍589 f. 1987 Inntekt 816,589 Skatt 300,211 Formue 0 9 Jon Martin Henriksen Oslo 815 ‍743 f. 1990 Inntekt 815,743 Skatt 316,319 Formue 0 10 Christopher Robin Henriksen Omdahl Oslo 740 ‍509 f. 1991 Inntekt 740,509 Skatt 269,673 Formue 0 11 Geir Magnus Aker Horten 728 ‍486 f. 1976 Inntekt 728,486 Skatt 269,750 Formue 0 12 Iben Marie Akerlie Oslo 655 ‍757 f. 1988 Inntekt 655,757 Skatt 244,712 Formue 0 13 Carina Jeanette Dahl Oslo 613 ‍048 f. 1985 Inntekt 613,048 Skatt 188,628 Formue 1,725,562 14 Tete Andreas Agbota Lidbom Trondheim 493 ‍801 f. 1986 Inntekt 493,801 Skatt 169,935 Formue 875,218 15 Sval Rosenløw Eeg Oslo 361 ‍045 f. 1998 Inntekt 361,045 Skatt 118,923 Formue 0 16 Turab Ali Mahmood Awan Oslo 297 ‍359 f. 1997 Inntekt 297,359 Skatt 105,531 Formue 116,224 17 Grunde Myhrer Oslo 129 ‍250 f. 1996 Inntekt 129,250 Skatt 26,109 Formue 462,253 18 Thomas Philip Wahl Hayes Oslo 31 ‍709 f. 1997 Inntekt 31,709 Skatt 3,288 Formue 0

Programlederen leder

Det er Kristian Ødegård (48) som troner soleklart øverst på denne listen, både med tanke på inntekt og formue.

Tallene viser at han hadde over 17 millioner kroner i inntekt i 2021, og over 30 millioner i formue.

Det er ikke bare programledejobbing som bidrar til disse skyhøye tallene, han er også medeier i produksjonsselskapet Seefood.

Konsernet Seefood Holding økte inntektene til 176,9 millioner i 2021, fra 122,6 millioner året før.

Av kjendisene på listen, er det Liva Ingebrigtsen (26) som ligger i tet. Influenseren, som for øvrig er gift med friidrettsstjerne Henrik Ingebrigtsen (32), er oppført med 1,4 millioner kroner i inntekter.

NB! Disse tallene er hentet fra 2021. Skattelistene for 2022 blir ikke publisert før mot slutten av året.

KJENT PROFIL: John Hammersmark har blitt en populær figur etter TV-programmet. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Kjendisbefal

Det er mange befal i Kompani Lauritzen, og disse byttes ofte ut. Derfor har TV 2 kun tatt med de mest profilerte i befalskorpset, nemlig Geir «Fenrik» Aker (47) og John «Kaptein» Hammersmark (49).

I tillegg til å være med i TV-programmet, driver begge med foredragsvirksomhet. Dette lønner seg, skal man tro tallene i skattelistene.

Begge er oppført med gode inntektstall, men Hammersmark ligger et godt stykke over den folkekjære fenriken. «Hammers» er oppført med over 1,6 millioner kroner i inntekter.

Han er dermed nummer to på «Kompani Lauritzen»-skattelisten, men har likevel over 15 millioner kroner mindre i inntekter enn Ødegård.