Tapte etter å ha trosset frykten: – Umulig og livsfarlig

Like etter at Vår Staude (57) tapte dimmekampen mot Robin Hofset (32), er det ingen tårer å spore over å ha røket ut av «Kompani Lauritzen».

– Det går fint. Jeg visste ikke hva jeg drev med, så jeg bare gikk litt rundt på de plankene og håpet på det beste. Robin slo meg ut, og vi var egentlig forberedt på dette begge to, sier hun og smiler.

Etter de intense ukene på Bømoen leir har «God morgen Norge»-programlederen virkelig fått testet grensene sine.

PROGRAMLEDER: Vår Staude er nok mest sett som programleder for «God morgen Norge» Foto: Knut Erik Skistad / God morgen Norge / TV 2

Da TV 2 snakket med Staude før hun kastet seg ut i det militære livet, kunne hun nemlig røpe at hun er langt mindre tøff enn man kanskje skulle tro.



– Jeg er redd for å gå slipp. Jeg er redd for å ikke ha kontroll. Det er en altoverskyggende frykt for å dø. Jeg må ikke dø, det er planen, uttalte hun før TV-innspillingen.

Modig

57-åringens brede smil etter tapet, vitner om at hun er svært fornøyd med egen prestasjon.

– Jeg føler absolutt at jeg har vært ganske modig. Det er ingenting jeg har latt være å gjøre fordi jeg har vært redd.

Hun ramser opp deler av merittlisten:

– Jeg har tatt militært baklengsstup, som jeg har gruet meg i et halvt år til å gjøre. Jeg har hoppet rett ut fra et 14 meter høyt tårn, noe som i mitt gamle liv var en fullstendig umulig og livsfarlig tanke. Jeg har svømt ut i iskalde farvann og dykket ned tre meter for å lese på en lapp før jeg svømte rolig inn igjen.

DYKKET: Vår Staude på vei opp av vannet etter å ha dykket tre meter. Foto: Matti Bernitz / Kompani Lauritzen / TV 2

– Alle de tingene der har gjort meg kjempestolt og gitt meg sykt mye mestringsfølelse.



– Så noe har forandret seg i deg?

– Ja, absolutt. Virkelig! Jeg drar ikke på Tusenfryd engang. Jeg kjører ikke berg-og-dal-bane. Jeg bare tenker at: «Det der får noen andre drive med». Både tårnhopp og baklengsstup er 10.000 ganger verre enn Tusenfryd, så jeg kan nesten ikke fatte at jeg har gjort det. Men når jeg får se det TV så får jeg bevis for at det faktisk skjedde.

– Det mest brutale

TV 2-profilen sier at «Kompani Lauritzen» har lært henne mye som hun kommer til å ta med seg videre i livet.

– Om jeg ikke har blitt et kjempemye bedre menneske av å være her, så har jeg gjort noen små – og litt større – museskritt på en del områder. Det er jeg stolt av. Jeg er faktisk veldig stolt av å ha tatt de skrittene.



Det er en utslitt Staude som setter kursen hjem til Oslo etter å ha gjennomført det militære hardkjøret på Voss.

– Det er det mest brutale kjøret jeg har vært med på, i hele mitt liv. Både fysisk og psykisk. Dette opplegget er så fullstendig utmattende. 24 timer i døgnet så blir du utsatt for enten store fysiske eller psykiske prøvelser. Du har ikke sovet noe særlig, spist altfor lite og sikkert gått ned sju kilo på disse ukene, sier hun.

Til tross for at hardkjøret har tæret på kreftene, hadde programlederen gjerne pushet grensene sine enda litt lenger inne på Bømoen leir.

– Det var litt synd at jeg røk ut nå, for jeg gikk og ventet på neste skumle utfordring – som å kaste meg ut fra et fly eller noe sånt. Jeg tror søren meg at jeg hadde gjort det også!