Tapte dimmekamp – avslører grov tabbe

To rekrutter måtte forlate Bømoen leir.

Etter et hardkjør i øvelse «Hurramegrundt», stod Kompani Lauritzens første dimmekamp for tur.

I bunn lå Hedvig Sophie Glestad (32), Robin Hofset (32) og Rauand Ismail (24). Aleksander Sæterstøl (28), som lå plassert helt sist av gruppen, valgte tidligere å trekke seg fra kompaniet.

Kun én av rekruttene ville komme seirende ut fra dimmekampen, som var fordelt over to konkurranser – kunnskap og viljestyrke.

Etter å ha gjennomført to konkurranser var det Hofset som gikk seirende ut. Han fikk tilbake navnet sitt, og ble gradert opp til aspirant.

– Min eneste sjanse i livet

Glestad kom seg til den andre konkurransen, men måtte se seg slått av Hofset.

– Jeg så bort på Robin, som så ut som han skulle henge der sinnssykt lenge. Til slutt klarte jeg ikke mer. Jeg var helt ferdig, så da slapp jeg, forteller hun til TV 2.

– Slapp du med vilje?

– Nei, det gjorde jeg ikke. Hvis jeg hadde sett at han slet, så hadde jeg kanskje funnet meg i det og holdt fast litt til. Men alt skjedde så fort på slutten at musklene mine bare sviktet.

32-åringen har fått mye tyn fra befalet siden hun ankom Bømoen leir. Tross tårer og voksenkjeft skulle hun gjerne hatt flere uker med Dag Otto Lauritzens (67) befal.



– Jeg tror ikke jeg har rukket å være her nok til at jeg har blitt en bedre versjon av meg selv. Det trengs litt mer jobb. Hadde jeg hatt fenriken og gjengen et par uker til, så hadde jeg sikkert klart å knekke noen koder som jeg ikke har klart før, men det tror jeg var min eneste sjanse i livet. Så det toget har kjørt.

– Det har ikke gått sånn kjempebra med befalet. Alt er jo surr her, så de har hatt mye å pirke på og kjefte på ved meg. Jeg har nesten følt meg litt som et problembarn – et 31 år gammelt problembarn.

Trist

Selv om utfordringene har stått i kø, er Glestad takknemlig for gjengen hun har hatt ved sin side.

– Det beste har vært å bli kjent med så mange fantastiske mennesker. For en fin gjeng, og det gjør det trist. Jeg blir skikkelig lei meg av å tenke på at jeg drar fra gjengen.

Sammen med Mikkel Bratt Silset (33) kom makkerparet seg først opp den siste etappen i øvelse «Hurramegrundt». Samtidig som hun kjenner på stolthet over å ha kommet seg gjennom øvelsene befalet har servert, ble den siste øvelsen en prøvelse.

– Jeg har aldri hatt det verre enn det jeg har hatt de siste dagene. Aldri vært så kald i hele mitt liv. Det var veldig vondt, og jeg har aldri vært så sliten. Det var røft, sier hun.



Rauand Ismail sier seg enig.

– Jeg har gjort helt spinnville ting. Jeg har kastet meg baklengs i militærstup, hoppet fra et fjorten meter høyt tårn, svømt gjennom gjørme, dykket tre meter og klatret opp et fjell. Jeg har gjort ting jeg aldri i livet trodde jeg skulle gjøre. Det er jeg utrolig stolt av, sier han til TV 2.

– Hjernen min blingset

Ismail røk i den første delen av dimmekampen, hvor kunnskapen skulle testes. På et av spørsmålene innrømmer han en grov tabbe.

– Det føles dumt fordi jeg røk på det fonetiske alfabetet, noe som jeg var den første på kasernen til å lære meg, og som jeg også oppfordret de andre til å pugge. Men hjernen min blingset, og noen ganger er det sånn. Denne gangen gikk det utover meg i dimmekampen. Heldigvis tapte jeg mot to stødige folk, så de fortjente å kjempe videre i dimmekampen.

24-åringen understreker at han ikke angrer på noe, men skulle ønske at han skrev riktig svar fortere på tavlen sin.

Å forlate Bømoen leir etter omtrent en uke kom uventet på MDG-politikeren.

– Jeg hadde helt ærlig ikke ventet dette nå. Jeg har overgått meg selv på så mange vis de siste dagene, og hadde ekstremt mye mer å gi. Jeg hadde motivasjonen, og hadde tenkt til å kjempe.

– Jeg lovet meg selv én ting da jeg ble med på «Kompani Lauritzen», og det var at jeg ikke skulle trekke meg. Hvis jeg skulle ut herfra, så måtte de kaste meg på hue og ræva ut. Det gjorde de denne uka.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at om ikke jeg har nådd alle målene mine, så har jeg i alle fall kommet mange skritt nærmere å nå dem. Jeg går ut herfra både sterkere og lettere til sinns i møte med det ukjente. Jeg har en større viljestyrke enn jeg hadde. Det er jeg veldig stolt av og glad for.