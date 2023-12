Svarer på kritikken: – Såpass får de tåle

Ti unge voksne flyttet i mars inn på Setnesmoen leir i Åndalsnes, i håp om å bli bedre versjoner av seg selv.

Felles for deltakerne i TV 2-programmet er at de ikke helt føler at de mestrer voksenlivets krav og forventninger.

Gjennom det strenge, militære regimet i «Kompani Lauritzen: Tropp 2», skal deltakerne lære seg til at det bor mer potensial i dem enn de selv tror.

– Det er en veldig sammensatt gjeng. De har forskjellige styrker og svakheter, og blir egentlig kastet sammen. Det er en fin gjeng, men de er veldig forskjellige, sier løytnant Linda Gustad Skeie.

MØTER BEFALET: Rimmereid ved ankomsten til Setnesmoen leir Foto: Matti Bernitz / TV 2

For deltakerne har det vært krevende å gå fra et liv innenfor komfortsonen til å utføre beinharde øvelser med et strengt og kommanderende befalskorps.

– Det er et hardt regime. Jeg følte at jeg gikk greit overens med befalet, men jeg er ikke så glad i den strenge pedagogikken. Jeg er litt mer sånn: «Kan vi ikke bare kose oss og si noe fint til hverandre?», sier «Tropp 2»-deltaker Patrick Åteigen og ler.

– Kjempehard

Flere av «Tropp 2»-deltakerne trekker fram Linda Gustad Skeie som den aller strengeste i befalskorpset.

– Løytnanten, hun brunetten, hadde folk litt problemer med, sier Patrick Mathiassen.



HARDKJØR: Avventende rekrutter stiller klar til dyst. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Samantha Muniz fryktet også løytnant Gustad Skeie mest.

– Hun var jævlig streng, frekk og irriterende. Hun var veldig hissig. Da jeg var rundt henne, ble jeg sliten. Man blir jo sliten av at det er noen som skal snakke over deg hele tiden. Be meg om: «Samantha, gjør ditt og datt». De snakker jævlig strengt. Smiler ikke engang, sier hun.



Åteigen forteller at han ble livredd hver gang han så Gustad Skeie.

– Hun var definitivt den jeg fryktet mest. Hun var kjempehard. Hele henne var bare hard. Samtidig er hun veldig fin også. Så du vet ikke helt hva du får: «Er hun hyggelig nå, eller er hun streng?». Jeg var bare redd, sier 28-åringen fra Vennesla.



LIVREDD: Patrick Åteigen (til venstre) var livredd for løytnanten. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Svarer

Når TV 2 møter den fryktede løytnanten i sivil på premierefesten til «Tropp 2» i Oslo, tar hun kritikken med knusende ro.

– Det er jo jobben min å sette de militære rammene og å sørge for at de holder seg innenfor det som er riktig. Det er klart at det er en viktig mekanisme at de også skal bruke hverandre. Ikke at de nødvendigvis skal få en felles «fiende» i befalet, men at de skal hjelpe hverandre gjennom de kravene som blir stilt, forklarer Gustad Skeie.



I SIVIL: Befal Linda Gustad Skeie og deltaker Hannah Nordanger. Foto: Jonas Been Henriksen

– Hender det at du føler at du lot strengheten gå litt for langt?

– Nei, jeg tenker at såpass bør de tåle. Såpass bør de fikse som en gruppe. Jeg tror at de kommer styrket ut av det å ha hindre som de overkommer sammen.

Gustad Skeie understreker at hun og de andre i befalskorpset er med i «Tropp 2» for å få deltakerne til å kjenne på mestringsfølelse, og at hun derfor tar rollen sin på største alvor.

– Det er et TV-program. Samtidig er vi i befalsteamet veldig dedikert til at det skal være de militære rammene. Det er veldig viktig at vi holder jobben vi gjør så virkelighetsnær som mulig. Vi ønsker å opprettholde følelsen av at dette er reelt.

Bak det strenge ytret består også befalskorpset av medmennesker. Gustad Skeie sier til TV 2 at det i enkelte situasjoner kan være fristende å skulle tre litt ut av rollen.

– Vi er seriøse med det vi driver med, men det er klart at vi blir imponert over reisen enkelte har hatt. Vi forstår kampene de kjemper, sier hun.

GOD STEMNING: Tonen var en litt annen enn inne på Setnesmoen da løytnanten møtte Nordanger igjen på premierefesten i Oslo. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Noen ganger har vi lyst til å si: «Nå får du søren meg ta deg sammen». Eller at vi har lyst til å hylle noen og si at: «Dette var kjempebra». Men det viktigste er kanskje å tone det ned. For den tilbakemeldingen skal de få fra de andre i gruppen sin.



Løytnanten berømmer samtidig årets deltakere for innsatsen i «Tropp 2».

– Jeg synes at alle sammen har tatt konseptet på alvor. De har gått inn i dette med hud og hår, på hver sin måte og med sine ulike forutsetninger. Det synes jeg at har vært kjempebra.

«Kompani Lauritzen: Tropp 2» sendes på TV 2 Play, og nye episoder legges ut mandager og onsdager fra kl. 06.00.