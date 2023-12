Slik går det med «Tropp 2»-deltakerne i dag

Et flere uker langt opphold på Setnesmoen leir, kulminerte i et heftig finaleoppdrag for «Tropp 2»-deltakerne.

En etter en takket de for seg, og til slutt sto fem igjen som fikk bli en del av oberst Dag Otto Lauritzens (67) kompani.

FINALEKLARE: Maria Enora Svensen, Aksel August Braathen, Patrick Mathiassen, Anniken Aakerøy, Aleksander Rosland, Hannah Nordanger, Patrick Åteigen, Emilie Hoffmeyer og Samantha Muniz på «Tropp 2»s finalefest. Eirik Rimmereid var ikke til stede. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Alle hadde de ulike utfordringer som de ønsket å få bukt med i løpet av oppholdet. Skal vi tro deltakerne har «Tropp 2» hjulpet dem på veien.

Patrick Åteigen (27)

OMSORG: Patrick Åteigen har vist omsorg overfor andre, men har i løpet av «Tropp 2» vist omsorg, også for seg selv. Det var et av hans viktigste mål. Foto: Matti Bernitz

Patrick Åteigen slet med dårlig selvbilde i mange år. Da han meldte seg på Tropp 2, ønsket han å bli en mer selvsikker versjon av seg selv.

Etter flere uker på Setnesmoen leir, sitter han igjen med god følelse, både om egen person, men også om kroppen sin.

– Livet har faktisk gått veldig ålreit. Jeg vet ikke om det synes, men jeg har gått enda mer ned i vekt. Nå har jeg klart å gå ned 15 kilo, så det er jeg veldig fornøyd med. Jeg føler at jeg har tatt eierskap over meg selv. Jeg er mer god med meg selv, og det er helt nytt.

– Har du vært ute med militærutstyret du fikk i «Tropp 2»?

– Ja, jeg har faktisk vært ute på turer. Jeg kjenner en som jobber i Heimevernet, så han drar meg med på turer med høyt tempo og litt kjefting. Ellers har jeg også lagt om kostholdet, og er mer ute og beveger på meg – istedenfor å sitte hjemme og spille PlayStation.

GLAD: Livet etter «Kompani Lauritzen: Tropp 2» har vært bra, forteller Patrick Åteigen. Her sammen med Hannah Nordanger. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Kanskje jeg blir normal etter hvert? Det hadde vært noe.

Tidligere i høst ble det også kjent at Åteigen har funnet kjærligheten med Iris Lian (29) fra fjorårets «Tropp 1».

– Det var egentlig bare kraften av sosiale medier. Hun klarte ikke å holde fingrene av fatet, så hun måtte «slide» meg i «DM's», vet du, sier Åteigen og ler.



Hannah Nordanger (25)

TROEN PÅ SEG SELV: I løpet av «Tropp 2» har Hannah Nordanger klart å få troen på seg selv. Ifølge Dag Otto Lauritzen bør andre sammenligne seg med henne, og ikke motsatt. Foto: Matti Bernitz

Hanna Nordanger følte at hun sto litt fast i livet, og visste ikke helt hvilken retning hun skulle ta. Etter innspillingen innrømmer hun og ha falt litt tilbake til gamle vaner.

– Jeg har vel kanskje falt litt tilbake til de gamle rutinene, det må jeg innrømme. Med en gang jeg kom hjem var rommet mitt bare et kaos. Jeg tror at jeg bare savnet det behagelige livet litt for mye inne på «Tropp 2», så derfor falt jeg tilbake. Men nå har jeg begynt å holde mer orden.

Dette året beskriver hun som helt sykt. Fra å ikke ha visst helt veien videre, ser Nordanger frem til hva som er i vente.

MINDRE REDD: Hannah Nordanger sier hun tidligere var engstelig og ble fort bekymret. Nå kjenner hun på en følelse av at hun er mindre redd. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Livet nå er dritbra! Dette året har vært helt sykt. Først var jeg på «Tropp 2», så dro jeg ut og reiste i noen måneder og etter det kom jeg inn på studiet jeg alltid har tenkt at det ville ha vært dritkult om jeg kom inn på. Så dette året er virkelig året sitt.

– Hvilket studie kom du inn på?

– Jeg har begynt på dokumentarregi på Høyskolen i Lillehammer. Jeg har fått et skikkelig godt inntrykk av studiet. Det var fint å innrømme overfor meg selv at jeg vil gjøre noe kreativt, og ikke noe akademisk. Det tok tid før jeg klarte å innrømme det overfor meg selv, men det er det beste valget jeg har tatt.

Eirik Rimmereid (28)

SKREV NED MÅL: Eirik Rimmereid skrev ned mål og tanker underveis i notatboken sin. Foto: Matti Bernitz

Eirik Rimmrereid ønsket å få mer fokus. Selv om det har skortet litt på gjennomføringsevnen etter innspilling, er han bevisst på hva han må gjøre for å ta tak i det.

– Jeg har sagt til vennene mine i det siste at jeg har blitt en verre versjon av meg selv. Jeg har kanskje levd som en verre versjon av meg selv den siste tiden, men jeg har blitt bevisst på veldig mye som er bra for meg – og som jeg absolutt kommer til å ta med meg videre. Med å være ute i naturen, ha struktur på ting, lage bål og bruke kroppen utendørs. Jeg er bevisst på at det er bra for meg, men jeg har ikke klart å praktisere det.

FØLGER DRØMMEN: Ved siden av å jobbe på Nieu Scene, forsøker Eirik Rimmereid å leve ut artistdrømmen: – Jeg har lyst til å leve av det jeg lager, og skape noe kreativt. Jeg føler at jeg beveger meg nærmere målet, så det går framover. Foto: Matti Bernitz

Han var svært dedikert de første to ukene etter han kom hjem. Så skled det ut.

– Livet i dag er bra, men det er litt sånn som det var før jeg var med på «Tropp 2». Den første uken etter at jeg kom hjem, var jeg sånn: «Jeg skal re opp senga. Jeg skal være på». Så var jeg veldig motivert i to uker, og så skled det ut igjen. Men jeg har klart å akseptere at det går i perioder, og at man ikke kan være på topp hele forbanna veien.

Maria Enora Svensen (22)

MESTRING: – Jeg føler jeg har fått en ekstrem kul opplevelse som jeg kommer til å huske hele livet, som jeg kommer til å fortelle til mine barn og barnebarn om. Utrolig mye mestringsfølelse og vekst på ekstremt kort tid. Foto: Matti Bernitz

Maria Enora Svensen ser tilbake på «Tropp 2» med mye takknemlighet. Hun sitter igjen med respekt og tillit, etter å ha tilbrakt tid innenfor militærets rammer.

– Det har gått veldig bra. Jeg sitter egentlig igjen med veldig mye på ulike spekter. For det første så har jeg fått ekstrem respekt for Forsvaret. Det er en helt annen tillit til dem, og takknemlighet, for at de står klare til å beskytte landet. Det vi fikk var bare en bitte liten Tarzan-løype, i motsetning til det de holder på med.

– Og så har jeg fått ekstrem respekt for menneskekroppen. Hvor utrolig mye vi tåler. Det er helt sykt. Du klarer alltid så sykt mye mer enn det du tror. Så er det disse mentale tingene som jeg har fått hjelp med. Det er bare skummelt, det er ikke farlig.

Mens hun bor hjemme hos sin grandonkel og -tante, forbereder hun seg til hun skal ut på et nytt eventyr neste sommer.

ROSER BEFALET: Maria Enora Svensen sitter igjen med stor respekt for befalet, og måten de har sett og snakket til deltakerne. Her sammen med Samantha Muniz og Emilie Hoffmeyer. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Jeg skal på europaturné med et pop-punk-band, «No Longer Music», utover sommeren og høsten med noen av dem jeg møtte, da jeg gikk på skole i Tyskland. Det er ikke helt min musikkstil, men de har vekt på historiefortelling. Jeg kommer inn som danser og skuespiller, og blir med å fortelle den historien – å bli forsonet med noe, og det å kjenne på ubetinget kjærlighet. Et budskap som jeg tror er veldig godt i dag. Det blir en kjempekul opplevelse. Da skal jeg få lov til å reise litt rundt med dem.

– Det er ikke for alle, men for den riktige scene, eller det riktige publikumet tror jeg det blir et veldig kult show. De har en svær trailer som bretter seg ut til en scene med litt pyroeffekt og sånn. Det er både et veldig kult show og en dyp historie bak det. Jeg gleder meg til det.

Emilie Hoffmeyer (27)

GODE VENNER: Emilie Hoffmeyer tar med seg gode vennskap fra «Tropp 2». Her sammen med Patrick Åteigen. Foto: Matti Bernitz

Emilie Hoffmeyer levde et tilsynelatende perfekt liv. På Instagram dokumenterer hun til stadighet fra livet sitt som bergsprenger, og fra den fartsfylte lidenskapen – motocross.

I «Tropp 2» ønsket hun å vise seg sårbar. Etter innspilling sitter Hoffmeyer igjen med en følelse av hvordan hun kan vokse – både for seg selv, men også de rundt seg.

– Det har vært veldig fint. Man har virkelig fått tydeliggjort hva man kan jobbe videre med i livet, og fått klargjort ting jeg bør arbeide med meg selv med, for alle andre sin del også. Hvordan bli en enda bedre versjon av seg selv rett og slett. Det har vært fint, og jeg føler jeg at jeg har gjort det.

Inne på Setnesmoen leir fikk hun i begynnelsen tilbakemeldinger fra befalet at hennes direkte tone ikke nødvendigvis gagnet gruppen. Selv om hun fremdeles er direkte, tenker hun seg mer om.

TENKER MER: Emilie Hoffmeyer, her sammen med Patrick Mathiassen, sier hun tenker mer over hva hun sier, særlig hva gjelder de rundt seg: – Jeg er nok en direkte person uansett, men jeg prøver å ikke påvirke negativt i noe måte. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Er jeg fornøyd eller misfornøyd vet jo folk det i rommet nesten før meg selv. Bare hvordan man kan påvirke mennesker, og endre litt på måten og tenke gjennom hva man egentlig sier. Mest på grunn av alle andre rundt seg, hvordan man påvirker de. Det har vært fint.

Hele sesongen av «Kompani Lauritzen: Tropp 2» er tilgjengelig på TV 2 Play.