Skulle gjort én ting annerledes før «Kompani Lauritzen»-exiten: – Griseflau

Skjebnens ironi

Etter mange tøffe prøvelser, deriblant øvelsene «sanitetsdrill» og «falkeblikk», var det Turab Awan (25) og Agnete Huseby (27) som møtte hverandre i dimmekamp.

Awan gjorde det langt fra dårligst i disse øvelsene, men ender nederst på listen fordi han havnet «under norm» og fordi laget hans tapte den siste øvelsen i lørdagens episode. At han fikk «under norm» ga ham fire minuspoeng og trakk dermed ned poengsnittet hans.

Awan hadde tidligere i uken fått klare beskjeder om å bidra mer til felleskapet i gruppen. Denne tilbakemeldingen tok han på alvor, og han endte med å hjelpe nettopp Huseby i flere øvelser.

– Jeg hadde en samtale med «Kompani Lauritzen»-psykiateren som minnet meg på at man får ekstrem stor motivasjon når man hjelper andre, og at man får veldig mye energi av det. Og det vet jeg jo egentlig fra før, fordi jeg er oppdratt på den måten. Mamma har alltid vært en som bare gir og gir, og aldri forventet noe tilbake. Hun bare hjelper og hun får det til å gå rundt for andre rundt henne.

– Og sånn er egentlig jeg også. Jeg elsker å hjelpe andre mennesker. Jeg har et plateselskap og et management, hvor jeg jobber for at unge artister skal få trygge rammer rundt seg. Jeg jobber for at ungdom heller skal komme til meg, enn å komme i dårlige miljøer. Denne siden måtte jeg bare finne frem på «Kompani Lauritzen», og det er jeg glad for at jeg fikk til mot slutten av oppholdet.

Han bar sekken hennes da Husebye hadde det vondt, og trøstet henne da hun hadde det kjipt. Befalet skrøt av Awans innsats i episoden, og måten han både bidro med fysisk kraft og motiverende ord.

Så skulle skjebnen ha det til at akkurat disse to møttes i dimmekamp.

Skulle gjort én ting annerledes

Dimmekampen gikk ut på å sette sammen et puslespill, og Awan trakk det korteste strået.

– Jeg unnet henne den plassen der så enormt mye. Det var en fryd å ryke ut mot henne! Hun er bare så søt og en nydelig person, og jeg ønsker henne alt god. Det gjør jeg for så vidt med alle, men Agnete og jeg hadde mange gode samtaler der inne. Jeg setter veldig pris på de samtalene.

Awan ser tilbake på oppholdet og sier det er flest gode minner, men forteller også at han har blitt beskyldt for en god dose unnasluntring i løpet av sesongen. I retrospekt skulle han ønske at han jobbet hardere tidligere i sesongen.

– Jeg kan ikke sitte her å angre. Det er lett for meg å være etterpåklok, for nå sitter jeg jo på en måte med svarene. Jeg angrer ikke, men jeg kunne gjort det bedre. Absolutt. Jeg burde bidratt mer i gruppa. Jeg er helt enig, jeg burde sluntret mindre unna. Jeg blir griseflau av å se episodene, og har ikke turt å se alle. Jeg må se episodene alene, for jeg tør ikke se dem med andre. Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg når jeg ser på oppførselen min i noen episoder.

Usikker i store grupper

I et tidligere intervju med TV 2 åpnet Awan opp om hvorfor han hadde problemer med å bidra i gruppen. Han ble nemlig mobbet gjennom hele barne- og ungdomstiden.

– Jeg hadde gått rundt og følt på det at jeg ikke var en aktiv del av gruppa. Det kommer fra tidligere erfaringer med lite venner. I ungdomstiden prøvde jeg alltid å passe inn i gjenger, men fikk det ikke til og følte meg alltid som «den svakeste vennen». Alle andre var bestevenner, men jeg kom ikke inn i gruppa. Jeg følte jeg bare kom inn i gruppa for å få noe nærhet, på en måte.

– Usikkerheten min skinner gjennom, og jeg skåner meg sosialt. Jeg er usikker i store sosiale grupper, og inne på «Kompani» så måtte vi være sammen. Jeg følte jeg måtte gi noe av meg selv, som jeg ikke visste om jeg hadde i meg.

