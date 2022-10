Skadet seg i Tropp 1-øvelse: – Gjorde vondt hele oppholdet

En skade førte til store smerter for én av Tropp 1-deltakerne.

Utfordringene har stått i kø for de 12 unge voksne i Kompani Lauritzen: Tropp 1.

I onsdagens episode skal rekruttene testes i hinderløype. Fordelt på to lag skal de frakte med seg en sandsekkdukke, Lille Klaus.

HINDERLØYPE: Rekruttene måtte gjennom en hinderløype, hvor de skulle frakte med seg en sandsekkdukke. Foto: TV 2

Det blå laget øker raskt ledelsen mot det røde laget, men så skader én av deltakerne seg kraftig.

Smertefullt

På tampen av hinderløypa skulle rekruttene slenge seg gjennom armgangen, noe som er tungt for både sinn og en allerede sliten kropp.

Da Iris Lian (27) skulle ta sitt første grep, glapp hun taket og falt rett ned på bakken.

FALT: Iris Lian falt rett ned på bakken, da hun skulle forsøke å komme seg over hinderet, armgang. Foto: TV 2

– Jeg husker at jeg skulle komme meg opp. Jeg tror jeg prøvde én gang, men fikk det ikke til. Da ble jeg stresset, fordi jeg følte vi hadde så dårlig tid på oss, forklarer hun når TV2.no ringer henne.

27-åringen fikk tydelig smerter, og tok seg til den ene siden mens hun lå på bakken.

– Det gjorde veldig vondt. Det gikk litt fort, for jeg glapp begge hendene, og datt ned på sida og rett på ribbeina.

I SMERTER: Iris Lian hadde tydelig vondt, etter hun falt på bakken. Foto: TV 2

Fikk legetilsyn

Lagkameratene svermet om henne for å forsikre seg om at det gikk bra, etter fallet. Etter å ha delvis kommet til hektene, klarer Lian å gjennomføre hinderløypa med god hjelp av laget.

FIKK HJELP: Lagkameratene hjalp Iris Lian med å komme seg over hinderet. Foto: TV 2

Fallet satte dog en støkk i enkelte av deltakerne.

– Det var litt tungt å se nummer 9 falle som hun gjorde. Jeg fikk skikkelig småpanikk, sier Daniel Pawa (23) i episoden.

PASSET PÅ: Lagkameratene sørget for at Iris Lian kom seg på beina igjen, selv om hun hadde store smerter. Foto: TV 2

Etter målgang ble Lian umiddelbart sjekket av lege.

– Han sjekket og kjente på det med en gang jeg kom i mål, og mente det var forsvarlig å fortsette. Hadde jeg dratt hjem hadde den eneste medisinen vært å ligge på sofaen å slappe av. Jeg skulle ikke gå glipp av noe, så å dra hjem var ikke et alternativ, understreker hun.

Smerter resten av oppholdet

Hvor lenge Lian og resten av rekruttene makter å holde ut i Kompani Lauritzen gjenstår å se.

27-åringen avslører dog at hun kjente på smertene resten av oppholdet.

– Det gjorde veldig vondt. Det gjorde vondt under hele oppholdet. Det ble ikke bedre før en god stund etter at jeg kom hjem. Heldigvis var ikke noe brukket, sier hun.

SLAPP UNNA BRUDD: Hell i uhell hadde ikke Iris Lian knekt noen ribbein. Foto: TV 2

Da hun returnerte til Lødingen i Nordland hvor hun bor, innrømmer hun at det tok en stund før smertene forsvant.

– Det tok en god stund – en måned eller to. Etter det begynte det å roe seg, Jeg fulgte rådene fra legen, og lå på sofaen. Det var et enkelt råd å følge, sier hun og ler.

– Jeg følte meg trygg på at han hadde sjekket, og at det ikke var noe mer ille.

BET TENNENE SAMMEN: Tross smerter gjennomførte Iris Lian hinderløypa. Foto: TV 2

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, sier at legen konkluderte med at fysisk aktivitet ikke ville gjøre skaden verre.

– Iris ble undersøkt av lege umiddelbart etter øvelsen. Det var ingen tegn til ribbeinsbrudd eller annen alvorlig skade, og legen konkluderte med at fysisk aktivitet ikke ville gjøre skaden verre. Hun ble likevel fulgt tett opp av lege gjennom hele innspillingen, sier han.

Ville gi seg

En pust i bakken kunne rekruttene se langt etter. Etter å ha gjennomført hinderløypen fikk de nemlig beskjeden flere fryktet: Å løpe 3 000 meter.

– Det var noe av det verste vi kunne ha. Jeg tenkte med en gang da vi skulle ha styrketester: «Den er grei. Da gjør jeg det dårligst her også». Det føltes nesten som all den treningen jeg hadde gjort hjemme var bortkastet, sier hun og flirer.

Det som skulle være en oppvarmingsrunde i et rolig tempo før den store testen, ble en heseblesende kilometer for mange av rekruttene. Lian opplevde det nærmest som full spurt, forteller hun spøkefullt.

SLITSOMT: Allerede før 3 000 meteren gikk i gang var flere av rekruttene slitne etter en «rolig» oppvarmingsrunde. Foto: TV 2

Da løpetesten startet gikk det ikke lang tid før Lian havnet bak de andre. Smertene i ribbeina gjorde det nemlig vanskelig for henne å ta dype åndedrag.

– Jeg klarte ikke å puste inn og ut ordentlig. Det gjorde veldig vondt i ribbeina.

Etter første runde avslører hun at hun vurderte å gi seg, da det gjorde vondt å løpe.

Med et undrende uttrykk viste kapteinen, John Hammersmark (49), lite sympati for smertene hennes, og ba henne fortsette. 27-åringen erkjenner at det var flere perioder hvor hun nærmest holdt på å miste det overfor befalet.

MIDLERTIDIG SMERTE: Kaptein Jon Hammersmark stilte seg undrende til at Iris Lian ville gi seg på grunn av smerter. Foto: TV 2

– Det kjente jeg på. Det var mange perioder hvor du hadde lyst til å klikke, sier hun og ler.

Lian trosset smertene og fortsatte helt til hun kom i mål, med noen motiverende ord fra kapteinen.

– Hadde det ikke vært for at han kom bort og sa noen motiverende ord, så hadde jeg gått i mål, og ikke løpt, konkluderer hun.

HEIAGJENG: Rekruttene heiet frem Iris Lian som passerte målstreken. Foto: TV 2

