Sendt hjem mot sin vilje: – Skikkelig bittert

Anna Green (20) ble den første av Tropp 1-deltakerne som fikk den skjebnesvangre beskjeden man ikke vil få av befalet: «Du må forlate Kompani Lauritzen».

– Det er skikkelig bittert! sier Green til TV 2.

– Jeg er ikke sur på befalet, det er jeg ikke. Jeg elsker befalet. Men det bittert for min del.

PÅ GRÅTEN: Anna Green ble lei seg da hun fikk beskjeden om at hun var ferdig i Kompani Lauritzen: Tropp 1. Foto: TV 2

Green var klar for nye utfordringer og følte at hun hadde mer å gi, selv om det hadde vært tre slitsomme uker på Setnesmoen leir. Befalet mente likevel at 20-åringen hadde oppnådd det hun trengte i kompaniet. Derfor valgte de å sende henne hjem.

– Vi vet at du har jobbet ganske hardt fra før du møtte i porten, og helt frem til nå, sier fenrik Geir Aker (46) i episoden.

Forlater kompaniet som en vinner

I løpet av oppholdet i kompaniet stod Green flere ganger i ubehagelig situasjoner. Likevel trosset hun fryktene sine, og stod i det. Det la også befalet merke til.

– Vi har sett stor vekst, og det har du fått tilbakemeldinger på flere ganger. Du har sikkert gjort ting som du aldri hadde trodd du kom til å gjøre.

På grunn av oppgavene som ventet, mente de likevel at tiden var inne for å tre av.

– Vi tenker at du har strukket strikken så langt som det er er forsvarlig å gjøre på den tiden du har vært her. Det betyr at du i dag kommer til å måtte forlate Kompani Lauritzen som en vinner. Vi tar dette valget for deg, for vi vet at du ikke kommer til å gjøre det selv, sier kaptein John Hammersmark (49).

IMPONERTE: Befalet har latt seg imponere av Anna Green som har brutt mange barrierer i løpet av oppholdet på Setnesmoen leir. Foto: TV 2

– Jeg prøver jo å tenke at befalet kan det de gjør, og at de vet hva som er best. Men hadde det vært opp til meg, hadde jeg blitt igjen. Jeg føler jeg har noen ekstra gir å gå på. Det er bittert å ikke velge selv at man skal dra hjem, men at noen andre skal ta det valget for deg, forteller hun.

SENDT HJEM: Befalet i Kompani Lauritzen sendte Anna Green hjem fordi de mente at hun ikke hadde mer å gi. Foto: Matti Bernitz

Skjebnenatten

Hun føler selv at det var falkeblikk-øvelsen – hvor deltakerne måtte være våkne hele natten for å observere og registrere alt uvanlig som hendte rundt dem – som bidro sterkt til at hun ble sendt hjem. Green sov nemlig store deler av våkenatten.

– Vi hadde gått tur i sju timer på dagen, og så skulle vi være våkne hele natta. Da var jeg skikkelig sliten. Jeg forstod ikke hvor viktig falkeblikk-øvelsen var. Det var mitt svake øyeblikk. Jeg skulle reist meg opp og dyttet ansiktet ned i snøen for å holde meg våken, men jeg var helt fjern, sier hun og ler.

– Det er sikkert noe lignende som skal skje i dagene fremover, hvor de tenker at jeg kommer til å sovne igjen, spekulerer hun.

SLITEN: Etter en våkenatt og flere utfordringer var Anna Green tom for krefter. Foto: TV 2

– Noe av det beste som har hendt meg

Tross hjemsendelsen, er 20-åringen fra Asker fornøyd med egen innsats.

– Jeg sitter egentlig igjen med en veldig god følelse, fordi jeg er veldig fornøyd med hva jeg har gjort. Og jeg er egentlig veldig stolt av meg selv, sier hun.

Green forteller videre at hun har fått mye igjen for Tropp 1-deltakelsen, selv om det ikke endte slik hun hadde håpet.

– Oppholdet her har vært noe av beste som har hendt meg i hele mitt liv, egentlig. Jeg synes det har vært helt sinnssykt fint. Bare gode minner, ikke et eneste dårlig minne. Jeg kommer til å ta med meg alt jeg har lært. Det å pushe seg selv når man er sliten, gjøre ting man er redd for, og så se at det går helt fint.

NÆRE BÅND: Anna Green knyttet nære vennskap med Tropp 1-deltakerne. Foto: TV 2

– Det er så mye som jeg har tenkt at jeg aldri kommer til å gjøre, og så har jeg gjort det hver gang. Jeg har nesten alltid fått en mestringsfølelse, kommet meg til alle toppene, og alltid gitt alt jeg har. Bare det å møte nye mennesker synes jeg er ukomfortabelt, men det har gått kjempebra, avslutter Green.

Se Kompani Lauritzen: Tropp 1 på TV 2 Direkte mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, og når du vil på TV 2 Play.