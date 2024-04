Sammenligner fenriken med superstjerne: – De er litt like

Forrige lørdag måtte danser Mona Berntsen (34) takke for seg i «Kompani Lauritzen».

Hun innså raskt at inne på Bømoen leir måtte hun strippe ned lagene som hun har lært seg å leve med over mange i år en tøff bransje.

– Jeg satset på en barndomsdrøm, og det har krevd mye av meg. Det har vært beinhardt og veldig ensomt.

BARNDOMSDRØM: Helt siden Mona Berntsen var barn, har dansen vært det hun ville satse på. Foto: Erik Edland / TV 2

For å gjøre oppholdet mer relaterbart til sitt eget liv, brukte hun en noe utradisjonell måte for å føle seg trygg.

– Når du trener på noe, har du fremdeles systemer i kroppen hvor du kan hente, ikke bare selvtillit, men troen og styrke fra.

– Men når du driver med noe som du egentlig ikke kan, så er det veldig vanskelig å hente noe form for egenskaper. For jeg har ikke peiling på hva jeg egentlig driver med.

IMPONERT: Mona Berntsen imponerte i «Kompani Lauritzen», og høstet mye ros fra befalet. Foto: Matti Bernitz

«Kompani Lauritzen-turné»

34-åringen fant tidlig ut at hun måtte ta noen grep for å føle seg mer komfortabel.

– Jeg tenkte: «Hva fra mitt liv kan jeg hente? For da har jeg noen verktøy jeg kan bruke i hvert fall».

– «Det kommer til å være beinhardt. Det går bra. Men det kommer til å være hardt på et psykisk sted og personlig følelsesmessig. Der har jeg ikke så mye å hente fra, for det har jeg aldri stått i».

Selv tenkte hun at dette ville bli rart og uvant, og skikkelig skummelt.

Da tok hun et grep.

– Jeg måtte bare gjøre det om på et punkt. Og jeg gjorde det raskt egentlig ganske ubevisst, tror jeg, og tenkte: «Hvordan er dette likt mitt liv? Jo, jeg er vant til å bo oppå folk og sånn».



– Kaserna var turnébussen. Der var det «bunkbeds», samme som når vi sover i sengekabinene våre på bussen.

– Stua var der vi hang. Det var foran i bussen, tenkte jeg. Messa var catering, der vi spiste, under scenen.

– Og da vi var ute felt, tenkte jeg at det var på scenen. Det som var forskjellen var at jeg ikke visste hva jeg drev med i felt. Og så må jeg nok si at vi er hakket renere og bor litt annerledes på turné, med at vi har hotell hver dag. Men vi reiser rundt på bussene, og det er ganske likt.

TURNÉLIVET: Mona Berntsen måtte omdekorere Bømoen leir til det hun vanligvis har levd i – et hektisk turnéliv. Foto: Matti Bernitz

I tillegg til å dekorere om Bømoen leir til slik turnélivet hennes ser ut, måtte hun også finne nye roller til befalet.

«Madonna-egenskaper»

Til vanlig forholder Berntsen seg til blant andre regissører, produsenter, artister og dansere.

– «Der kommer regissøren, og der kommer produsenten, og der kommer de som egentlig er sjefene».

DETALJORIENTERT: Danseren ser likheter mellom fenrik Geir Aker og supertstjernen Madonna. Foto: Matti Bernitz

– Noen ganger tenkte jeg at fenriken er litt lik Madonna.

– Hvordan da?

– Med å sjekke antrekk og alt … Hun er perfeksjonist på alt, og har noe å si om alt. Det er flere artister som er sånn, men hun er veldig slik. Fenriken og Madonna er litt like, sier hun og flirer.

I omtrent ett år jobbet hun sammen med superstjernen.

KONTROLL: Ifølge danser Mona Berntsen er sangerinnen Madonna opptatt av å ha kontroll før, under og etter show. Foto: Evan Agostini / Scanpix

Regelmessig ble deltakerne drillet i sluttet orden, hvor de fikk kommandoer fra befal de måtte utføre. Da merket Berntsen at Madonna-faktene snek seg frem hos fenrik Geir Aker.

– Fenriken står rett overfor deg, og ber deg sjekke den bitte lille lomma, så tenkte jeg: «Der er Madonna-egenskapen», sier hun og humrer.

Fenrik Geir Aker er kortfattet i sin respons til sammenligningen.

– Hardt arbeid gir plass blant stjernene!, sier han med et glimt i øyet.