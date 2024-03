Røk ut: – Det svartnet for meg

– Synes det at jeg har grått? Er jeg veldig rød under øynene?

Mellom fjellene på Voss klarer ikke Nora Haukland (26) å skjule skuffelsen etter å ha røket ut av «Kompani Lauritzen».

– Jeg er lei meg. Det er veldig vemodig å skulle dra hjem.

AVSKJED: Nora Haukland tok til tårene, da hun måtte forlate Bømoen leir. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Jeg hadde skikkelig lyst til å oppleve mer her. Det har vært en helt fantastisk reise, som gikk altfor fort. Jeg drar hjem med et fullt hjerte, samtidig som at hjertet føles halvt. For jeg vet at det er mye mer som jeg har lyst til å gjøre.

I starten av dimmekampen mot artist Knut Marius Djupvik (36) følte influenseren at hun skulle klare å slå motstanderen.

– Han viste seg å være en bedre skytter enn meg. Han siktet bedre og fikk skutt fortere. Jeg måtte skyte med flere skudd, og jeg tror det var de sekundene som gjorde at jeg måtte dra hjem.



BLINK: Nora Haukland og Knut Marius Djupvik måtte skyte på blink i dimmekampen. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Aldri vært så sliten

Etter nederlaget beskriver Haukland oppholdet på Bømoen leir som «ekstremt slitsomt».

– Jeg har aldri vært så sliten før, i hele mitt liv, verken fysisk eller mentalt. Oppholdet var mye tøffere enn det jeg hadde sett for meg.

27-åringen mener hun lærte at hun tåler mer enn hun tror, som i «Hurramegrundt»-øvelsen der hun ble bedt om å gå opp på en fjelltopp etter å ha brukt nesten alt av krefter på å bære en tømmerstokk.

– Det var den verste opplevelsen for meg. Da hadde jeg helt sinnssykt lite å gi. Jeg var så sliten. Jeg husker tre ganger hvor jeg holdt på å besvime. Det svartnet for meg. Det er en av de grensene som jeg ikke trodde at jeg kom til å klare, men som jeg klarte allikevel.

SVARTNET: Øvelse «Hurramegrundt» ble en prøvelse for influenseren. Foto: Matti Bernitz

Etter hardkjøret på Voss er det en nokså mørbanket Haukland som reiser tilbake til hverdagslivet i Oslo.

– Det gjør vondt i hele kroppen. Det verker i føtter, fingre og alle muskler. Men det er også deilig å kjenne på det. Vi har virkelig fått brukt kroppen veldig mye. Det er jo godt også.

– Ganske «disgusting»

26-åringen forklarer at hun har spesielt mye smerte i tærne.

– Det er fordi vi går med disse ekle skoene hele tiden, unntatt i dusjen eller i senga. Vi går med disse skoene på do, inne på soverommet, i stua og utendørs. Når de blir våte, kan du ikke ta av deg skoene, fordi de er en del av uniformen. Derfor er føttene ganske «disgusting» nå.

– Hvem av de andre deltakerne kommer du til å savne mest?

– De er jo ikke døde. Det er jo ikke sånn at noen dør her, sier hun og smiler.

– Jeg tror jeg bare kommer til å savne hele kasernen i seg selv. Det er virkelig bare én gang i livet du får oppleve det å sove på den måten og å være der med de folkene. Det er veldig mye kjærlighet og omsorg bak alt som er slitsomt.

KJÆRLIGHET: Nora Haukland er full av takknemlighet for å ha hatt deltakerne ved side når det har vært som tøffest. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Haukland er stolt av at hun klarte et perfekt baklengsstup og at hun var den raskeste av kjendisene da de dykket i iskaldt vann.

Etter «Kompani Lauritzen» er finnmarksjenta inspirert til å komme seg mer ut i skog og mark, men først:

– Nå må jeg få av meg disse jævlige skoene og fikse neglene. Når jeg skal få livet mitt på stell igjen, så starter jeg alltid med neglene.