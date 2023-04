Reagerer på befalets valg: – Fryktelig synd

TØFF DAG: De fem aspirantene fikk et tøft møte med norsk høstvær. Her står hele gjengen i pøsregn og hører på befalet. Foto: Matti Bernitz

I lørdagens episode av Kompani Lauritzen var temaet overlevelse.

Kjendisene skulle overleve alene i villmarken og måtte ta i bruk kunnskap de har lært gjennom oppholdet, som å lage bål og fange sin egen mat.

De fikk poeng etter hvor gode overlevelsesengeskaper de viste, og nederst på poenglisten havnet Carina Dahl (37).

Befalet kunne valgt å ta henne med videre til finaleuken uavhengig av dette, men etter en samlet vurdering sendte de henne hjem.

Denne avgjørelsen reagerer en av de gjenværende deltakerne på.

TUNGE SEKKER: Sekkene til aspirantene ble ekstra tunge siden så mye av innholdet var vått. Foto: Matti Bernitz

– Ambivalent

Da befalet annonserte at Dahl måtte forlate kompaniet, opplevde artist Didrik Solli-Tangen (35) situasjonen som svært spesiell.

– Det øyeblikket var så ambivalent. Jeg husker at jeg gråt en skvett, fordi jeg syntes at Carina fortjente å gå videre. Jeg hadde et dypt ønske om det, og syntes det var fryktelig synd at hun ikke gjorde det, sier han.

VURDERTE Å TREKKE SEG: Carina Dahl ønsket egentlig å trekke seg, men etter en samtale med befalet fortsatte hun. Dagen etter sendte befalet henne hjem. Foto: Matti Bernitz

Samtidig kjente han på en indre glede. Da de fire aspirantene stod igjen på oppstillingsplass, forstod han raskt hva det betød.

– Nå vet jeg at jeg er med. Det var en utrolig «spacet» opplevelse. Det var kanskje det mest intense følelsesøyeblikket, et innvendig virrvarr, som jeg har vært med på der inne. Veldig spesielt, avslutter han.

Solli-Tangen avslører for øvrig at det særlig er én ting som har imponert ham.

– Carina har overrasket meg. Hun har vært en racer, i alle fall når det kommer til gåing med sekk. Vi hadde vel et uttrykk som het «TTT», for «trøndersk tempo i terreng». Hun og Tete har virkelig vært rå der.



GODE VENNER: Carina Dahl er takknemlig for alle vennskapene hun fikk inne på Setnesmoen militærleir. Foto: Matti Bernitz

Dette gikk galt

TV 2 intervjuer også Dahl kort til etter at befalet har avsluttet eventyret for henne. Hun ser litt tomt ut i lufta, før hun sier:



– Jeg er ganske sliten, for å være helt ærlig. Det har vært mye greier.



Trønderen tror at befalets vurdering kunne vært annerledes dersom hun hadde gjort én ting annerledes:

Satt seg litt mer inn i hva oppgavene handlet om.

– Et gjentagende problem er at jeg misforstår mange oppgaver. Så det var blant annet en observasjonsoppgave hvor jeg ikke forstod omfanget. I tillegg skulle jeg levere en rapport etter observasjonen, som jeg glemte. Enda en ting som ga meg en dårlig poengsum, var at jeg hadde misforstått den siste oppgaven. Jeg trodde at vi måtte lage bål, få mat og tørke klær.

KUN FIRE IGJEN: Etter at Carina Dahl ble sendt hjem, er det kun Agnete Husebye som er igjen av jentene. Her gjør hun seg klar til å motta den oransje bereten. Foto: Matti Bernitz

– Jeg fikk ikke fyr på noe, og det gjorde ikke mange av de andre deltakerne heller, men jeg trodde at vi måtte få fyr. Så jeg gikk i nødboksen og fikk minuspoeng. Hadde jeg forstått oppgaven, hadde jeg bare gått gjennom natten uten bål, jeg også.

Med det sagt, er Dahl fornøyd med at hun var den eneste som hadde fyr gjennom hele natten og hun klarte å lage et sneglemåltid.

– Jeg er ikke glad i å gå glipp av ting, så jeg syns det er kjipt å ryke nå. På en annen måte ... er det én dag det er greit å ryke, er det i dag. Det har vært to dager uten søvn og mat. Jeg er veldig stolt over å ikke ha vært i en eneste dimmekamp. Jeg er stolt over mestringen jeg har oppnådd.

«Kompani Lauritzen» sendes på TV 2 Play hver onsdag og lørdag klokken 03.00. På TV 2 Direkte sendes onsdagsepisoden klokken 21.40 og lørdagsepisoden klokken 20.00.