Reagerer på befalets oppførsel: – Du er ikke sånn!

BLE TRISTE: Både Iben Akerlie og Grunde Myhrer knakk sammen etter at de fikk vite de ble plassert «litt under norm». Foto: TV 2

NB! Denne artikkelen inneholder ikke informasjon om hvem som må forlate kompaniet, eller annen informasjon om hva som skjer i konkurranser. Den inneholder dog informasjon som kan oppleves som en spoiler, dersom du ikke har sett lørdagens episode av «Kompani Lauritzen».

GIR TILBAKEMELDINGER: Det var John Hammersmark og Geir Aker som ga tilbakemeldinger til aspirantene. Flere gråt etter å ha forlatt rommet. Foto: TV 2

Grunde Myhrer (27) har blitt beskrevet som «en okse som alltid bidrar til at laget hans gjør det bra».

Med-aspiranter og befal har sagt at Myhrer viser en enorm arbeidsinnsats, men likevel blir han i lørdagens episode satt til «litt under norm».

Hvorfor? Fordi Myhrer snakker for mye.

I «God kveld Norge»-videoen under, snakker Myhrer om en enorm skuffelse etter tilbakemeldingen i såkalt «militært forhold», ofte forkortet til «MF»:

«Litt under norm »

Aspirantene kan få «over norm», «litt over norm», «norm», «litt under norm» og «under norm».

Det er hele fire personer som havner på «litt under norm». Det er Turab Awan, Grunde Myhrer, Carina Dahl og Iben Akerlie.

Felles for tre av disse, er at de alle har fått skryt for at de gir masse i lagoppgaver. Awan er den eneste som har fått kritikk for å være litt mer individualist.

Awan Turab og Iben Akerlie er kjent med at TV 2 skriver denne artikkelen, men ønsker ikke å kommentere saken.

Energityver

Befalet mener at Myhrer stjeler energi fra gruppen ved å snakke så mye. Mange andre, som bidrar mindre, får ifølge TV-seerne mindre strenge tilbakemeldinger fra befalet. I ulike kommentarfelt viser mange at de mener Myhrer får gjennomgå vel hardt i årets sesong.

Det blir også poengtert at Marte Bratberg i en tidligere sesong fikk beskjed om å prate mindre, men ble plassert på «norm».

Flere kommenterer at han var blant dem som snakket minst, og fokuserte mest, da rekruttene skulle bære en haug av tunge gjenstander gjennom en løype under øvelsen «Oberstens flyttelass». Da havnet Didrik Solli-Tangen og Iben Akerlie i en høylytt diskusjon, mens Myhrer holdt seg utenfor og tidde stille.

TAKKET BEFALET: I flere episoder kan man se at Turab Awan takker for de konstruktive tilbakemeldingene fra befalet. Foto: TV 2

– Tilbakemeldingene i militært forhold er basert på befalets helhetsvurdering av deltakerne, der både deltakernes innsats, bidrag for felleskapet, praktiske ferdigheter, utstyrskontroll og en rekke andre forhold legges til grunn, sier pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

Han fortsetter:

– Denne gangen ønsket også befalet å bruke en større del av skalaen for å understreke tilbakemeldingene, i håp om at plasseringene kunne være en vekker for både gruppen og for den enkelte aspirant.

– Hæ? Du også?!

Akerlie har gjentatte ganger fått beskjed om at hun må passe på at humøret hennes ikke påvirker de andre i gruppen negativt. Selv om befalet ser hun jobber med saken, får hun «litt under norm». Skuespilleren får beskjed om å jobbe med det hun beskriver som «dårlige holdninger».

– Nehei! Du er ikke sånn, du har jobbet med dette! Du har ikke dårlige holdninger, sier de andre aspirantene trøstende til Akerlie, som er gråtkvalt i episoden.

Dahls tilbakemeldinger virker enkle å forstå, da de handler om at hun trosset en direkte instruks fra befalet. Hun smugtittet på en øvelse hun selv skulle gjennomføre etterpå. Dette blir kalt et tillitsbrudd, og hun sier seg enig i kritikken. Med det sagt, har også Dahl fått ros for at hun gir mye omsorg og jobber for fellesskapet.

– Jeg var nok ikke den eneste som smugtittet akkurat, men det var meg de fikk med seg! Det var jo uheldig, haha! Men det er jo litt deilig å være litt rampete av og til, sier Dahl lattermildt til TV 2.

TOK DET TUNGT: I dag ler Carina Dahl av situasjonen, men den gang da var hun svært lei seg da hun fikk tilbakemeldingen. Dette handlet om at hun hadde vært syk i en del dager, og bevisst ikke klaget over det. Hun følte at befalet ikke så hvor hardt hun kjempet. Foto: TV 2

Med-aspirantene virker sjokkert og overrasket over at så mange får litt under norm, og i episoden sier de forbauset: «Hæ? Du også?», når én etter én får kritikk under «MF».

Tilbakemeldinger

Med unntak av Awan, tar alle de andre «MF»-tilbakemeldingen tungt.

Dahl forteller at det var mange følelser ute og gikk, og samarbeider hele aspirantgjengen med barnehagebarn.

– Vi ble jo som en gjeng barnehageunger. Det blir fort sånn når du får voksenkjeft hele tida, går rundt med sekk og ikke får bestemme selv når man skal gå på do eller spise. Om du setter fra deg seg sekken før de har sagt «iverksett», så er det feil. Det er lett å bli lei og man savner å gjøre som man ønsker selv, sier Dahl til TV 2, og ser det komiske i situasjonen i dag, selv om hun tok tilbakemeldingen på blodig alvor den gang.

TV 2s pressesjef forklarer hvorfor eksempelvis Awan og Myhrer havnet på samme nivå, til tross for at TV-seerne kan se at Myhrer gir alt i gruppeoppgaver. Awan har på sin side fått kritikk for å ikke bidra til fellesskapet.

– Både Awan og Myhrer får skryt på noen områder, samtidig som de begge får tilbakemeldinger om ulike ting de bør jobbe mer med, og befalet mener derfor det er riktig å plassere begge to på litt under norm denne gangen.

«Kompani Lauritzen» sendes på TV 2 Direkte onsdager og lørdager, og er tilgjengelig på TV 2 Play.