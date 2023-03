Psykologhjelp etter «Kompani Lauritzen»: – Måtte hvile lenger enn jeg så for meg

TV-seerne har fått se en ny side av spilloppmaker Tete Lidbom (36) i årets «Kompani Lauritzen». Både fansen, og han selv, ble overrasket over at han knakk sammen etter å ha vunnet sin første lagkonkurranse.

– Det var ikke bar en liten knekk, det var en enorm knekk. I etterkant har jeg kalt det for generasjonshulken.

For selv om Lidbom betegner seg selv som lettrørt, har han ikke grått på denne måten siden han var rundt ti år. I TV 2-programmet ser man at han både gråter og hiver etter pusten.

I videoen under, forteller trønderen litt om hvorfor han reagerte som han gjorde. Der kan du også se hendelsen fra episoden:

Obligatorisk psykologhjelp

Selv om Lidbom er kjent for å alltid være blid og ha en morsom kommentar på lur, har han også andre sider.

– Jeg tror jeg hadde veldig godt av den utblåsningen, hvor jeg bare fikk ut alle følelsene mine. Det er superbra for meg. Jeg er helt ærlig på at jeg er en fyr som tenker lite, undrer lite og bekymrer meg lite. Det gjør også at hvis jeg opplever vanskelige ting, så har jeg så mange måter og mønstre å løse det på, at det bare handler om å komme seg videre og se videre. Jeg hopper nok ofte bare over en prosess. Jeg hopper over: «Hvorfor syns jeg dette var kjipt?»

Lidbom rekker så vidt å trekke pusten, før han presiserer at han ikke ønsker å legge vekk «happy go lucky»-siden av seg selv:

– Jeg er ikke så interessert i å alltid grave i spørsmål om hvorfor noe er kjipt, men det er nok viktig å kjenne på de følelsene av og til, og la seg selv føle når noe er vanskelig.

Dette er tanker han har fått etter å ha snakket med TV 2s psykolog. Lidbom forklarer at alle deltakerne må snakke med en psykolog før og etter oppholdet, for å sortere tanker.

– Jeg tror det er bra for alle å snakke med psykolog. Kanskje man skal bli flinkere å snakke med en psykolog før noe er galt? Litt som en helsesjekk.

STERK: Tete Lidbom har vist seg som en av de mest atletiske i årets sesong. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Livet endret seg

Selv er han takknemlig for psykolog-oppfordringen. Aldri før hadde han hatt en psykologtime.

Han er også takknemlig for selve «Kompani Lauritzen»-opplevelsen, da den har ført til en stor endring i livet hans.

– Før «Kompani» hadde jeg en mye mindre aktiv hverdag enn jeg hadde før i tiden. Mens jeg var der inne, kjente jeg virkelig på at jeg fikk livsgnist av å pushe meg selv fysisk. Jeg er evig takknemlig for at «Kompani Lauritzen» minnet meg på dette, for jeg kunne fort blitt en sofagris hvis ikke. Jeg har ikke godt av å være en sofagris.

Med det sagt, etter at TV-innspillingen var over ønsket Lidbom umiddelbart å ta fatt på sin nye livsstil. Slik ble det ikke.

LAGSPILLER: Tete Lidbom spilte fotball i mange år. Å jobbe sammen på lag, syntes han derfor var gøy. Å ikke lykkes på lagoppgaver, syns han derimot var veldig tøft. Foto: Matti Bernitz/TV 2

– Jeg var klar for å sette i gang med trening med en gang etter «Kompani Lauritzen», men da fikk jeg klar beskjed om at kroppen måtte få hvile. Den måtte hvile lenger enn jeg så for meg. Innspillingen var såpass fysisk utmattende, og det at jeg var så oppslukt i det førte til at psykologen sa: «Jeg legger merke til at du fortsatt er «på» inne i hodet ditt, men nå skal du hvile».

– Jeg var egentlig klar for å dra på jobb et par dager etter «Kompani», men etter å ha snakket med psykologen og sjefene mine, ble vi enige om å ta en uke fri. Jeg syns det var vanskelig å sette på bremsen, men i ettertid er jeg glad for at jeg gjorde det.

P3-profilen fikk også forklart at det er helt vanlig å bli sliten etter slike store opplevelser, fordi hodet trenger tid til å prosessere alt.

– Å være der inne, i en så intens periode, også plutselig være ute igjen i det virkelige liv... Så skal man forholde seg til mobilen, kjæresten og venner. Hadde jeg ikke snakket med psykologen, hadde det nok blitt litt krasj.

Kjæresten oppdaget endring

Mens rekruttene var på Setnesmoen leir hadde de minimalt med kontakt med omverdenen. De fikk likevel et par telefonsamtaler, og da ringte Lidbom sin kjære:

– Jeg er en person som lever veldig i nuet, så jeg kjenner ikke så ofte på savn og slik. For første gang kjente jeg skikkelig på at jeg savnet kjæresten min. Jeg ringte henne, og hun sa: «Jeg har aldri sett deg så følsom over en FaceTime-samtale før!», og jeg svarte bare: «Men jeg savner deg skikkelig!»

Den blide trønderen beskriver kjæresten som en mer kjærlig person enn seg selv. Selv er han «litt mer spellemann, som surrer og styrer».

– Det var en liten justering der. Da jeg kom hjem, var det litt vanskelig å uttrykke følelsene. Det er litt rart at du er så glad for å se noen, samtidig som du føler på et savn over det du nettopp har opplevd i «Kompani Lauritzen». Men vi har vært veldig gode til å kommunisere.

Han er også takknemlig for at han har fått lov til å snakke om alle opplevelsene han hadde i «Kompani Lauritzen».

MANGE SIDER: Tete Lidbom viser seg å være en mangefasettert mann. TV 2 møtte ham for en prat i Oslo sentrum. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Vi fikk beskjed om at det er vanlig at folk synes det er kjedelig å høre om militærhistorier. Det er kun de som har vært på Setnesmoen som vet hva vi gikk gjennom, så for utenforstående kan det bli litt slitsomt å høre alle disse historiene. Heldigvis har kjæresten min, moren min og svigermoren min alle vært der for å høre på historiene mine. Det er jeg takknemlig for.

– Du har nevnt det i flere intervjuer, at du er omringet av bra damer?

– Ja, jeg har nok alltid vært litt sånn tøff i trynet. Men så lenge jeg har damene rundt meg, kommer en myk side frem. Er ikke de der, kan den kanskje forsvinne litt, sier han lattermildt.

