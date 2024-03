Øvelse vekte vonde minner: – Noe jeg ikke har bearbeidet

Aspirantene blir stadig vist mer og mer tillit av befalet. I lørdagens episode blir de for første gang tilegnet våpen – en HK416, en replika lik den Forsvaret bruker.

Men øvelsene deltakerne skal gjennom, ga en dem en øyeåpner.

For danseren Mona Berntsen (34) har nemlig en skummel og ubehagelig opplevelse, hva gjelder våpen.

TRENING: Deltakerne ble drillet i hvordan de skulle håndtere våpenet de fikk utdelt. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Forbinder med skyting i statene

På en skytebane, i kontrollerte forhold, ble deltakerne utfordret til å skyte med et skarpt våpen – en halvautomatisk rifle.

For Berntsen føltes det uvant og unaturlig. I episoden deler hun om sitt forhold til våpen:

– Det er veldig tungt. Jeg fikk plutselig en åpenbaring. Jeg har en del ting jeg ikke har prosessert når det kommer til våpen og de lydene. Nå assosierer jeg det ikke med nyttårsaftenlyder mer. Jeg assosierer det med skyting i statene, fordi det er det jeg har vært oppi, forteller hun.

VONDE MINNER: Mona Berntsen hadde vonde følelser knyttet til våpen, fra tiden hun bodde i USA. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Berntsen, som jobber som danser, har tilbrakt store deler av sitt liv i USA, hvor hun har jobbet og turnert med noen av verdens største stjerner. For kun noen år siden flyttet hun hjem til Norge.

Øvelsen på skytebanen ble den første opplevelsen hun kunne trekke positive paralleller til – å skyte på blink.

Sammen med sine medrekrutter forteller hun om det hun opplevde i USA.

– Vi skal skyte på blink, det er gøy og trygt. Men sist skyting jeg var rundt, måtte vi gjemme oss under en bunker på en arena. Fordi 15 meter opp i gata var det skyting, der elleve døde, forteller hun i episoden.

– Jeg har ikke et forhold til skyting på en hyggelig måte. Jeg husker det så godt. Nå får jeg omjustert det til noe hyggelig, og en ny opplevelse med det.

POSITIV FØLELSE: Å skyte på blink i trygge omgivelser ble en positiv erfaring for danseren. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Mona Berntsen har ikke besvart TV 2s forespørsel.



En større betydning

I tillegg til å skyte blink, skulle deltakerne også gjennomføre øvelse Venn eller fiende. Å bruke våpen i kontrollerte og hyggelige forhold fikk større betydning for henne, enn hva hun var forberedt på.

IKKE BEARBEIDET: Etter oppholdet i USA, mener 34-åringen at det er enkelte ting hun ikke har bearbeidet nok. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Dette fikk en mye større betydning for meg. Det ble plutselig en menneskelig reise. Her er det noe jeg ikke har bearbeidet, som sitter i meg. Som jeg må grave litt i, og akseptere at jeg har bodd i et land hvor det har vært et spesielt forhold til det, som jeg til slutt bare har normalisert i meg selv og satt et lokk på.

– Men jeg sitter egentlig inne med en del ting som jeg synes er ukomfortabelt, som jeg ikke vil skal være der.

Blant årets befal er blant andre oberstløytnant Jon Reichelt. I både Kompani Lauritzen og Tropp har Reichelt en viktig rolle, hvor han blant annet får deltakerne til å reflektere over øvelser, følelser og frykter.

Overfor Berntsen forklarer Reichelt at hun kan ta et oppgjør med det hun har opplevd.

STØTTENDE ORD: Oberstløytnant Jon Reichelt delte noen støttende ord med danseren, før hun skulle ut i øvelse. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Du må bare gi gass, og hive hendelsen bak deg. Du vil kanskje skvette litt ekstra, fordi du er litt vàr. Men vær klar over at det er normalt, forteller han Berntsen i episoden.

– Når man har vært med på noe sånt, så har man blitt preget av det. Men gi gass og bare gjør jobben, for da kan dette være en måte å dytte det ned, der det hører hjemme. Det blir historie, og ikke ferskvare. Du er good, og du er en kriger.