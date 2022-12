Obersten kommer med hyllest: – Et av de modigste menneskene jeg har møtt

Dag Otto Lauritzen (66) avslører at innsatsen til én av deltakerne traff han aller mest.

Denne høsten var det duket for enda en sesong av seerfavoritten Kompani Lauritzen – denne gangen i et splitter nytt format.

Nå skulle 12 «vanlige» unge voksne med hver sine indre kamper, prøve seg på oberst Dag Otto Lauritzens (66) militære regime, i håp om å bli en bedre versjon av seg selv.

Kompani Lauritzen: Tropp 1 tok TV-seerne med storm.

Uke etter uke har seerne ledd, grått og følt med deltakerne, som har trosset sine verste frykter. Det var derimot Elisa Vagle (27) og Asle Haddeland (20) som til slutt vant Tropp 1.

Nå avslører obersten hvilken deltaker som traff ham midt i hjerterota – lenge etter innspilling.

– Fantastisk

Lauritzen har tidligere avslørt at et konsept som Tropp 1 lenge var planen fra starten av, men at det tok helt av.

IMPONERT: Oberst Dag Otto Lauritzen legger ikke skjul på at Kompani Lauritzen: Tropp 1 har vært en ellevill reise. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Vi er veldig glade for å ha kunnet lage denne versjonen. Det er en del unge voksne i dag som har spesielt godt av å bli sett, bli stilt krav til og å bli fulgt opp. For dem er kanskje muligheten for vekst og utvikling enda større, nettopp fordi de ikke har opplevd så mye mestring tidligere i livet, forteller han til TV 2 og understreker:

– Ofte er det ikke mer enn dét som skal til for at man skal få den selvtilliten man trenger, for å ta tak i livene sine og gjøre det man drømmer om.

Seersuksessen hadde kun kjendisdeltakere før sesongen, men formatet har vært en såpass stor suksess at Tropp 2 allerede søker deltakere til neste sesong.

– Det var fantastisk å følge med på de ulike reisene, se hvor godt de tok imot opplegget og hvor stort utbytte de fikk ut av det – ikke minst av hverandre.

Mest imponert over én deltaker

Lauritzen forteller at alle deltakerne gjorde et sterkt inntrykk på hver sin måte, og at han var imponert over hvor mye de fikk til og deres drivkraft.

Det var likevel én deltaker som Lauritzen var mest imponert over.

– Jeg er egentlig veldig imponert over alle sammen, men hvis jeg skal trekke fram en, så må det bli nummer 9, Iris Lian. Hun mobiliserte enormt med krefter, vilje og mot, bare ved å melde seg på Tropp 1, og ikke minst å kvinne seg opp til å stille opp på Setnesmoen, forteller han og fortsetter:

LIAN: Obersten var mest imponert over deltakeren Iris Lian. Foto: TV 2

– Den reisen hun hadde hos oss er det bare å ta av seg hatten for. Hun er et av de modigste menneskene jeg vet om, og jeg er utrolig stolt over å ha fått lov til å ta del i litt av reisen hennes.

Tidlig i sesongen trakk Lian seg fra Setnesmoen leir, ettersom påkjenningen ble for mye – både psykisk og fysisk.

Hun har lenge vært åpen om sin sosiale angst, og at hun vurderte å trekke seg allerede natten før innspillingen startet.

– Jeg lå og kastet opp natta før vi skulle inn på leiren, fortalte 28-åringen tidligere til TV 2.

Men deltakelsen har betydd mye. Både for henne, men også for andre som sliter med lignende problemer.

Å høre utsagnet til obersten bringer nesten frem tårer hos Lian.

– Hva?! Er dette sant?!, utbryter hun, før hun fortsetter:

– Herregud, så rørende. Nå begynte jeg nesten å gråte. Og spesielt å få høre det fra selveste obersten! Jeg har lenge drømt om å kunne være på den plassen psykisk som det jeg er i dag. Klare å snakke ordentlig til folk og å være blant tusen mennesker om dagen. Så det betyr alt i verden og få høre det fra han!

Flere av deltakerne bemerket seg etter deltakelsen i Tropp 1. Tidligere i vinter ble både Julian Pieter Ros Rassat (23) og Lian nominert til prisen som «Årets navn» i sine lokalmiljøer.

Les hele begrunnelsen til nominasjonen her: «Iris Lian fra Lødingen imponerte og rørte mange i Kompani Lauritzen: Tropp 1. Iris var fra første sekund åpen om at hun sliter med sosial angst. Hun fikk en overveldende start, men valgte å stå i det. Hun utfordret seg selv, viste styrke, og endte opp med å opplevde mestring. Iris har vært klar på at Kompani Lauritzen-oppholdet har hjulpet henne med å takle angsten bedre. Ved å være åpen om sine utfordringer, har hun også vært med på å redusere fordommer rundt psykiske helseutfordringer, og vært til hjelp for andre i samme situasjon. Hun endte til slutt opp med å trekke seg fra tv-programmet, fordi hun var psykisk og fysisk utslitt. Hun tok derimot med seg det positive, bygde videre på det, og jobber i dag i militærleiren på Setermoen i Troms. 28-åringens personlige reise er imponerende og inspirerende.»

Hun legger ikke skjul på at Tropp 1 har vært en svært nyttig erfaring.

– Jeg hadde aldri vært på det stedet jeg er nå, hadde det ikke vært for Dag Otto og hele Tropp 1. Dette er den største mestringsfølelsen jeg har opplevd i hele mitt liv.

