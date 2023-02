Nytt «Kompani Lauritzen»-grep får flere til å bryte sammen

For første gang har deltakerne fått i oppgave å skrive ned sine personlige forbedringspunkter. Dette ble en tårevåt affære, særlig for influenser Liva Ingebrigtsen (26).

På innrykksdagen fikk kjendisrekruttene i oppgave å skrive hvilke tre personlige utviklingsmål de har, og som de skulle jobbe med under «Kompani Lauritzen»-innspillingen.

Det å konkretisere hva man sliter med, viste seg å være emosjonelt for flere av de 14 utvalgte deltakerne.

I videoen øverst i saken kan man se at Liva Ingebrigtsen tok til tårene etter å ha listet opp sine mål.

NEDTUR: Liva Ingebrigtsen fikk en ordentlig nedtur da hun ikke gjennomførte baklengs militærstup i første episode av Kompani Lauritzen. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Ønsker å få bedre selvtillit

Etter å ha skrevet ned sine personlige forbedringspunkter, skulle kjendisene presentere dem foran befalskorpset.

Under en én-til-én-samtale skal befalet lære mer om kjendisdeltakerne, ved å diskutere disse forbedringspunktene.

– Jeg vet at min største fiende er mitt eget hode. Jeg er ikke trygg på at jeg klarer å få de negative tankene vekk, sier «kompanirekrutt 62» i episoden som sendes førstkommende onsdag, før hun begynner å kjempe mot tårene.

Etter å ha fått beskjed om «å huske å puste», fortsetter hun med de to neste målene sine. Hun ønsker å få bedre selvtillit, og å lære seg til å tåle å gjøre feil.

ÅRETS DELTAKERE: De fleste av årets deltakere deltok nylig på en premierefest i Oslo Sentrum. På bildet er Vendela Kirsebom, Thomas Hayes, Agnete Husebye, Didrik Solli-Tangen, Iben Akerlie, Jon Martin Henriksen, Sval Rosenløw Eeg, Tete Lidbom, Carina Dahl, Grunde Myhrer, Ingrid Halstensen, Turab Awan og Liva Ingebrigtsen. Foto: Espen Solli/TV 2

Et vendepunkt i barndommen

I et intervju med TV 2 forteller hun at hun er vant med å bli filmet, siden hun har medvirket i NRK-programmet «Team Ingebrigtsen». Hun er derimot ikke vant med å dele slike følelser på skjermen.

– Jeg begynner veldig lett å grine. Så det er jeg vant med, men jeg er ikke vant med at det blir filmet. Det var rart. Jeg ble så sentimental fordi det var så sårt og personlig det jeg snakket om, og jeg ble tvunget til å sette ord på noe jeg til vanlig holder for meg selv.

I intervjuet forklarer hun at hun var langt tøffere som barn, men at hun med alderen har blitt litt mer pinglete.

– Jeg vet ikke helt hva som har skjedd, men en gang i barndommen skjedde det en endring. Mamma og pappa sier at de ikke aner hva som skjedde. Jeg ble var på ting, og syns mye ble ubehagelig. Etter det har jeg blitt fratatt mye gøy, for ofte har du lyst til å gjøre noe, selv om du syns noe er ubehagelig.

PAR: Liva Ingebrigtsen er gift med friidrettsstjerne Henrik Ingebrigtsen. Foto: Vidar Ruud/NTB

Nytt fokus

Grepet om å få kjendisene til å åpne seg om egne forbedringspunkter, er en del av den nye retningen programmet skal ta dette året.

«Kompani Lauritzen»-programskaper og programleder, Kristian Ødegård (48), har vært opptatt av at denne sesongen skal være annerledes enn de foregående.

Ødegård sier til TV 2 at han hvert år er redd for hvor langt de kan tøye strikken før deltakerne får nok. Han har hele veien vært imponert over hvor mye som bor i kjendisene, og hvor mye de finner seg i. Nå ønsker produksjonen i enda større grad å fokusere på indre kamper, og ikke fysiske.

– Du kan presse dem til hva som helst, nesten. De gjør det de må. Det er så få ganger at noen har trukket seg eller stått over en øvelse. Derfor tenkte vi at vi kunne vri det litt mer, og heller utfordre dem på det personlige, forklarer Ødegård.

Én stor forskjell

Fokuset på det indre i menneskene, kan man også se i «Kompani Lauritzen»-spin-offen, «Tropp 1». Det er likevel én stor forskjell mellom disse programmene, ifølge Ødegård:

– I «Kompani Lauritzen» er jo flere deltakere 40 år og eldre, og de har blitt den de har blitt. Det er litt annerledes i «Tropp 1», hvor det er 20- til 25-åringer som kommer med forholdsvis blanke ark. I «Kompani Lauritzen» er det satte personligheter som får seg en trøkk, men kommer seg opp igjen. Heldigvis!

I videoen under forklarer Ødegård om hvilke «Kompani Lauritzen»-endringer som gjør at han sover dårligere om nettene.

