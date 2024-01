Nora Haukland: – Det har vært et tøft år

TV 2 intervjuer influenseren rett før hun sjekker inn på Bømoen militærleir, hvor hun skal kjempe om å vinne oberst Dag Otto Lauritzen sin gunst.

– Jeg tror at alt vi skal gjennom, bidrar til at man er litt tøffere enn man tror. Jeg har veldig lyst til å kjenne på det. Å kjenne på en selvtillitsfølelse, sier Haukland åpenhjertig til TV 2.

For Haukland kommer tilbudet om «Kompani Lauritzen» på et perfekt tidspunkt. Innspillingen av programmet var nemlig i august, rett etter at hun hadde stått midt i en mediestorm etter det mye omtalte «skandalebildet».

Hun hadde også et svært offentlig brudd med kronprinsesse Mette-Marits sønn, Marius Borg Høiby.

– Det er ikke lenge siden du gikk gjennom et brudd. Hvordan blir det å være med på «Kompani Lauritzen» mens du går gjennom den prosessen?

– Det har vært et veldig tøft år for meg generelt. Jeg tror at det her kan hjelpe meg med å finne litt styrken igjen.



Fysisk og psykisk påkjenning

At hun skal ha mye fysisk aktivitet og være mye i naturen, tror hun blir viktig for henne i denne perioden.

Programmets motto, at deltakerne skal bli en bedre versjon av seg selv, er en stor motivasjon for henne.

– Jeg bor i Oslo. Det er veldig mye jobb og det er alltid så mange ting som skjer. Det har vært mye med pressen. Alt har vært en fysisk og psykisk påkjenning. Nå skal jeg få bruke hele kroppen og rive meg litt løs. Jeg skal «get in the dirt», det tror jeg blir sykt deilig.



TRIVES I NATUREN: Nora Haukland har alltid brukt naturen som terapi. Derfor tror hun at «Kompani Lauritzen» blir godt for sjelen hennes. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Dette frykter hun

Manko på søvn og mat er hennes to største frykter før hun begir seg ut på militæreventyret. «Kompani Lauritzen» er ganske langt unna «Love Island», som er realityprogrammet hun slo gjennom med.

Med det sagt, er det en munter og inspirert nordlending som møter TV 2 på Voss. Men hun tror ikke at det blir enkelt å være med på «Kompani Lauritzen».

REKRUTT: Nora Haukland er blant rekruttene i årets «Kompani Lauritzen»-sesong. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Jeg tenker at det kommer til å bli et helvete. Hvis det er litt koselig også, så tar jeg det som et pluss. Hvis jeg bare forbereder meg på at det blir helt jævlig, så tror jeg et kan bli litt bra også.



– Målet mitt er å komme til finalen. Jeg har lyst til å vinne. Det er veldig meg, jeg liker ikke å gjøre noe halvveis.



På forhånd vet hun at mange av øvelsene i «Kompani Lauritzen» har vært gjengangere hvert år. Hun er i utgangspunktet innstilt på å gjøre alt som blir kastet mot henne, som baklengsstup og fallskjermhopping.

– Jeg har ikke satt meg noen grenser. Jeg går inn med hele meg.

