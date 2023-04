Lørdag kveld var det tid for finale i den fjerde sesongen av «Kompani Lauritzen».

Det var Didrik Solli-Tangen (35), Tete Lidbom (37), Agnete Huseby (27) og Grunde Myhrer (27) som hadde kommet seg hele veien dit. Mot slutten av konkurransen måtte de gjennom deres aller siste oppdrag – nemlig «Operasjon Snilehus».

Etter en intens sluttetappe var det Myhrer som kom først til målstreken og kan dermed kalle seg selv vinneren av «Kompani Lauritzen» 2023.

Det er derimot én detalj i finalen som spesielt Myhrer kan ha hatt til sin fordel.

VANT: Det var Grunde Myhrer som stakk av med seieren i konkurransen. Foto: Matti Bernitz

– Grundes favorittelement

Da finalistene gikk inn i den siste etappen, måtte de først få informasjon fra en kjentmann. Der hadde Solli-Tangen og Lidbom ankommet samtidig, og det tok ikke lang tid før Myhrer også sto sammen med de andre.

Kjentmannen opplyste deltakerne om at de skulle svømmme, og fikk blant annet utdelt våtdrakter. Det gjensto altså for deltakerne å svømme over et lite stykke før de kunne nå målet.

– Målet er så å si etter svømminga. Da tenkte jeg: «Okey, avslutninga nå er en svømmeetappe som er Grundes favorittelement», sier Solli-Tangen i episoden, og legger til:

– Jeg visste jo at Tete ikke er noe ekspert på svømming, og Grunde svømmer ikke så forferdelig fort han heller. Så når jeg begynner å svømme så aner jeg et lite håp om at jeg kanskje kan klare det.

IKKE SVØMMESTERK: Tete Lidbom har hatt Grunde Myhrer som sin svømmelærer. Foto: Matti Bernitz

Driver med svømming

Myhrer driver nemlig med svømming på fritiden, mens svømmeferdighetene til Lidbom ikke har vært helt på topp.

– Jeg svømte ikke bare mot en profesjonell svømmer, men også mot svømmelæreren min. Det er vel akkurat to år siden han prøvde å lære meg å svømme, sier Lidbom til TV 2 på finalefesten og refererer til Myhrer.



Da deltakerne fikk kartet og så at den siste etappen innebar svømming, skjedde det noe med Lidbom.

– Det var litt av grunnen til at motivasjonen duppet tidlig for min del. Da skjønte jeg at det her er umulig.

Solli-Tangen reagerte der og da på at det var en svømmeetappe, og beskriver Grunde som en «maskinsvømmer». Likevel tror han ikke at det var svømmingen som utgjorde finalen.

– Sett fra Tetes øyne, så hadde jeg tenkt litt hardt «faen» inni meg. Likevel tenker jeg at det er dritbra at han ikke ga opp. Han var på nippet til å gi opp flere ganger der. Det står det stor respekt av. Man vet at det er en som er jævlig god på å svømme, sier han.

Ikke vant til det

Når TV 2 tar opp svømmeetappen med Myhrer, trekker han frem omstendighetene:

– Svømming med feltstøvler, gevær, sekk og fullt med klær – det er ikke akkurat den svømmingen jeg er vant til, forteller Myhrer.

– Men jeg hadde troa på at det her kunne gå. Hvis det skulle bli jevnt i vannet, skulle jeg klare å dra ifra litt. Det var bare å gi alt.

Deretter påpeker han at det ikke var hans beste prestasjon, men at de gjorde det som skulle til for å komme først. Det var også spesielt for ham å svømme mot Lidbom, som han har vært svømmelærer for, men påpeker at det ikke var noe «kjære mor».

– Fra det øyeblikket det er finale og konkurranse, så er de konkurrenter og så får man være venner etterpå.

– Én siste utfordring

De andre finalistene ser ikke på den siste etappen som urettferdig. Dette begrunner blant andre Lidbom med at svømming har vært en stor del av hele sesongen.

– Hadde resten av sesongen ikke hatt noe svømming, så hadde jeg kanskje følt at: «Skal dere dra inn det?». Men det er nesten rart at vi ble kompanijegere og ikke «navy seals».

– Hele denne sesongen her har vært en motgang for min del med tanke på hvor mye vann som har vært involvert. Så jeg tenkte at det her var én siste utfordring.

Husebye trekker også frem at det har vært mye vann i denne sesongen.

– Det føles veldig riktig at vi skulle innom svømming her òg.

Angret på dette

Solli-Tangen innrømmer at det var én ting han angret på da han ankom målstreken.

– Jeg tenkte på hva jeg skulle ha gjort annerledes. Jeg skulle ha hjulpet Tete over der. Det var det som jeg nesten angret på, forteller han til TV 2 i dag.

Lidbom forklarer at de begge er konkurransemennesker, og at de glemte å prate sammen da de skulle ta fatt på svømmingen.

– Jeg og Didrik blir så opptatt av oss selv at vi glemmer å ta den samtalen.

– Men det hadde vært vakkert om vi begge svømte sammen inn, sier han.

