Mistet besinnelsen under TV-innspilling: – Hårreisende

I begge reality-produksjonene Iben Akerlie (34) har deltatt i, «Alle mot alle» og «Kompani Lauritzen», har konkurranseinstinktet hennes kommet godt frem. Sitt mest kjente TV-tantrum visste hun imidlertid ikke at ble filmet.

Iben Akerlie ble en yndling blant TV-seerne da hun viste et ufiltrert konkurranseinstinkt i «Alle mot alle».

Selv har hun alltid tenkt på seg selv som et menneske med helt vanlig konkurranseinstinkt, men etter «Alle mot alle» er det ikke alle som er enige i denne konklusjonen.

POPULÆR DUO: TV-seerne liker godt dynamikken mellom Alex Rosén og Iben Akerlie. Foto: Pressebilder

Stormet ut

De noe voldsomme reaksjonene hennes gikk viralt i sosiale medier.

Særlig en situasjon, hvor hun blir forbannet over å komme på delt førsteplass, gikk sin seiersgang på TikTok.

Videoen er nå slettet fra TikTok, av ukjente årsaker, men Discovery+ har delt klippet på Instagram:

– Jeg visste ikke at det hadde gått viralt. Det er et klipp hvor jeg går ut av båsen. Jeg trodde helt ærlig at de bare filmet båsen. Jeg var helt sikker på det. Men de følger meg helt ut av studioet. Det er helt hårreisende.

Akerlie, som til vanlig jobber som forfatter og skuespiller, tar likevel det hele med et smil og en god dose selvironi.

ÅRETS DELTAKERE: Vendela Kirsebom, Didrik Solli-Tangen, Iben Akerlie, Ingrid Halstensen, Carina Dahl, Grunde Myhrer, Thomas Hayes, Sval Rosenløw Eeg, Agnete Husebye, Christopher Robin Omdahl, Jon Martin Henriksen, Tete Lidbom, Turab Awan og Liva Ingebrigtsen. Foto: Matti Bernitz

Kompani Lauritzen

For tiden er Akerlie å se i et nytt TV-program, hvor hun også må kjenne på konkurranseinnstinktet. Hun er nemlig én av 14 kjendiser som er med på «Kompani Lauritzen».

– Jeg synes man skal engasjere seg hvis man er med på konkurranser og spill. Jeg ser ikke at det kan være en ulempe, men jeg håper konkurranseinstinktet kommer laget til gode.

Allerede i den andre episoden av Kompani Lauritzen får seerne se konkurranseinstinktet hennes, når hun bryter sammen i gråt fordi hun føler hun sviktet laget sitt i en hinderløype.

Se Iben Akerlie knekke sammen i gråt etter den klassiske øvelsen hinderløype.

I «Alle mot alle» var hun kun på lag med én annen person, Alex Rosén (54). Hun er full av lovord når hun snakker om den sprudlende TV-personligheten, og hadde faktisk et lite håp om at han skulle dukke opp i «Kompani Lauritzen» også.

TØFF DAME: Akerlie har vist at hun har bein i nesa. Foto: Matti Bernitz/TV 2

– Jeg ante jo ikke hvem som skulle være med i årets sesong, så jeg trodde kanskje at Alex plutselig skulle dukke opp. Jeg møtte Alex i sommer, og da sa han ingenting. Jeg tenkte likevel at han kanskje skulle dukke opp. Det hadde vært litt typisk. Det hadde vært veldig hyggelig om han var med.

Før Akerlie og resten av rekruttene sjekket inn på Setnesmoen militærleir, ble de testet i en militær-kunnskapskonkurranse. Se hvordan de klarte seg i videoen under.

Se Kompani Lauritzen på TV 2 Direkte onsdager og lørdager, og når du vil på TV Play.