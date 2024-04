Mener skoler bør gjøre som i «Kompani Lauritzen»

Mikkel Bratt Silset undret seg over én ting i forrige episode av det populære programmet. – Her påpeker Silset noe som både er riktig og viktig, sier generalsekretæren i LHL.

I forrige episode av «Kompani Lauritzen» gikk deltakerne gjennom en grunnleggende sanitetsleksjon.

Her fikk de lære mer om hvordan man utøver førstehjelp, og hva man skal gjøre om man er først på skadested. Blant annet får de opplæring i bruk av nakkekrage, spjelk og turniké.

Underveis i episoden, uttrykker deltaker Mikkel Bratt Silset (33) at han skulle ønske denne opplæringen ble gitt i skolen.

– Jeg sitter jo og lurer på hvorfor ikke hele Norges befolkning får det som opplæring i skolen. Det å kunne redde liv i en gitt situasjon. Jeg tenker det er supernyttig, og jeg er skikkelig takknemlig for at jeg har fått det, sier han.



Ikke obligatorisk

Bratt Silset får støtte fra generalsekretæren i LHL, Mari Larsen.

– Her påpeker Silset noe som både er riktig og viktig. LHL mener det bør være et obligatorisk nasjonalt program for førstehjelp, både i grunnskolen og i videregående skole, som sikrer alle en mest mulig lik og helhetlig opplæring. Her har vi nok mye å gå på i Norge, sier Larsen.

GENERALSEKRETÆR: Mari Larsen er generalsekretær i LHL. Hun mener Bratt Silset påpeker noe viktig. Foto: Ingunn Johansen

De tilbyr et eget opplæringsprogram kalt «Førstehjelp i grunnskole» som ligger tilgjengelig i læremiddelportalen Elevkanalen.

Dette er et modulbasert opplæringsløp med både opplæringsfilmer og oppgaver, som lærere kan benytte i førstehjelpsopplæring.

Hva er LHL? LHL er en medlemsbasert og ideell pasientorganisasjon som jobber for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi og deres pårørende. LHL drev tidligere en rekke behandlingsinstitusjoner for mennesker med hjerte- og lungesykdom etter avtaler med det offentlige.

I 2022 byttet de navn fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke til LHL, og ble en rendyrket interesseorganisasjon etter at regjeringen besluttet å gjøre åpen hjertekirurgi til en statlig oppgave. Kilde: Store norske leksikon

Alt av materiell er kvalitetssikret av fagfolk med solid kompetanse på førstehjelp og pedagogikk, ifølge Larsen.

Programmet er imidlertid bare et prosjekt som ble startet i 2018, og er ikke en del av den obligatoriske opplæringen i førstehjelp. Det er altså valgfritt for skoler om de vil delta eller ikke.

– En utfordring

Elever skal etter læreplanen få «grunnleggende opplæring i førstehjelp» i både grunnskolen og videre inn i videregående skole.

Nøyaktig hva denne opplæringen innebærer, er usikkert.



– Det er en utfordring at læreplanen er generelt definert, og at det derfor blir opp til hver enkelt lærer hva man definerer som «grunnleggende», sier Larsen til TV 2.

– LHL legger til grunn at det i læreplanen er ment at grunnleggende opplæring både skal være i hjerte- og lungeredning, blødninger og skader, samt hvordan man møter et ulykkessted. Hvorvidt dette er praksis ved alle skoler er et annet spørsmål, sier hun.



HVA SKAL MAN GJØRE?: I «Kompani Lauritzen» blir deltakerne drillet i hva man skal gjøre når man ankommer et ulykkessted. Det blir man ikke nødvendigvis i den norske skole. Foto: Matti Bernitz

Avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Hedda Birgitte Huse, forteller til TV 2 at alle elever skal lære om førstehjelp, trygg ferdsel og risikovurdering. Hun understreker at det er kompetansemål for dette i læreplanen for kroppsøving på flere trinn.

Slik er førstehjelp ivaretatt i kroppsøving på ulike trinn: Kompetansemål etter 2. trinn: Øve på trygg ferdsel ved vann, og på å kunne tilkalle hjelp. Kompetansemål etter 7. trinn: Mål for opplæringen er at elevene skal kunne vurdere sikkerhet i uteaktivitet og naturferdsel, og gjennomføre selvberging i vann. Kompetansemål etter 10. trinn: Mål for opplæringen er at elevene skal kunne forstå og gjennomføre livberging i, på og ved vann ute i naturen. Kompetansemål etter 10. trinn: Mål for opplæringen er at elevene skal kunne forstå og gjennomføre livreddende førstehjelp. Kompetansemål etter Vg1: Mål for opplæringen er at elevene skal kunne forebygge skader ved bevegelsesaktiviteter og utføre grunnleggende førstehjelp. Kilde: Utdanningsdirektoratet

Larsens påstand om at det er skolen og lærerne selv som står for hva denne opplæringen innebærer, er imidlertid korrekt.

– Det er opp til skolene og kommunene/fylkeskommunene hvilke aktiviteter elevene gjennomfører, og hvilke ressurser de bruker i opplæringen for å oppfylle kravene i læreplanen.

Hun kan imidlertid fortelle at opplæring i munn til munn-HLR har vært en obligatorisk del av grunnopplæringen i Norge siden 1960.

– Læreplanene ble fornyet i 2020, med en bred prosess med innspill fra skolesektoren og andre interessenter, legger Huse til.

Ingen plan for å sikre at alle får lik opplæring

Generalsekretæren i LHL forklarer at prosjektet deres ble finansiert av Gjensidigestiftelsen, som en del av et stort nasjonalt initiativ for å styrke førstehjelpen i Norge. Nå ønsker de at Utdanningsdirektoratet skal ta over prosjektet.

– Nå jobber vi for og ønsker at Utdanningsdirektoratet skal sørge for å utvikle og tilgjengeliggjøre programmet, enten gjennom en fast finansiering eller ved å ta over programmet, forteller Larsen.

Dette ser dog ikke ut til å være aktuelt på nåværende tidspunkt.

På spørsmål fra TV 2 om det er lagt en plan for å sikre at alle får en mest mulig lik og helhetlig opplæring innen førstehjelp, som for eksempel ved å gjøre LHL sitt prosjekt til et obligatorisk nasjonalt program, svarer Utdanningsdirektoratet:

– Ikke per nå. I tråd med opplæringsloven er det sånn at det er skoleeier som har et overordnet ansvar for at elevene får opplæring som er i tråd med læreplanverket. Det gir også lokalt handlingsrom for å velge innhold og hvordan opplæringen skal organiseres.