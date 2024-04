Måtte forlate «Kompani Lauritzen»: – Litt bittert å ryke nå

Det ble popartisten Alexandra Rotan (27) som tapte dimmekampen i lørdagens «Kompani Lauritzen». Hun må derfor pakke sekken og reise hjem til Oslo.



– Nå som vi er så utrolig nærme finalen, er det litt bittert å ryke nå, sier Rotan til TV 2, kort tid etter dimmekampen.

– Jeg er veldig lei meg for å reise fra gjengen og fra de opplevelsene som gjenstår i «Kompani Lauritzen». Men jeg er også veldig lettet over at det er over, fordi kroppen min er sliten. Jeg har opplevd så sykt mye her inne, at jeg går ut med hodet veldig høyt hevet uansett. Jeg er både glad og trist.

LITT BITTERT: Alexandra Rotan kjempet seg nesten til finalen i «Kompani Lauritzen», og føler det var litt bittert å måtte reise hjem såpass nærme målstreken. Foto: Sverre Hjørnevik / TV 2

Uflaks med dimmekamp-øvelse

Rotan ble kalt ut til dimmekamp mot YouTube-profilen Robin Hofset (32) i øvelsen «Generalens dilemma», hvor de fikk hundre soldater hver som skulle disponeres i en krig, bestående av fem slag.

– Jeg er ikke så veldig logisk av meg, og det var Hofset som trakk det lengste strået. Det er litt kjedelig, men sånn er det. Jeg skulle selvfølgelig ønske at det heller var «sluttet orden» eller noe sånt som vi ble testet i.

GENERALENS DILEMMA: Robin Hofset vant dimmekampen «Generalens dilemma» mot Alexandra Rotan. Foto: Sverre Hjørnevik / TV 2

– En million ganger tyngre

Rotan beskriver ukene på Bømoen leir som «ekstreme», og forteller at selv ikke fantasien hennes klarte å forestille seg hvor krevende det ville være å delta i «Kompani Lauritzen».

– Det har vært en million ganger tyngre enn det jeg hadde sett for meg. Men det har vært bra, fordi vi har blitt pushet til det ytterste, og vi har fått vist sider av oss selv som vi ikke visste at vi hadde.

– Jeg er veldig glad for at det har vært såpass tungt, men det er en del blåmerker som titter frem på denne kroppen nå, sier hun og ler.

BLYTUNGT: Popartisten Alexandra Rotan var forberedt på tøffe tak i «Kompani Lauritzen», men det ble en god del tyngre og tøffere enn hun klarte å forestille seg. Foto: Sverre Hjørnevik / TV 2

Med unntak av blåmerker – og en ergerlig forkjølelse i kjølvannet av dykkeøvelsen – sitter Rotan igjen med en god følelse. Alle hårete mål hun satte seg før innspillingen, har blitt oppnådd.

– Jeg ville bli sterkere, jeg ville stole mer på min egen fysikk, jeg ville bli tøffere, og jeg ville tørre å stå i følelsene mine – og det har jeg gjort. Jeg føler meg som et helt annet menneske, sier hun.

SPLITTER NY: Alexandra Rotan forteller at hun føler seg som et nytt menneske etter «Kompani Lauritzen»-deltakelsen. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Jeg har oppdaget nye styrker ved meg selv. At jeg holder ut og ikke gir meg. Jeg har pågangsmot som jeg kanskje ikke har fått testet på samme måte tidligere, og jeg er veldig stolt over det jeg har klart til nå. Så jeg går ut herfra med høyere selvtillit og at jeg er veldig glad for alt jeg har lært gjennom oppholdet.

Med Alexandra Rotans exit, gjenstår det nå bare seks deltakere i «Kompani Lauritzen»: Robin Hofset, Silje Nordnes, Mikkel Bratt Silseth, Jonas Lihaug, Knut Marius Djupvik og Stinius Maurstad.