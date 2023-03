Måtte bryte TV-innspilling – ekspert peker mot forgiftning

«Kompani Lauritzen»- og «Bleep»-aktuelle Christopher Robin Omdahl (31) skulle gjennomføre et stunt i TV 2-regi. Noen timer senere lå han over doskåla, og ekspertene mener dette skyldes koffeinforgiftning.

Christopher Robin Omdahl gjorde nylig et eksperiment, gjennom TV 2-programmet «Bleep», hvor han drakk én kaffekopp i timen.

Premisset var relativt enkelt: Han kan ikke spise mat, og ikke drikke vann. All næring kroppen skal få, er i form av kaffekopper.

Eksperimentet endte med smerter, ubehag og et klart legeråd.

– Som med det meste, så kan man dø. Dersom man tar for mye, sier lege Martin Nygaard i episoden, før eksperimentet startet.

18 kopper senere avbrøt legen innspillingen. Han begrunnet det med at Omdahl hadde fått et underskudd av salter. «Dette bør avbrytes. Få i deg noe mat, og kjøp en Farris», var legens råd.

Angrer

Omdahl har de siste årene blitt en kjent TV-figur. I fjor var han med fra første til siste episode av «Forræder», og nå for tiden er han blant kjendisrekruttene som kjemper i «Kompani Lauritzen».

Hans vei til berømmelse var gjennom YouTube, og via «Bleep» har han kommet tilbake til røttene sine. Hele konseptet til «Bleep» er at han og resten av «Bleep»-redaksjonen gjør elleville utfordringer, før disse publiseres på TV 2 Play og YouTube.

Det er nettopp en slik utfordring som kaffe-eksperimentet er en del av.

– Angeren på eksperimentet kom underveis, egentlig som forventet. Men jeg hadde jevnlig kontakt med lege og følte meg trygg underveis.

AKTUELL: Christopher Robin Omdahl er for tiden aktuell med TV-programmet «Kompani Lauritzen». Her er han sammen med en av de andre deltakerne, Vendela Kirsebom. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Forgiftning

Omdahl forteller at han var godt forberedt på bivirkningene prosjektet kunne føre med seg. Bivirkningene var å bli tåkete i hodet, få feberfølelse, leamus – som er små muskelsammentrekninger, søvnproblemer og en risting i kroppen. Og kanskje verst: Mye kvalme. I episoden ser man Omdahl brekke seg og spy om hverandre.

EKSPERT: Jacob Juel Christensen kan mye om kaffe, og er selv en kaffedrikker. Foto: Privat

– Jeg forventet også hodepine, men den meldte seg først dagen etter, forteller Omdahl til TV 2.

Jacob Juel Christensen, klinisk ernæringsfysiolog og forsker ved Universitet i Oslo, er ikke overrasket over bieffektene Omdahl opplevde. Han forteller at økt puls, søvnproblemer og adferdsproblemer er helt vanlig ved koffeinforgiftning. Det samme gjelder abstinenssymptomer etterpå.

– Kaffe inneholder mange virkestoffer, men det er særlig effekten av koffein som gir symptomene du lister opp her. Koffein påvirker sentralnervesystemet, som igjen påvirker store deler av kroppen, og dette kan skje både ved høyt enkeltinntak og høyt daglig inntak. Hvor mye vi tåler handler om mange ting, for eksempel hvor mye kaffe vi er vant med å drikke til daglig, mengde, alder, og genetikk.

Christensen forteller at koffeinforgiftning kan skje allerede etter rundt 5-6 kopper kaffe. Helt uavhengig av ytre faktorer, er 18 kopper altså en enorm prøvelse for kroppen.

– Dette er veldig mye, og overskrider grensene for koffeinforgiftning, og symptomene du lister er da nokså forventet. Det hjelper nok heller ikke at dette er i en slags fastende tilstand, konstaterer Christensen.

Tar advarslene på alvor

Christensen får spørsmål om hva han tenker om eksperimentet, og sier han syns det er spennende. Han syns det var ryddig at en lege overvåket eksperimentet.

– Det er alltid interessant å teste hva som skjer med kroppen. Denne typen eksperimenter kan jo kanskje også brukes til å belyse problemer knyttet til høyt inntak av koffeinholdige energidrikker som jo er blitt mer vanlig blant barn og unge, enten alene eller i kombinasjon med alkohol, sier han, og fortsetter:

DÅRLIG: Christopher Robin Omdahl ble svært kvalm under innspillingen. Foto: TV 2/«Bleep»

– Denne gruppen har naturligvis mye lavere toleranse for koffein, og det er tilfeller av at ungdom har falt i koma og blitt lagt inn på sykehus i forbindelse med høyt inntak av energidrikker over kort tid. Det er også registrert dødsfall, men det er ikke klart om dette er relatert til koffein, alkohol eller en kombinasjon. Det er uansett en økt risiko for skader ved høyt inntak av energidrikker og alkohol. Sånn sett treffer kanskje «Bleep» og Omdahl målgruppa godt, dersom dette var noe av hensikten med eksperimentet, men akkurat det vet jeg jo ikke.

Omdahl registrerer at både Nygaard og Christensen snakker om alvorlige bieffekter, og i verste fall død. Dette tar han på alvor:

– Det er viktig å ta på alvor de advarslene som kommer fra ekspertene, sier han avslutningsvis til TV 2.