Kopierer venninnen: – Jeg ble irritert

I fjorårets «Kompani Lauritzen: Tropp 1», ble Marion Fransrud heiet inn over målstreken i den siste episoden – og ble tildelt den oransje bereten etter å ha utfordret seg selv i de beinharde militære oppgavene.

Hjemme i Oslo satt bestevenninen Samantha Muniz og fulgte spent med på hver eneste episode av TV 2-serien.

– Jeg var helt gal da Marion var med i «Tropp 1», og satt oppe til tre om natten for å se episodene idét de ble sluppet på TV 2 Play, sier Muniz.

I høstens oppfølger, «Tropp 2», er Muniz selv med som deltaker.

– Sannsynligheten er liten for at to så gode venner er med i samme programserie. Ingen utenforstående kan forstå det som skjer der inne. Det er unikt for dem som opplever det. Så det er gøy å ha en så nær venn som faktisk skjønner hva det innebærer, sier Fransrud.

– Forferdelig søknad

De to «Tropp»-deltakerne ble først kjent med hverandre i syvende klasse på hjemstedet Lindeberg i Oslo. De gikk på hver sin barneskole, men på fritiden hang de i det samme området. Gjennom håndball og dans ble de etter hvert nære venner.

– Vi har alltid vært «close». Vi er i samme vennegjeng den dag i dag. Vi gjør alt sammen – feirer nyttår, 17. mai og bursdager sammen, forteller de.

Venninnene søkte også samtidig på å delta i fjorårets «Tropp 1». Men der Fransrud sendte inn en fyldig søknad og ble plukket ut som deltaker, skrev Muniz en mildt sagt halvhjertet søknadstekst på én setning: «Samantha Muniz fra området».

– Samantha søkte ikke engang på den andre sesongen, så de hadde bare funnet søknaden fra året før. Selv om det var en forferdelig søknad, så gir den så mening i forhold til henne. Den er jo egentlig «amazing», sier Fransrud og ler.

Ble overbevist

Muniz sier hun først løy til bestevenninnen om at hun også ville være med å teste grenser i det militære hardkjøret i Åndalsnes.

– Jeg ville egentlig heller være med på «Farmen». Da jeg fikk se Marion i «Tropp 1», sa jeg til henne: «Jeg kunne aldri vært med i det programmet». Men så klarte Marion å overbevise meg da jeg ble spurt om jeg ville bli deltaker, sier Muniz.

– Jeg tenkte: «Nå skjer det, uten tvil! Samantha er med», sier Fransrud.

– Hvorfor tenkte du at Samantha burde bli med i det samme konseptet som du hadde vært med i?

– Av flere grunner. For det første så ser man sitt eget potensial på en annen måte gjennom «Kompani Lauritzen: Tropp». Samantha sa at hun aldri kunne gjort de tingene, men jeg visste at hun kunne. Man tror det bare ikke selv, sier hun.

– Samantha fortjente å bevise for seg selv at hun kan få det til. I tillegg loker hun litt med ting. Vi er like på akkurat det der. Vi vet ikke helt hva vi vil. Sånn: «Skal man gjøre det eller det?», og så handler det egentlig bare om å få satt i gang. Samantha kan være veldig lat og sliten, men det er fordi hun velger å være det.

– Hva faen?

Da Muniz i mars i år reiste til Åndalsnes for å flytte inn på Setnesmoen leir, hadde hun en klar fordel som de andre deltakerne ikke hadde – nemlig en bestevenninne som kunne forberede henne på hva hun gikk til.

– Jeg snakket om noen ting før jeg dro inn, men jeg husker at jeg ble irritert på Marion mens jeg var inne på Setnesmoen. Jeg ble sånn: «Hva faen?! Marion har ikke nevnt disse tingene her». Det er mye jeg tenker at hun burde ha fortalt meg om på forhånd. Jeg tenkte at hun holdt mye tilbake for å ikke skremme meg, sier Muniz.

– Ga du ikke gode nok råd, Marion?

– Jo, men jeg tenker at det er bare så og så mye jeg kunne ha forberedt henne på. Jeg sa til henne at om vi gjør nøyaktig det samme, så kan hun føle på det på en helt annen måte. Det blir uansett ikke det samme. Det er umulig.

Avga løfte

Der Fransrud følte at «Tropp 1» ga henne mestringsfølelse og en selvtillitsboost, håpet hun at bestevenninnen også ville vokse på å gå løs på utfordringene i «Tropp 2».

– Før jeg dro inn, måtte jeg love Marion én ting – å bli flinkere til å åpne meg om følelser. At jeg må bli flinkere til å snakke om hvordan jeg har det, og å ta imot det vennene mine viser meg av omsorg, sier Muniz.

Uten å avsløre hvordan Muniz klarte seg i «Tropp 2», kan Fransrud slå fast at hun ser en tydelig endring ved bestevenninnen.

– Jeg føler at du har blitt så mye bedre det siste året. Du deler mye mer. Du forteller hvis du er lei deg, og er generelt mer åpen. Det skiftet skjedde rett før du gikk inn på «Tropp 2». Da husker jeg at jeg sa: «Det er så perfekt timing, for du har nettopp begynt å åpne deg». Å få «Tropp 2» i tillegg til det, følte jeg ga deg en ekstra «boost», sier fjorårets «Tropp 1»-deltaker til sin «Tropp 2»-venninne.

