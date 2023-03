«Kompani»-Tete holdt på å dø under innspilling

23. august 2022 sjekker 14 håpefulle kjendiser inn på Setnesmoen leir. Samtlige deltakere møter TV 2 til en prat, og samtlige deltakere får et noe standardisert spørsmål.

Én kommer med alt annet enn et standardisert svar.

– Har du noen skader som potensielt sett kan være ødeleggende for deg inne på «Kompani Lauritzen»?

– Jeg har klippekort på legevakten. Jeg har røket akillesen og leggmuskler, men jeg er nesten ferdig med opptreningen nå. Jeg har blitt bitt av hund og fått strikkepinne i låret. Jeg har nesten dødd av å få strøm i meg, jeg har nesten dødd av få blodpropp. Skadene og skavankene jeg har tar jeg med meg – og kjører på.

Spørsmålet blir stilt rett før Lidbom måtte løpe for å rekke bussen som kjører ham til Åndalsnes. Derfor avtales et nytt intervju, som kan gjøres etter at «Kompani Lauritzen» har begynt å gå på TV.

Særlig tre av historiene trenger utdyping: Strikkepinne i låret, blodpropp og ufrivillig «elektrosjokk».

HJELPSOM: Lidbom har fått skryt for måten han alltid hjelper de rundt seg. Foto: Matti Bernitz

Dette fikk ikke TV-seerne vite

Noen måneder går, og «Kompani Lauritzen»-innspillingen er for lengst over. I mars møter TV 2 Lidbom igjen, og slår av en prat om hvordan det er å se seg selv på TV – og om han har havnet i noen nye, livsfarlige situasjoner siden sist.

– At jeg ble den første korporalen i årets sesong av «Kompani Lauritzen» er ganske farlig! De som har blitt korporal i starten av tidligere sesonger har røket ut tidlig, og mange av de med NRK-forbindelser har også røket ut med en gang. Jeg kjente at: «Ok, her blir jeg satt i en farlig situasjon ganske tidlig», sier Lidbom lattermildt, og understreker at TV-seerne får vente og se om han klarer å bryte det han kaller for «korporalforbannelsen».

For å få korporaltittelen, må du ligge øverst på poenglisten. Lidbom sikret seg hedersbetegnelsen, blant annet fordi han var en av få som fikk «over norm» i militært forhold. TV-seerne fikk ikke høre mye av forklaringen bak hvorfor han ble den høyst rangerte mannen i kompaniet, men Lidbom kan forklare at det var en rørende begrunnelse.

– Det var en såpass hyggelig begrunnelse at jeg blir litt flau av å si det. Sånn jeg husker det, så syntes de bare at jeg var en bra fyr som viste omsorg og var omtenksom, samtidig som jeg var sterk og uredd. De syntes jeg var god sosialt i gruppa.

TRØNDER I OSLO: TV 2 slår av en prat med Tete Lidbom i Oslo sentrum. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Ignorerte faresignalene

At han er et sosialt midtpunkt i «Kompani Lauritzen», blir lett å forstå. Under intervjuet utenfor TV 2s lokaler i Bjørvika, begynner forbipasserende å snakke med ham om fotball. Han slår gledelig av en prat, og tonen i samtalen er både naturlig og morsom.

TV 2s journalist spør hvordan han kjenner denne guttegjengen, før han trekker på smilebåndet og sier at han aldri har møtt dem før. Dersom folk ønsker å snakke med ham om fotball, tar han seg oftest tid til det.

Kanskje er det nettopp denne holdningen som gjør at han har en av landets mest populære fotballpodkaster.

I «Heia fotball»-podkasten legger man merke til Lidboms brennende engasjement for ballsport – faktisk er engasjementet så stort at han ikke stanset innspillingen selv da han fikk lungeinfarkt.

– Jeg fikk lungeinfarkt midt under innspillingen av «Heia Fotball», men jeg overlevde det også, sier han med et stort smil, før han blir bedt om å utdype:

UREDD: Til tross for at Tete Lidbom nesten mistet livet forrige gang han ble bitt av en hund, lot han seg ikke skremme av hundene på Setnesmoen militærleir. Foto: TV 2

– Blodproppen var et «helsikes’ kjør». Det startet med at jeg ble bitt av en hund. Lang historie. Jeg gjør den kort: Jeg hadde hatt vondt i ryggen noen dager, og skulle spille inn episoden. Jeg er hypp på å gjennomføre ting, uansett.

«Heia Fotball»-medprogramleder Sven Bisgaard Sundet (40) anbefaler at han og makkeren utsetter innspillingen.

– Jeg sier at det er uaktuelt, fordi podkastgjesten er den trønderske dommerlegenden Per Ivar Staberg. Under episoden så syns Staberg det er rart at vi kødder så mye om at jeg har vondt i ryggen, og etter 15 minutter så tar vi en pause. Jeg legger meg selv i stabilt sideleie og har lungeinfarkt. Jeg er nærmest død en stund, før ambulansen kommer.

Hør Tete Lidbom snakke utdypende om den livsfarlige situasjonen i videoen under, og hvordan legens feil nesten kostet ham livet. Der forteller han også hvordan det var å gjennomføre en «Kompani Lauritzen» øvelse med glefsende hunder rundt ham.

Fra rocker til fotballspiller

At han stort sett har et lystig sinn og lite konsekvenstenkning har også bidratt til at Lidbom har opplevd mer enn de aller fleste. Både på godt og vondt.

– Jeg er en uforsiktig fyr, og konsekvenstenkning har aldri vært en styrke. Da jeg var seks år, skulle jeg leke vaktmester hjemme hos mormor og morfar. Jeg stakk en unbrakonøkkel i stikkontakten, men da fikk jeg jo ikke ut stikkontakten. Derfor stakk jeg inn en til. Da var det strøm gjennom hele gutten. Jeg holdt på å dø, men heldigvis var det vegg-til-vegg-teppe, så jeg sitter her fortsatt. Det luktet brent da, i flere dager etterpå.

DUO: Fotballekspertene Tete Lidbom og Sven Bisgaard Sundet har ledet «Heia Fotball» i en årrekke. Foto: NRK

Dette er langt fra eneste skadehistorie Lidbom byr på. Å kombinere litt hyperaktivitet med en trommeinteresse, kan være farlig.

– Jeg har spilt mye trommer, men mamma og jeg hadde verken plass eller penger. Derfor ble det ikke trommesett. Jeg trommet på hennes sofaputer som hvilte på stuebordet, og brukte strikkepinner som trommestikker. En dag, etter at jeg kom hjem fra skolen, satt jeg meg litt hardt ned i sofaen – der hadde en strikkepinne lurt seg frem, og inn i låret mitt. Det var bare å ringe ambulansen da, og bli hentet. Jeg hadde en strikkepinne gjennom nesten hele låret.

Selv om familien Lidbom ikke hadde god råd i oppveksten, har moren alltid støttet ham og hjulpet ham med å nå drømmene sine. Og å nå drømmene sine, det har han ofte klart. Ofte ved å være uredd.

RADIOKJENDIS: Lidbom har en av Norges mest populære fotballpodkaster. Han er også med i «P3morgen». Her er han avbildet med de to andre «P3morgen»-programlederne, Adelina Ibishi og Karsten Blomvik. Foto: Jonathan C. Vivaas Kise

– Det startet smått på ungdomsskolen, vi samlet sammen et band. Vi hadde en kul musikklærer som lot meg øve på skolen, siden vi ikke hadde råd til trommer. Så går det noen år, og jeg blir ringt opp av en venninne, som sier at storebroren hennes skal spille konsert på Rockefeller om én uke. Jeg er jo et ja-menneske, så jeg spiller konserten. Etter det laget vi et hardcore-band som het Disko Violente.

Dannet band med rockelegender

Det gikk ikke lang tid før Lidbom fikk spille med sine store rockehelter – medlemmene i bandet Desperado. Dette samarbeidet gikk så bra, at han dannet et eget band med Desperado-gjengen. Det nye bandet het Døden.

Gjennom dette bandet utgis en rekke låter, og Lidbom får flere spillejobber i det ganske land.

– Det er nok ikke mange lærere og foreldre rundt meg og min mor som hadde sett for seg at det skulle gå såpass greit med meg. Jeg har alltid prioritert å ha det så artig som mulig, og ikke tatt trygge valg. Mamma har vært helt enorm, jeg tror ikke det er alle foreldre som hadde vært like fornøyd med at sønnen hopper ut av universitet for å bli rockestjerne. Særlig ikke når dette skjer et par år etter at han skulle bli fotballstjerne. Så gikk det vel bare et par år, så skulle jeg plutselig starte bar, ler Lidbom, mens han gnir seg i øynene.

At moren, etter å ha passert 50 år, valgte å endre karrierevei og ta en bachelorgrad innen barnevernspedagogikk, har vært en stor motivasjon for ham. «Et forbilde», konstaterer ham.

TØFFING: Tete Lidbom har vist at han tåler en trøkk, og har fullført flere øvelser som nummer én. Foto: Matti Bernitz

Skal vi oppsummere? Det er få som kan skryte på seg å ha vært bareier, fotballspiller og rocker før fylte 36 år. Som om det ikke er nok, har han ledet flere suksessrike podkaster og radioprogram. Lidbom har hatt et rikt liv, til tross for sin unge alder, og mener han vet hvorfor:

– Jeg er ikke så redd for at ting skal gå galt. Det ordner seg alltid, uansett om det er snakk om en skade, en jobb eller noe helt annet. Mamma har vist meg at det bare handler om å reise seg når man faller. Jeg er heller ikke så opptatt av penger, og har alltid vært styrt av å gjøre ting som er gøy. Jeg har hatt mye flaks, men jeg tror også jeg har vært god. Jeg må jo være litt god, eller? For jeg har jo fått til litt, avslutter sjarmklumpen.

