Julian skulle forandre livet sitt: – Han har ikke lært ett nanogram

Til tross for en tøff deltakelse i Tropp 1, tok ikke livet til Julian Pieter Roos Rassat (23) en helomvending. Likevel mener han at han har blitt en bedre versjon av seg selv.

BEDRE VERSJON: Julian Pieter Roos Rassat opplever at deltakelsen i Tropp 1 forandret ham til det bedre. Foto: Matti Bernitz

I fire uker har tolv unge voksne forsøkt å få livet på rett kjøl i Kompani Lauritzen: Tropp 1.

Gjennom øvelser og en livsstil som utfordrer både kroppen og hodet, har deltakerne testet grenser i håp om å bli en bedre versjon av seg selv. Det har vært krevende for samtlige.

Men hjemkomsten har heller ikke vært enkel for flere.

– Han dør litt når han kommer hjem

Da Julian Pieter Roos Rassat (23) fortalte familien om deltakelsen, ble han møtt av positive tilbakemeldinger. Samtidig var det en stor overraskelse, spesielt for moren Heidi Roos (57).

– Det var kjempeoverraskende. Julian har jo problemer med å stå opp, hater å trene og sliter med den fysiske biten. Når han da sier at han skal være med på det, så ble jeg kjempeglad, sier familiemoren og legger til:

– Nå skjer det noe med ham. Han har lyst og han ser at han er i behov for et strengt regime.

Hun forklarer at Rassat hadde kommet til det punktet i livet der det var nå eller aldri. Han jobber som fisker og er på sjøen i noen uker av gangen. Når han har fri fra jobb, bor han hjemme hos mamma.

– Jeg har vært mye sinna og irritert på ham. Når han ikke er på sjøen og jobber veldig hardt, da synes han at han fortjener et litt annet liv. Da er det hjem til «mamma-hotellet». Han dør litt når han kommer hjem.

Tikket inn en melding

Roos forteller at hun er stolt av sønnen sin for å ha tatt grep, og dratt på Setnesmoen leir. De ventet spent på ham hjemme i Fredrikstad.

Deltakerne kunne ikke ha med seg mobilen. All kommunikasjon skjedde derfor med en ansatt fra produksjonen.

Roos hadde ikke utvekslet mange ord med den ansvarlige, så da det plutselig tikket inn en melding noen uker inn, skjønte hun hva som hadde hendt.

Rassat hadde trukket seg.

– Han holdt ut ganske lenge og det er jeg veldig glad for. Jeg tenkte mye på ham. Jeg var dritglad for hver dag som gikk. Det var veldig overraskende for meg at han holdt ut så lenge.

På samme tid som hun skulle ønske at hun ikke hadde fått meldingen, var hun glad.

Mer A-menneske enn noen gang

Etter å ha levd under det strenge Kompani Lauritzen-regimet i flere uker, var Rassat utslitt da han kom hjem.

– Helt umiddelbart var det å «kulen» i noen dager og komme seg til hektene igjen. Så var det jo å bruke verktøyene du har lært der inne, sier Rassat når TV 2 ringer ham.

Han innrømmer at det ikke var noe umiddelbar virkning etter hjemkomsten. Det har dog forandret seg den siste tiden.

– Jeg innså jo verdien i å ha kontroll der inne, men det er en kjedelig ting å gjøre. Men det har kommet mer og mer i ettertid. Jeg begynte å bli bedre noen måneder etter. Jeg er nok ikke et A-menneske i dag, men jeg er mer enn noen gang.

Tok en vending

Roos så selv ikke noe forandring i ham da han først kom hjem.

– Jeg tenkte: «Han har ikke lært ett nanogram». Hjemme hos mamma er man på hotell, sier hun.

Innspillingen til programmet foregikk i mars og ble sendt på lufta først i oktober. Det var da familiemoren så at noe forandret seg i sønnen.

– Da skjedde noe med ham. Han var mer på, mer våken og hadde lyst til å hjelpe til. Det var litt som at han gjenopplevde det hele. Det var veldig morsomt. Jeg synes det var stas.

Rassat forteller at forandringen hans ikke nødvendigvis ligger i de fysiske tingene, som å re opp sengen hver dag. Det er derfor en del som ikke er lett å legge merke til, ifølge ham selv.

– Det er klart at hun ser for seg at hun skal komme hjem til stuerent gulv hver dag og middag servert. Hun hadde nok store forventninger til hvordan jeg skulle være da jeg kom hjem, sier 23-åringen.

– Jeg mener selv at jeg har blitt en bedre versjon av meg selv. Jeg kan ikke se at jeg har blitt noe verre i hvert fall. Jeg vil si at jeg har blitt markant bedre.

Stolt av ham

Roos forteller at hun har grått mye mens hun har sett på Tropp 1.

– Jeg var veldig stolt av Julian som gjennom hele programmet åpnet opp og viste sin sårbarhet, åpenhet og følelser. Det er ikke lett for en som lever i det mannsdominerte yrket som fisker, sier moren.

– Det var ikke noe tørt i øynene her hjemme, legger hun til.

Hun forklarer dette ved at Rassat blant annet har vist følelser som han ikke har vist hjemme.

– Fy søren, for noen herlige ungdommer, og det befalet. Jeg skulle ønske han kunne være med på Tropp 2.

