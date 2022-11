Julian Rassat holdt på å dø i dramatiske omgivelser: - Skummel opplevelse

Med en kniv i hånda kjempet Julian Pieter Roos Rassat (23) for livet. Sekunder senere så han døden i hvitøyet.

– Det er jo et ordtak som sier: «Havet gir og havet tar», men foreløpig så har det ikke tatt meg, sier Julian Pieter Roos Rassat (23).

Med sin livsnyter-holdning og brede dialekt har han gått fra å være en ukjent 23 år gammel «fiskær fra Fredriksta’» til å bli en folkekjær skikkelse gjennom TV 2-serien Kompani Lauritzen: Tropp 1.

Julian har både frivillig og ufrivillig skapt noen av høstens morsomste TV-øyeblikk. Her i fritt fall, flankert av Marion Fransrud og Daniel Pawa. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Kompanirekrutt nummer 6 sitter nå i sivil i morens hus på Kråkerøy, og drikker nytraktet kaffe.

Det var her, omringet av Glomma og med utsikt mot det store havet at Julian vokste opp. Som liten kunne han rusle til badeplassen Glufsa, som tross sitt navn er en idyllisk perle med utsikt mot havet.

Her fanget en naturglad liten Julian sine første fisk. Noen hundre meter unna skapte han livets beste minner med besteforeldrene mens han skuet ut over vannet.

Men det er også her, i iskald, nådeløs sjø at livet hans en høstdag for åtte år siden kunne tatt en svært brå og brutal slutt.

Men mer om det senere. For havet ble også redningen hans, da Rassat trengte det som mest.

Verdens mest privilegerte mann

15 år gammel troppet Julian opp på faget service og samferdsel på Frederik II videregående skole. Det tok ikke lang tid før interessen for skolen stupte.

– Folk sa til meg at: «Fader, nå må du sette høyere forventninger til deg selv, du kan ikke lene deg på å få en toer.»

Løsningen? Skulking. Først én dag. «Faen, det gikk fint. Jeg skulkær en da’ te.» Så flere dager i slengen.

PÅ TUR: Det er få knauser og brygger i nærområdet hjemme i Fredrikstad som Julian Pieter Roos Rassat ikke har utforsket. Foto: Thomas Andersen

– Plutselig hadde det gått to måneder og så hadde jeg fader meg vært mer hjemme enn på skolen, så jeg fikk ikke karakterer engang.

Til foreldrene fortalte tenåringen at han følte seg syk.

– Fatter’n hadde jeg rundt lillefingeren: «Er du syk, Julian, så må du slappe av og bli frisk». Men moder’n tok det ikke for god fisk, for det er jo ikke naturlig å være syk så mye.

NÆRE: Julian har et nært forhold til moren Heidi, men sjokket var stort da han valgte å bli fisker fremfor å gå videregående. Foto: Privat

Til slutt tok skolen tak i problemet. Julian fortalte at han var skolelei. Han ville bli fisker.

Skolen stiller et ultimatum. Møter Julian på skolen mandag til onsdag, har de ordnet så han kan få være med en lokal fiskebåt ut på torsdager. Turen ville ta 12-14 timer, og derfor fikk han fri på fredager.

– Å, dæven, det var en gutt som begynte å møte på skolen. Det var liksom den gulrota. Da fikk jeg motivasjon til å være mer på skolen.

– Hvorfor fiske?

– Det begynte med at jeg likte å fiske med stang og det ga et kick å få fisk. Du ville ha stor fisk, ikke sant. Så fikk jeg prøve å fiske profesjonelt. Det ga mersmak. Jeg liker å se på fisk, ta på fisk og er fascinert av fisk generelt.

Julian beskriver at det var det som gjorde at han ga moren beskjeden: «Jeg skal slutte på skolen og bli fisker på heltid».

Etter et møte med fiskebåt-sjefen forstår hun at sønnen langt fra driver dank. Lettelsen er stor over at sønnen har funnet sin vei som han lykkes og trives med.

ELSKER Å VÆRE UTE: Fra barnsben av har Tropp 1-deltakeren elsket å utforske livet utendørs. Før var favoritten å fange biller på glass og nå er det soppturer i skogen. Foto: Thomas Andersen

– Da jeg fikk ha dette som yrke, følte jeg meg nesten som verdens mest privilegerte mann.

Familieidyll

Selv om det ikke er fiskere i generasjoner bak ham, har Julian likevel et spennende familietre.

Mellomnavnet Pieter og etternavnet Roos kommer fra hans nederlandske morfar. Det siste etternavnet, Rassat kommer fra hans franske far.

– Morfar kjørte seg ihjel da mamma bare var syv år gammel. En tragisk hendelse. Mellomnavnet Pieter har jeg fra ham.

BESTEVENNER: – Når jeg er med ho så er jeg bare glad og ho vet ikke hvor godt ho kan gjøre det for meg, forteller Julian om bestemoren Kari. Foto: Privat

Bestemor Kari treffer siden Sverre, mannen som blir den Julian vokser opp med og kjenner som bestefar.

FORBILDE: Bestefar Sverre var et stort forbilde for Julian, som tok det hardt da bestefaren døde. Foto: Privat

Bestefar Sverre får slag og blir handikappet, men det er hos dem Julian skal få lære å leve det gode liv.

– Jeg ringte bestemor og sa: «Nå kan du sette på kjelen og få i gang panna, for nå kommer jeg med krabbe og hvitting».

Da satt de tre der på verandaen og så sola gikk ned over vannet.

BALSAM FOR SJELEN: Med denne utsikten nøt Julian og besteforeldrene Kari og Sverre fangsten han hadde fått på fiskekroken. Foto: Thomas Andersen

– Jeg har idylliske minner fra den tiden der, men all idyll blir brutt på et tidspunkt, sier Rassat og får en alvorlig mine.

– Bestefaren min døde da jeg var på jobb på havet for første gang. Det var veldig trist, for han og jeg hadde et veldig nært forhold. Etter det har jeg vært enda mer med bestemor og jeg tilbringer veldig mye tid med henne.

Franske aner

Sine franske aner har Julian dyrket i svært liten grad, selv om han har flere linker til baguettens hjemland.

Faren har nylig flyttet fra Fredrikstad til Frankrike og på bursdagene ringer slekta i Frankrike for å gratulere. Julian snakker riktignok ikke deres språk, og de forstår ikke engelsk, så samtalene blir det så som så med, og aller mest «oui, oui».

– Det hadde vært kult å snakke flytende fransk, men mamma og pappa snakket norsk til meg og jeg har ikke hatt særlig interesse av å lære det i ettertid.

Da foreldrene skilte seg bodde Julian hos far, men det kom til et punkt hvor han trengte mer disiplin. Derfor flyttet han til mor.

KOS: Familiehunden Chloe setter spesielt pris på de periodene Julian er hjemme fra fiskeskøyta, da vanker både kos og lange turer. Foto: Thomas Andersen

– Jeg er veldig glad i fatter’n og priser meg lykkelig for oppveksten jeg har hatt, men han var nok for myk og ville gjøre alt bra for meg. Så fra jeg var 16 år gled det litt ut. Det var lørdag hver dag hjemme den gangen. Jeg var ikke mer enn 16 år og veide vel 105 kilo etter hvert. Hos mamma fikk jeg litt mer den: «Det er ikke lørdag i dag, Julian» og måtte spise sunt, men etter jeg flytta begynte kontakten med fatter’n å gli mer ut.

Nå sees de omtrent en gang i året.

– Jeg synes det er trist, men det forholdet er ferskvare. Man må verne om det, bruke det og snakke med hverandre for å ha behovet for å se hverandre. Jeg snakker med ham på telefonen innimellom og vet han har det bra, så det er det viktigste.

Forliset

I Kompani Lauritzen har seerne sett Rassat kjempe i skog og mark, mot mørke og kulde.

Et dødsslit, kan det virke som.

Men da han var 15 år gammel fikk Rassat virkelig se døden i hvitøyet.

Han hadde satt ut hummerteiner og til tross for pålandsvind med høye bølger som slo innover, dro han ut med en kamerat i den lille båten sin. Det er november, iskaldt og han har på en svær kjeledress, men ikke vest, for det føltes ikke kult.

I den lille jolla drar de opp hummerteinene Rassat har satt ut, men én sitter fast. Så begynner de massive bølgene å få taket på dem, og tauet fra teinen setter seg fast i motoren.

LIVSFARE: I skummelt vann her like utenfor Kråkerøy havnet Julian Pieter Roos Rassat i en kamp mot døden. Foto: Thomas Andersen

– Det jeg fant ut i ettertid var at teina fungerte som et anker, for den satt fast i bunnen.

Mens han står der med kniven, tar en bølge tak i båten og og kaster dem over et skjær.

Rassat faller uti det iskalde vannet i kjeledressen, som blir knalltung. Han kan fryse ihjel eller dras under. Full av adrenalin ser han båten slås i berget og knuses til pinneved, mens han svømmer mot nærmeste berg.

Julian og kameraten kommer seg i land.

I den lunefulle novemberkulden løper han gjennombløt i bokseren fra vannskorpa og nedover gatene på Kråkerøy, der han har gått bekymringsløs så mange ganger i sitt liv.

Han skjelver, men kan puste lettet ut.

– Heldigvis gikk det bra. Det var nære på. Det var en skummel opplevelse, sier han.

Fremtidsplanene

Så ja, havet gir og havet tar, men opplevelsen satte ikke frykten i ham. Nå bruker han i hvert fall vest.

Snart skal 23-åringen på sjøen igjen. Som oftest kjører han til Bømlo og drar ut med båten der. De turene kan gjerne vare fra en til tre måneders tid.

STORFAN: Fotballen har vært en stor del av livet til Rassat, men til slutt ble fisking prioritet nummer én. Foto: Thomas Andersen

På vinterstid ligger fiskebåten på Hvaler og turene varer ikke like lenge, fra en snau uke til noen ukers tid.

Etter å ha fått smaken på livet som kjendis og TV-stjerne utelukker ikke 23-åringen at det i fremtiden kan bli mer av det. Likevel er det én klar fremtidsplan som det ikke kan rokkes ved.

– Drømmen på sikt er å få sin egen reketråler og styre sin egen hverdag og eget liv. Det er ikke alltid lett å planlegge ting i fiskeri-yrket. Det er veldig sesongbetont og du må være der når fisken er der, den står ikke og venter på deg.

GLEMMER IKKE HVOR HAN KOMMER FRA: I ren supporterstil er tatovert Kråkerøy idrettslags logo på armen, for hjemstedet har hjertet hans. Foto: Thomas Andersen

Familiehunden Chloe har våknet og den krøllete snuten styrer forsiktig mot bordet, for det kan jo hende gjærbaksten er til henne. Julian klapper hunden, og der han sitter og nærmest matcher interiøret hjemme hos mamma Heidi ser han ut til å trives godt.

– Jeg ønsker å flytte ut og bør egentlig ta meg i nakkeskinnet og gjøre noe med det. Jeg blir 24 år om to måneder og bør ta noen grep nå etter hvert og komme meg ut, sier han.

Likevel er livet hos mor komfortabelt og økonomisk.

– I år har jeg vært litt hjemme, men vanligvis er jeg bortreist 180 dager i året. Plutselig er du ute i tre måneder og betaler 10 000 i måneden for et sted du ikke er, det er bortkasta penger. Så jeg bør optimalt sett kjøpe meg noe, men det blir her, ja. Jeg skal aldri vekk fra Kråkerøy.

Se Kompani Lauritzen: Tropp 1 på TV 2 Direkte mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, og når du vil på TV 2 Play.