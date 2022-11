Ingen fikk vite at han vant – selv ikke foreldrene

Tropp 1-vinneren Asle Haddeland holdt seieren hemmelig for absolutt alle i et halvt år. Slik går det med ham i dag.

TAUS: Asle Haddeland (20) vant Kompani Lauritzen: Tropp 1 sammen med Elisa Vagle. Haddeland holdt seieren hemmelig for absolutt alle, inkludert foreldrene, i mer enn et halvt år. Foto: Matti Bernitz

Asle Haddeland (20) endte med å bli én av de to vinnerne av Kompani Lauritzen: Tropp 1. Men at han dro seieren i land, fikk ingen av hans nærmeste vite om – selv ikke foreldrene.

– Jeg bestemte meg for ikke å si det til noen, ikke engang mor og far, sier Haddeland til TV 2.

– Det er gøy at de er nysgjerrige, særlig mor. «Etter alt jeg har gjort for deg, dette kan du vel si!», sier hun til meg. Men jeg har holdt det hemmelig, fordi hvis jeg sier litt til noen og litt til andre, så blir det kaos. Det er lettere at ingen vet noe.

VINNERNE: Elisa Vagle og Asle Haddeland vant Kompani Lauritzen: Tropp 1. Til høyre står Thor-Arne Reinertsen. Foto: Matti Bernitz

Mer enn 3 000 søkte om å bli med i Tropp 1, men kun 12 ble valgt ut. Haddelands mor var skeptisk da hun fikk vite at sønnen, som ble påmeldt av en venninne, skulle delta i et realityprogram. Etter hvert som programmene begynte å gå på TV 2, gikk skepsisen sakte men sikkert over til å bli entusiasme.

– Det har endret seg totalt. Det som er rart nå, er at hun maser om at de viser meg for lite. Hun var skeptisk og er ennå litt skeptisk til hele greia. Hun synes det er skummelt at det vises over hele Norge.

Endring i planene

Haddeland bor fremdeles hjemme hos foreldrene i Klepp kommune på Jæren i Rogaland. Tropp 1-oppholdet på Setnesmoen har imidlertid gjort at han planlegger å forlate redet.

– Kompani Lauritzen skal få mye av æren for det. Der ble jeg pusha og fortalt at jeg er god nok alene. Jeg har klart å bryte en barriere, og jeg skjønner nå at det går fint å bo alene. I Kompani Lauritzen måtte jeg være alene i blant, og det gikk greit, forteller han.

PAUSE: Asle nyter en liten pust i bakken på Kompani Lauritzen: Tropp 1. Foto: Matti Bernitz

20-åringen er nå i gang med en toårsplan, som går ut på å spare nok penger slik at han kan flytte for seg selv og ta høyere utdanning.

– Sommeren 2024 skal jeg flytte ut. Jeg hadde flyttet nå hvis jeg hadde hatt pengene. Jeg vet ikke helt hvor ennå. Jeg har kikket på Kristiansand, men hvem vet? Men det jeg vet, er at det blir teknisk fagskole med fordypning i elkraft. Før hadde jeg en 30-årsplan som gikk ut på å flytte ut da jeg var 30, sier han og ler.

Fagbrev og fast jobb

Det er ikke bare innstillingen hans som har endret seg etter Kompani Lauritzen ble spilt inn i våren 2022.

Nylig fikk han fagbrev som gjorde at han gikk fra å være lærling til fast ansatt som energimontør for lnett, en jobb som ikke er risikofri.

– Gjør du feil i denne jobben, er du heldig hvis du overlever. Derfor kan vi ikke gjøre feil. HMS-en (helse, miljø og sikkerhet, jour.anm.) er på topp, for å si det sånn.

ENERGIMONTØR: En typisk arbeidsdag for Asle og en av hans kolleger. Foto: Privat

Haddeland har aldri blitt skadet på jobb, men i hans dugnadsarbeid for Klepp frikyrkje har han flere ganger kjent på kraftige støt.

– Jeg har fått i meg strøm fire-fem ganger. Du kjenner det, det er godt trøkk. Når man får strøm i seg, skal man oppsøke legen. Jeg har ringt til legen hver gang, og frem til nå har jeg fått svar om at hvis jeg ikke kjenner noe ubehag i ettertid, kan jeg slippe å komme inn til legekontoret. Jeg har aldri hatt behov for det, men neste gang det skjer skal jeg besøke legen, sier han lattermildt.

Misforståelse førte til karriere

At han i det hele tatt jobber som energimontør, kommer fra en artig misforståelse.

– På ungdomsskolen var jeg en heftig gamer og kunne spille i åtte til ti timer hver dag. På videregående hørte jeg at det var en elektrolinje, og jeg trodde det betydde at jeg kunne spille PC hele dagen. Jeg søkte og kom inn, men innså fort at jeg hadde tatt helt feil av hva det gikk ut på, sier han og ler.

– Men, det viste seg at jeg syntes det var sykt interessant. Så jeg var veldig heldig.

I andreklasse på elektrolinjen tvilte han på om han faktisk ville bli elektriker, men da han ble introdusert for energifaget, følte han en gnist inni seg.

– Jeg merket med én gang at det var dette jeg ville, sier han.

DRØMMEJOBBEN: Asle fikk nylig fast jobb som energimontør. Høsten 2024 starter han videreutdanningen. Foto: Privat

Tirsdagsvas-gjengen

Selv om timeplanen er proppfull av arbeid – og mange frivillige verv for frikirken og bedehuset i Klepp – har han en tirsdagstradisjon han nekter å gi slipp på.

– Jeg hadde et brudd for ett år siden med en potensiell kjæreste, og opplevde en tøff tid etter det. Da begynte tre kompiser og jeg hva vi kaller «tirsdagsvas-gjengen», hvor vi møtes hver tirsdag klokken 16.00 på en bensinstasjon på Voll. Der spiser vi burger og snakker åpent med hverandre om alt mulig rart. Vi slipper ut tankene vi har. Og etter burgerne er spist, stikker vi ut og vaser.

– Vaser?

– Ja. Vi gjør det vi har lyst til. Kanskje dugnadsarbeid for kirken, eller så drar vi til bilforhandlere og ser biler. Vi er glade i biler, både å lære om dem og se på dem.

SINGLE, MEN SØKENDE: Asle Haddeland sier til TV 2 at han har lyst til å finne en kjæreste. Foto: Matti Bernitz

På jakt etter kjærligheten

I likhet med mange andre TV-personligheter, mottar også Haddeland – som er singel – sjekkemeldinger via sosiale medier. Han trives som singel, men legger ikke skjul på at han ønsker seg kjæreste.

– Jeg er 20 år og har ikke mye erfaring, så det er klart jeg er på utkikk etter en kjæreste. Men det er visse krav og standarder jeg ser etter, for eksempel at hun må være kristen. Jeg er ikke på noen datingsider eller noe sånt, men jeg får meldinger fra jenter på Snapchat og Instagram. Det er veldig hyggelige meldinger, men jeg må si at å få en kjæreste over Snapchat, kommer nok ikke til å funke. Men det er koselig med oppmerksomheten, sier Asle Haddeland til TV 2.

Se hele sesongen av Kompani Lauritzen: Tropp 1 på TV 2 Play når du vil.

Har du lyst til å være med i den neste sesongen av Kompani Lauritzen: Tropp 2? Meld deg på her.