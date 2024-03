Holdt sykdom skjult: – Nesten glad at det skjedde

Kontrasten er stor for kjendisene som forlater sine trygge rammer, til fordel for livet på Bømoen leir på Voss.

Fra start blir deltakernes identitet nærmest strippet helt vekk. Det ble overveldende for flere, deriblant danser Mona Berntsen (34).

– Det er en uvirkelig ut av deg selv-opplevelse, for det er så intenst fra start. Du blir tvunget til å blottlegge deg som menneske. Det er rart og spesielt i en voksen alder. Man gjør jo ikke det, sa hun da TV 2 møtte deltakerne på premierefest tidligere denne uken.

INGEN KJÆRE MOR: Kjendisene ble kastet ut i «Kompani Lauritzen»-regimet fra første sekund. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Veldig uvant

Nærmest hele livet har Berntsen danset. I 2008 satte hun seg selv virkelig på kartet, da hun vant «So You Think You Can Dance – Scandinavia».

Siden den gang har hun delt scener med verdensstjerner som Madonna, Justin Bieber, Chris Brown og Britney Spears.

STRÅLTE: Mona Berntsen strålte på den røde løperen. Foto: Per Haugen / TV 2

Overgangen fra turnelivet til det militære ble på flere måter stor for Berntsen, som raskt innså at hun måtte dele en side hun sjeldent gjør.

– Jeg er vant til kontroll. Jeg har levd et liv hvor jeg har satset på én ting – scene, og alt som hører til det. Det er mange ting som er veldig utfordrende, men det er likevel en ting jeg mestrer.

– Det emosjonelle i det – følelsesaspektet – er noe man egentlig ikke snakker om. Så lenge du presterer og er god i jobben din ... Det er alt jeg er. I «Kompani Lauritzen» var det veldig mye som skulle handle om meg som menneske, som er veldig fint, men veldig uvant for meg, forteller hun.

TRENT: Mona Berntsen syntes det var skummelt at befalet klarte å lese henne: – Jeg er veldig trent til å ikke vise det. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Berntsen ser mange likheter mellom livet som danser, og det militæret livet. Siden hun trådte inn i den beinharde bransjen, har hun blitt vant til å forholde seg til et hierarki, og å få brutale tilbakemeldinger.

– Du skal følge, du skal prestere, du skal levere. Min karriere er jo ikke basert på at jeg har fått noe klapp på skulderen. Du leverer, eller så gjør du ikke det – ferdig.

PARALLELLER: Mona Berntsen syntes Bømoen leir var svær lik sitt eget turneliv, hvor kaserna ble hennes turnebuss, oppgavene ble scenen, og messa ble catering. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Men å komme inn her, hvor mennesker er trent til å bryte deg ned, for så å bygge deg opp, og følge deg hele den veien ... Det er jeg ikke vant til.

– Jeg er vant til at er det noe du viser som svakhet, så er du ute.

– Var veldig, veldig syk

Tanken om å vise svakhet skulle vise seg å bli et vendepunkt for danseren.

De første dagene på leiren var nemlig Berntsen svært syk, noe hun valgte å holde for seg selv.

BET I SEG SMERTENE: Kraftig migrene satte Mona Berntsen delvis ut av spill de første dagene. Da innså hun at hun måtte ta et grep som satt langt inne. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Jeg var veldig, veldig syk. Jeg hadde migrene, kastet opp og var veldig dårlig. Og jeg skjulte det for alle. Alle deltakere, produksjonen – alle.

– Jeg er jo veldig vant til at hvis det skjer, så er det risiko for at jeg får sparken. Jeg er nesten glad for at det skjedde de første dagene, for jeg gikk instinktivt inn og tenkte: «Det er sånn jeg hadde håndtert det i mitt liv. Det skal ingen se eller vite».

PRESTERTE: I styrketestene presterte Mona Berntsen bra, tross sykdom. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Noen dager inn i innspillingen hadde hun en samtale med deler av befalet, hvor hun fortalte om helsen sin, og forklarte at hun strevde med tankegangen.

– Det har utløst at jeg opererer slik, med ting jeg anser som svakhet. Jeg skal ikke være syk på jobb, for hva hvis plutselig noe skjer og jeg mister jobber, fordi jeg er det svakeste leddet?

– Det er rart hvordan hjernen funker, men jeg lærte av det veldig fort. At det skjedde de første dagene, gjorde at jeg tenkte: «Å herregud, men det er jo derfor jeg er her».

– Trist

Berntsen lot seg raskt imponere av befalet, som klarte å lese henne på måter hun aldri før har opplevd. Den tette oppfølgingen var uvant, men dog lærerik.

– Det er jo litt trist at jeg har levd et liv hvor disse menneskelige tingene er regnet som svakheter. For de er jo ikke det. Det er en så stor del som bygger karakteren din. Men det har jeg vært veldig vant til å holde for meg selv, og også ha kontroll over.

– Å plutselig stå i en setting, i voksen alder, hvor mennesker som er så trent at de klarer å lese ting ved meg som jeg trodde ingen vet eller klarer å se på meg, og heller ikke bryr seg om – det er veldig uvant for meg.

KONTROLL: Mona Berntsen er vant til å ha kontrollen selv i eget liv. På Bømoen leir forsvant den raskt. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Hadde det vært en annen deltaker, så hadde jeg vært så lei meg for at jeg ikke visste det, eller kunne hjelpe. Men fordi jeg er så vant til at det er sånn jeg løser det, så skjedde det uten at jeg tenkte på det.

Fryktet konsekvenser

I etterkant av oppholdet har 34-åringen viet mye tid til å tenke på alt hun opplevde på Bømoen leir, deriblant hvordan hun reagerte, da hun fikk migrene.

– Jeg hadde migrene i tre dager, hadde det så kjipt, og ingen visste om det. Da tenker jeg: «Det er dette jeg må jobbe med».

Selv om hun syntes det var utfordrende å vise råe følelser helt ufiltrert, forklarer hun at valget om å holde tett om helsen handlet ikke om redselen for å vise følelser.

– Det kommer ikke fra et sted hvor jeg ikke tør å vise at jeg har det vondt. Det kommer fra et sted hvor jeg er redd for at det ville få konsekvenser.

GRUBLET MYE: I etterkant av oppholdet har Mona Berntsen viet mye tid til å tenke over hvordan hun handler i ulike situasjoner. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Inngangen til «Kompani Lauritzen» ble derfor svært spesiell for Berntsen, som ikke var forberedt på å møte seg selv i døren så tidlig.

– Det er mange ting jeg er redd for, vann for eksempel, men det er ting jeg takler, for det er en redsel som genuint er der. Dette var en helt ukontrollert redsel. Jeg ser hvor det kommer fra, som ikke er så sunt, og som jeg virkelig fikk lære og føle på.