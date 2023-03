Holdt på å drukne på danskebåten: – Gjorde alt for å overleve

Siden 2014 har artisten Turab Awan (25) opparbeidet seg en følgerskare med trofaste lyttere.

Han er én av 14 kjendiser som denne våren flytter inn på Setnesmoen leir. I et strengt militærregime, ledet an av oberst Dag Otto Lauritzen (66), skal deltakerne få kjenne på både smerte, glede og viljestyrke.

Awan takket ja, først og fremst for selvutvikling.

– Jeg føler jeg har så mye energi og ADHD i meg. Jeg må alltid prøve nye greier og gjøre nye ting hele tiden, sier han til TV 2, dagen før han drar inn på leiren.

Én stor frykt

Høyder, vann, uvisshet og utmattelse er bare noe av det kjendisene kan forvente når de tar på seg den grønne militæruniformen.

MILITÆRT BAKLENGSSTUP: Turab Awan imponerte i øvelse militært baklengsstup. Foto: Matti Bernitz

Den 25 år gamle kreative sjelen blir aldri mett på utfordringer. Han håper kompaniet kan hjelpe ham med å overkomme spesielt én frykt han har hatt siden barndommen.

– Det er hovedsakelig vann. Da jeg var barn holdt jeg på å drukne på danskebåten, forteller han.

I aller første øvelse måtte deltakerne gjennomføre den klassiske øvelsen militært baklengsstup.

Da var Awan en av de første som gjennomførte. Det fikk oberst Dag Otto Lauritzen (66) og major Kristian Ødegård (48) til å måpe.

– Oi, oi! Han nølte ikke en gang. Han gikk bare rett på, utbrøt Lauritzen.

Kjempet for livet

Som syvåring var han og familien på på tur med fergen Stena Line. Entusiastisk og ivrig gledet han seg til å plaske i badelandet på fergen. Alene løp han ned, skiftet tøy, og var klar for å hoppe ut i bassenget.

– Jeg syntes barnebassenget var dølt, fordi det var 40 centimeter med vann. Så jeg hoppet i voksenbassenget, forklarer han.

Awan tenkte ikke over hvor dypt det egentlig var. I tillegg var det strømninger i bassenget.

– Jeg kjempet for å prøve å komme ut av det, men jeg klarte det ikke. Jeg gikk under vann hele tiden.

TRAUME: Turab Awan var nær å drukne, da han var liten. Foto: TV 2

Redning fra intet

Til slutt slapp syv år gamle Awan taket, og lot det stå til.

– Da tenkte jeg: «Nå får det bare gå», for jeg ble så sliten. Jeg var jo liten, forteller han.

Plutselig la Awan merke til en liten jente i vannet. Håret hennes flagret i vannet.

– Jeg tok tak i håret, og dro meg selv opp. Jeg gjorde alt for å overleve, rett og slett.

FRYKT: Vann er noe av det Turab Awan frykter mest. Foto: Matti Bernitz

Vil overkomme traume

Opplevelsen har satt en støkk i 25-åringen. I senere tid har han forsøkt å trosse frykten for vann, og selv om han liker å bade og være i vann, er han ikke tvil om at det våte element blir en utfordring.

– Det var et veldig stort traume, men det er derfor jeg er her. Jeg har tenkt at jeg bare må bli kvitt det og overkomme det, en gang for alle.

NORSKE TALENTER: Som 16-åringen deltok Turab Awan i Norske talenter. Her i semifinalen av talentkonkurransen. Foto: Berit Roald

Som niåring debuterte Awan som artist gjennom Gatekunst-prosjektet. I 2014 kom hans første singel, «Hjertet slår». Kompani Lauritzen-deltakelsen ser han på som en unik mulighet til å nå ut til flere.

– Jeg har holdt på med musikk veldig lenge. Jeg lager veldig personlig musikk, som jeg føler veldig mange kan relatere til – slik jeg har erfart og opplevd.

