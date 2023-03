Hadde en klar ulempe under dimmekampen: – Kjedelig

Det var duket for årets første dimmekamp i «Kompani Lauritzen» lørdag kveld. Da skulle fire kompanirekrutter kjempe om den ene plassen videre i kompaniet.

Dimmekampen bestod av tre runder, hvor én av dem gikk seirende ut. Artist Sval Rosenløw Eeg (24) vant dimmekampen. Dermed måtte skuespiller Thomas Hayes (26), YouTuber og programleder Christopher Robin Omdahl (31) og TV 2s sportsjournalist Ingrid Halstensen (35) forlate Setnesmoen leir.

– Stress var min største fiende der inne, forteller Omdahl i etterkant av deltakelsen.

Det skulle derimot vise seg å ikke være stress som påvirket Omdahls endelige utfall under dimmekampen.

– De satt bom fast

I den andre runden måtte kompanirekruttene finne frem utstyret som ble etterspurt av fenriken raskest mulig.

Selv om Omdahl var raskest til å finne kokesettet sitt, måtte han dele kokesettet fra hverandre før han fikk oppgaven godkjent. Det var da det rotet seg til for YouTuberen.

– I dimmekampen holdt jeg hodet kaldt og hadde et system i hodet, forteller Omdahl, og fortsetter:

– Kokesettet passet ikke helt. Det er i tre deler, og de satt bom fast.

Fenrik Geir Aker (47) hadde under oppholdet gitt beskjed til Omdahl om akkurat dette. Nemlig at 31-åringen var nødt til å finne noen andre deler som passet bedre til det litt defekte kokesettet. Siden Omdahl aldri fant noen deler som passet, ble det utslagsgivende for at han røk ut.

– Det kunne nok gått annerledes, sier Omdal om ulempen.



– Men de andre var kjappere. Det var ikke noe jeg kunne noe for – det var kjedelig.

Omdal understreker at han ikke henger seg opp i små detaljer, og føler ikke på bitterhet.

Fenrikens rørende ord

For den nokså nybakte familiefaren, er det likevel ikke bare negativt å bli sendt hjem fra kompaniet.

– Det blir deilig å komme hjem til familien. Selvfølgelig litt bittert å ryke, men det er som det er. Nå skal jeg bare nyte at jeg skal hjem, sier han.

Etter oppholdet er det spesielt én hendelse kompanirekrutt 67 sitter igjen med.

– Vi hadde gått hele dagen uten mat – hele dagen var forferdelig, men det var bra å komme seg opp på toppen av fjellet og se utsikten, forteller Omdahl om den såkalte «hurramegrundt»-øvelsen.

Der skal kompanirekruttene komme seg gjennom en hel dag uten mat, gjennomføre tunge øvelser, og deretter avslutte dagen med å komme seg opp til utsiktspunktet «Rampestreken» i Romsdalen.

– Da sa fenriken: «Vi er nærmere toppen enn noensinne», og da ble jeg litt rørt. Det var motiverende å høre, forteller 31-åringen.

Overgangen fra gaming til et militært regime har Omdahl følt på, både fysisk og psykisk. Han beskriver selv at han mulig har blitt hakket mer «naturmann» etter oppholdet.

– Jeg er fornøyd med innsatsen min, og det er det viktigste.

