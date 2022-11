Ga et løfte før hun forlot kompaniet

Å overleve utendørs på egenhånd ble en prøvelse for Tropp 1-deltakerne. To av dem, Daniel Pawa (22) og Julian Rassat (23), valgte til slutt å trekke seg i løpet av utfordringen.

Igjen stod syv deltakere. Men kaldt vær tæret på humør og motivasjon. Etter å ha overlevd å bli kidnappet, fikk aspirantene beskjed om å pakke med seg alt av utstyr til en skitur de ikke ante omfanget av.

Det ble dråpen for en av deltakerne. Gråtkvalt valgte Julie Skjelvik (23) å trekke seg fra Tropp 1.

TRAKK SEG: Julie Skjelvik valgte å si «no play», og trakk seg Kompani Lauritzen: Tropp 1. Foto: Matti Bernitz

– Vi sov jo ute, og jeg fikk ikke fyr i bålet. Det ble en ekstremt kald natt. Det var den øvelsen jeg gruet meg mest til. Jeg brukte rett og slett opp all energi på den oppgaven i dag, forteller Skjelvik til TV 2 kort tid etter beslutningen var fattet.

Dette sier hun om avgjørelsen nå

Deltakerne fikk tildelt hvert sitt område hvor de måtte bygge sin egen gapahuk, tenne opp bål og lage sin egen mat.

– Jeg hater å være alene ute i mørket. Også liker jeg ikke å være kald. Der var det to fluer i en smekk.

Selv om hun sier det er kjipt å trekke seg så nære målstreken, føler bergenser at valget var rett.

PÅ EGENHÅND: Julie Skjelvik gruet seg til å tilbringe et helt døgn alene ute i skogen. Foto: Matti Bernitz

– Jeg er sinnssykt glad for at jeg har vært med på Kompani Lauritzen og møtt alle de fine folkene. Jeg sitter igjen med ekstremt mange gode minner som veier opp for bereten.

Når TV 2 ringer henne et halvt år senere står hun fortsatt ved at avgjørelsen var rett.

– Jeg har ikke angret en eneste gang. Jeg tenkte på det et helt døgn, så det var ikke noe som kom uten videre. Derfor klarte ikke obersten å overtale meg heller, for det var bestemt, forklarer hun.

Personlig seier

Før Tropp 1 la ikke bergenseren skjul på at hun ofte ga seg om hun måtte motgang. Det var flere anledninger hun vurderte det i kompaniet.

– Jeg kunne trukket meg på falkeblikk. At jeg holdt ut den natten var en personlig seier for meg. Jeg hadde lyst til å trekke meg hvert sekund, og hadde jeg vært hjemme hadde jeg gjort det hver gang.

Da Pawa valgte å trekke seg, legger hun ikke skjul på at det fristet å slå følge med ham.

– Den gamle Julie hadde blitt med Pawa. Jeg hadde så lyst, men jeg fant frem viljestyrken etter det. Det var en personlig seier, og hvis jeg hadde gjort det, hadde jeg angret hver dag.

– Kommer ikke godt nok frem

I sidelengs regnvær ble viljestyrken satt på prøve. Skjelvik mener det ikke kommer godt nok frem på TV hvor fælt de hadde det.

FÅ LAG: Deltakerne fikk ikke bruke ulltøy da de skulle tilbringe et døgn utendørs. Foto: Matti Bernitz

– Det var iskaldt og det regnet. Det kommer ikke godt nok frem hvor forferdelig det var. Vi fikk ikke lov til å ha på ull og varme klær. Man bruker så mye energi når man er kald, så jeg ble helt tappet. Det var helt grusomt, sier hun.

Da deltakerne fikk beskjed om å pakke til fjerdelinje, forteller Skjelvik at løytnanten sjekket hva de hadde på seg av klær. Hadde noen på seg ull, måtte de ta det av.

– Jeg tror de ville at vi skulle ha det grusomt, sier hun, og humrer.

Higet mot bereten

Grunnen til at Skjelvik meldte seg på oberst Dag Otto Lauritzens (66) spesialutdanning var fordi hun stod litt fast i livet. At hun skulle bli plukket ut blant over 3 000 søkere er hun svært takknemlig for.

LEI SEG: Julie Skjelvik var lei seg for avgjørelsen, men oberst Dag Otto Lauritzen minnet henne på hvor mye hun har oppnådd i løpet av oppholdet. Foto: Matti Bernitz

– Jeg føler meg sinnssykt heldig som har vært en av tolv blant så sykt mange søkere, som jeg har fått være med på dette eventyret. Jeg er veldig takknemlig.

I løpet av oppholdet innså hun at selv om den oransje bereten fristet, betydde den ikke like mye som hun hadde trodd.

– Jeg trodde før jeg kom inn at bereten skulle bety sinnssykt mye, men den betydde ingenting. Det var personlige ting som betydde mer.

PERSONLIG SEIER: De personlige gevinstene trumfet den oransje bereten for Julie Skjelvik. Foto: Matti Bernitz

Gitt et løfte

Før Tropp 1 bodde Skjelvik hjemme hos søsteren sin og nevøen. Dagene utnyttet hun dårlig, og brukte mesteparten av tiden i sengen. Tiden etter innspillingen har hun brukt flittig.

– Jeg jobber jo som hjemmesykepleier, og nå jobber jeg mer. Jeg har kjøpt min egen leilighet, for det var ikke ideelt å bo med dem i lengden, forteller hun.

23-åringen føler seg mer glad og energifull, og har fullt fokus mot våren. Da skal hun nemlig ta opp matteeksamen som hun mangler på vitnemålet.

Om motivasjonen vil holde frem til mai er hun ikke i tvil om. Skjelvik har nemlig gitt et løfte til en helt spesiell person

– Jeg tok kapteinen i hånden på det etter innspillingen, så det må jeg holde, sier hun og flirer.

GITT ET LØFTE: Julie Skjelvik ga kaptein John Hammersmark et løfte før hun forlot Tropp 1. Foto: Matti Bernitz

Fremover vil hun fortsette å jobbe i hjemmesykepleien. Samtidig er hun åpen for andre muligheter.

– Jeg har lyst til å bli brannkonstabel, men det er sinnssykt vanskelig med tunge fysiske krav. Vi får bare se hva som dukker opp. Jeg er åpen for andre ting om det kommer noe.

