Frykter skadeproblem i «Kompani Lauritzen»

Schlatters sykdom (Osgood-Schlatters sykdom) er en betennelse i festet for den store lårmuskelen på forsiden av skinnebeinet, like nedenfor kneet. Typiske symptomer er smerte i øvre del av skinnebeinet i forbindelse med aktivitet.

Tinnitus, på norsk kalt øresus , er en støyfornemmelse som oppstår inne i øret uten at det er en ytre lydkilde eller at du er hallusinert. Tinnitus er et symptom på en underliggende tilstand.

Astma er en kronisk sykdom som gir episoder med pustevansker. Typiske symptomer er tung pust, hoste, piping og tetthet i brystet i perioder, spesielt ved luftveisinfeksjoner eller anstrengelse. Plagene varierer vanligvis over tid og i forhold til alvorlighetsgrad.

Kilde: NHI