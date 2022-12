Følte hun ikke ble tatt på alvor: – En smerte jeg ikke kan beskrive

Som 18-åring startet Amalie Anker Johansson på det som skulle vise seg å bli lidenskapen hennes.

Kickboksingen var ren moro, frem til hun forstod hvor bra hun kunne gjøre det i konkurranser.

Idretten ble et slags skalkeskjul på hvordan livet hennes egentlig var. Anker hadde lenge hatt lyst til å være med på Kompani Lauritzen, og da programmet søkte deltakere til Tropp 1 benyttet hun sjansen.

TROPP 1: Amalie Anker Johansson var én av tolv deltakere i Kompani Lauritzen: Tropp 1. Foto: Matti Bernitz

– En venninne sa til meg at de søkte etter ikke-kjendiser, og de ville ha noen som trengte litt kontroll på livet. Da søkte jeg, fordi jeg trengte det. Livet mitt kan kanskje virke litt perfekt når jeg får det så bra til i kickboksingen, og har livet på stell der. Men alt utenom hadde jeg ikke noe kontroll på. Jeg følte meg ikke voksen, sa Anker til TV 2 tidligere i år.

Kort vei til landslaget

Da hun startet på kickboksing i 2015, var det kun for gøy. De tre første årene bestod av moro og trening.

– Plutselig begynte jeg å konkurrere, og da fant jeg ut at dette var noe jeg ville, forklarer hun.

TALENT: Kickboksingen startet som ren moro, men Amalie Anker Johansson viste raskt at hun hadde talent for idretten. Foto: Privat

Anker valgte å legge livet på vent, og satset alt på idretten. I 2019 deltok hun i sitt første verdensmesterskap, hvor hun kjempet til seg en bronsemedalje. Året etter var hun en del av landslaget i kickboksing fullkontakt i Norge.

– Jeg droppet alt av studier, og da ballet ting på seg. Jeg hadde sett for meg at det kanskje ville ta ti år før jeg kom på landslaget. Det gikk enda fortere enn jeg hadde forventet, sier hun.

LANDSLAGET: Det gikk ikke mange årene før Amalie Anker Johansson kom på landslaget i kickboksing fullkontakt. Foto: Privat

Drømmen ble knust

I 2021 tok hun VM-sølv, kun ett poeng fra å bli verdensmester. Derfor var hun ikke tvil om at 2022 skulle bli året hvor gullmedaljen ble hennes.

Så tok drømmen en brå vending.

– Det er med et trist og tungt hjerte å fortelle at jeg dessverre ikke får reist til EM i morgen, skrev hun på Instagrams historiefunksjon tidligere denne høsten.

MEDALJER: I tillegg til VM-medaljer har Amalie Anker Johansson også flere seire fra Worldcup. Her fra finalen i VM i 2021, hvor hun tok sølv. Foto: Privat

Kroppen spilte ikke på lag, og etter en tur til legen ble hun umiddelbart lagt inn på Rikshospitalet.

– Jeg får ikke i meg noe fast mat, bare litt drikke og flytende ting. Det er en så stor skuffelse. Jeg har aldri følt meg sterkere og mener at jeg hadde en sjanse til å ta EM-gullet, skrev hun videre.

HELSA FØRST: Amalie Anker Johansson fikk vært med på samling før årets EM gikk av stabelen. Sykdom hindret henne i å delta. Foto: Privat

Da TV 2 møtte Anker på Tropp 1s finalefest medga hun at det var sårt å se mesterskapet ryke, men at helsa måtte gå først.

Lang sykdomshistorie

Sykehusoppholdet føyer seg inn i rekken av en lang og trøblete historikk for Anker.

– Jeg sliter jo mye mer enn det folk kanskje tror. Jeg har en veldig lang sykdomshistorikk som har gjort at jeg blir satt litt på pause, forklarer hun.

På videregående fikk 25-åringen påvist lavt stoffskifte. Det kan blant annet føre til lavere forbrenning, noe som skjedde med Anker.

– Det var en dritvanskelig periode i livet. Jeg var langt nede, og klarte ikke skole. Det endte med at jeg fikk kjempedårlig karaktersnitt da jeg gikk ut av videregående. Jeg klarte ikke gå på skolen for jeg var så sliten.

FØR: Amalie Anker Johansson før hun fikk påvist lavt stoffskifte. Foto: Privat

Hva er lavt stoffskifte? Lavt stoffskifte (hypotyreose) betyr at skjoldbruskkjertelen ikke lager nok stoffskiftehormon. Det kan gi forskjellige symptomer, som for eksempel tretthet, treg mage, vektøkning og frysninger. Lavt stoffskifte behandles ved å tilføre tyroksin i tablettform. Kilde: Helsenorge.no

Sørlendingen forklarer at hun gikk opp i vekt. Selvtilliten dalte.

– Jeg la på meg 30-40 kilo. Jeg hadde aldri troa på at det skulle løsne.

Moren hennes forsøkte å motivere henne. «Du må gi det litt tid». Anker hadde vansker for å se hvor lang tid hun skulle gi det. Den vanskelige perioden hadde allerede vart i to år.

Lagde en fasade

Erfaringene fikk 25-åringen til å innse at det kan oppstå perioder hvor man ikke har det bra med seg selv.

ETTER: Lavt stoffskifte gjorde at Amalie Anker Johansson gikk opp vekt. Det tæret på selvtilliten hennes. Foto: Privat

– Jeg liker å tro at noen er perfekte, men jeg tror alle mennesker har noe bak som skjuler seg.

Årene på videregående beskriver hun som forferdelige.

– Skulle man ta bilder, prøvde jeg å stå slik at jeg så tynnest mulig ut. Jeg var veldig opptatt av å ikke fremstille meg som jeg var. Alt var en fasade.

Når hun ser tilbake på bildene i dag, tenker hun: «Jeg skjønner ikke hvorfor jeg prøvde».

– Kan man ikke bare være seg selv, og gi litt blanke f i hvordan man ser ut? Det er ikke så viktig. Det er personligheten som teller.

«Det er normalt»

Med tiden løsnet vektproblematikken, og i dag går hun på medisiner som gjør at hun føler seg stabil.

MEDISINER: Etter sørlendingen fikk medisiner for lavt stoffskifte, stabiliserte vekten seg. Foto: Privat

Likevel stoppet ikke sykehusbesøkene opp.

For noen år tilbake fikk Anker nemlig påvist endometriose og adenomyose.

– Jeg har dager der jeg har skikkelig vondt, er sengeliggende og ikke orker noe, selv om jeg får medisiner. Jeg må bare proppe i meg smertestillende.

Hva er endometriose og adenomyose? Endometriose er en tilstand hvor vev som ligner livmorslimhinnen, vokser utenfor livmorhulen. Dette medfører for mange smerter, og tilstanden kan hos noen gjøre det vanskelig å bli gravid. Endometriose er en av de vanligste kvinnesykdommene som finnes. Så mange som 10 prosent antas å ha denne sykdommen. Mange lever uten symptomer. Noen kan finne det ut når de ikke får barn og utredes for infertilitet. Det viser seg at omtrent 40 prosent av infertile har endometriose. Rundt 25 prosent av kvinner med underlivssmerter har endometriose. Adenomyose er en godartet sykdom hvor livmorslimhinne-lignende kjertelvev sitter i livmorveggen. Det kan føre til smerter under menstruasjonen, kraftige menstruasjonsblødninger og en del andre plager i underlivet.

Kilde: Helsenorge.no og Endometrioseforeningen

Siden tenårene har Anker slitt med sterke menstruasjonssmerter. Beskjeden hun fikk var at alt var normalt. Det førte til at hun proppet i seg p-piller, i håp om å dempe smertene.

Sommeren 2019, før hun skulle til VM, endret ting seg.

– Jeg var hjemme og fikk mensen. Så begynte jeg å besvime, og klarte ingenting. Da ble jeg kjørt til sykehuset. Det første man blir møtt med er at ingen tror deg. Du blir møtt med et helsevesen som sier: «Det er normalt. Her har du en varmepose – klar deg».

Med en, naturlig nok, høy smerteterskel, forsøkte hun å overbevise legene om at smertene var reelle.

– Jeg kommer ikke her hvis jeg ikke har veldig vondt, sa hun.

Over en halv million har sykdommene

Nestleder i Endometrioseforeningen, Michelle Frøslev, forklarer overfor TV 2 at det ikke er uvanlig å få påvist både endometriose og adenomyose.

– Visse studier indikerer også at det er høyere risiko for å ha den ene sykdommen, dersom man har den andre, forklarer hun.

Videre sier hun at én av ti kvinner har endometriose. Sykdommen kan også ramme transpersoner og ikke-binære. To av ti kvinner med livmor har adenomyose.

– Det vil si at over 500 000 har endometriose og/eller adenomyose i Norge i dag.

Tok et valg

Smertene kom til et punkt hvor Anker ikke så noen annen utvei enn å ta et valg.

– Vi hadde prøvd alt mulig. Jeg var konstant inn og ut av sykehuset, for jeg hadde så vondt. Da måtte vi bli enige med sykehuset: «Hva gjør vi?».

UTALLIGE SYKEHUSOPPHOLD: Amalie Anker Johansson har vært inn og ut av sykehus utallige ganger. Foto: Privat

– Det er perioder jeg har vært på sykehuset hvor jeg har tenkt: «Skal jeg bare drite i å få egne barn, og bare fjerne alt jeg har, for jeg har så vondt? Jeg kan ikke leve med dette». Det er en smerte som jeg ikke kan beskrive. Jeg tåler mye smerte, men det der er ekstremt vondt, forklarer hun.

For å døyve smertene, valgte Anker å ta sprøyter som gjør at hun lurer kroppen til å gå i tidlig overgangsalder – i stedet for å ha det vondt.

– Med en gang jeg slutter på den, kommer kroppen tilbake til normalt, sier hun.

Mangel på forståelse

Anker fikk til slutt påvist endometriose og adenomyose, etter å ha sjekket magen.

– Det var så deilig å endelig få en diagnose på det, og ikke bare tro at du er så syk i hodet at det er normalt å ha menssmerter.

– Jeg gikk i syv år før jeg fikk vite at jeg hadde det – og trodde det var normalt. Fordi du blir fortalt at det er normalt.

Én av årsakene til at det er vanskelig å bli trodd, tror Anker er lite kunnskap om sykdommen. Følelsen av å ikke bli hørt, beskriver hun som forferdelig.

– Du ligger der, gråter av smerter og blir dopet ned på morfin for å få vekk smerten. Det er helt forferdelig å ikke bli hørt av leger som faktisk skal hjelpe deg.

VONDT: Selv om det har vært mye smerter, har Amalie Anker Johansson forsøkt å holde motet opp. Foto: Privat

Kan bli veldig syke

Frøslev forteller at Endometrioseforeningen er i daglig kontakt med pasienter som forteller om lignende opplevelser, slik Anker beskriver.

– Vi har dessverre ingen konkrete tall eller studier, men vi ser at det er veldig vanlig blant vår pasientgruppe å kjenne at man ikke blir tatt på alvor når man forteller om sine plager. Det er selvsagt både trist og frustrerende å være vitne til denne medisinske «gaslightningen», sier hun.

TRIST OG FRUSTRERENDE: Nestleder i Endometrioseforeningen, Michelle Frøslev, opplever det som trist og frustrerende når hun hører om kvinner som ikke blir tatt på alvor om sykdommen. Foto: Endometrioseforeningen

I de tilfeller hvor kvinner ikke blir tatt på alvor, kan konsekvensene potensielt være svært alvorlige.

– Når man eksempelvis er i diagnoseforløpet og ikke vet hva plagene kommer av, kan det å ikke bli tatt på alvor føre til lange diagnosetider og at sykdommene eventuelt forverres. Kroppslig vil noen som konsekvens av å ikke bli trodd, bli veldig syke. De risikerer skader på organer, ufrivillig barnløshet, kroniske smerter, redusert livskvalitet og å havne på uføretrygd, sier hun.

– Det er også mange som ender opp med å slite psykisk og miste tilliten til norsk helsevesen, fordi de går i årevis og får høre at deres plager kun sitter i hodet, eller at det ikke er noe galt med dem fysisk. Mange blir deprimerte og noen utvikler også selvmordstanker.

Hun har forståelse for at det kan være krevende å jobbe i helsesektoren, og at helsevesenet ikke gjøre «feil» med viten og vilje.

– Det er svært mange som selv ønsker å bli bedre på å stille diagnoser som faller innunder «kvinnehelse»-spekteret. Vi mener feilen ligger høyere opp, og at de som må gjøre en bedre jobb er ledelsen ved de forskjellige sykehusene vi har i Norge, samt politikerne våre. De må begge forstå alvoret av lange helsekøer og manglende midler til denne store pasientgruppen.

Frøslev forklarer at de i årevis har etterlyst flere tiltak – blant annet en nasjonal kompetansetjeneste for endometriose og adenomyose, i tillegg til øremerkede midler til studier og forskning på sykdommene.

– Og selvsagt mye mer, men vi må jo starte et sted.

Fordi kunnskap og kjennskap til sykdommen er liten, er det ikke alle kvinner som vet at de har endometriose. De siste årene har oppmerksomheten rundt sykdommen skutt i været. Det håper Frøslev har ført med seg en positiv endring.

– Likevel ser vi fremdeles at mange pasienter går gjennom samme runde som man har gjort i årevis. Så vi er langt unna å være i mål.

Merket en endring

Jenny Alvirovic er overlege ved gynekologisk avdeling på Oslo universitetssykehus. Avdelingen hennes samarbeider tett med Endometrioseforeningen. Når kvinner henvender seg til Endometrioseforeningen med spørsmål, er hun en av ekspertene som svarer dem.

FLERE TILTAK: Overlege ved gynekologisk avdeling på Oslo universitetssykehus, Jenny Alvirovic forklarer at det er satt inn en rekke tiltak for å bedre visshet om endometriose. Foto: Privat

Til TV 2 forklarer hun at første leddet i en utredning og behandling starter hos fastlegen. Hormonell prevensjon er første valg i behandlingen, og blir skrevet ut for å stoppe menstruasjonsblødninger og lindre smerte.

På grunn av medieoppmerksomheten som har tatt av de siste årene, mener hun det har bidratt til at også helsevesenet har økt fokus på utredning og behandling av menstruasjonssmerter og endometriose.

– Vi har oppfølging med helsesykepleiere og det lages i disse dager informasjonsfilm for å gi god og riktig kunnskap til jenter og gutter allerede på barneskolen. Det er også mye fokus inn mot fastlegenes hverdag. Deres fagforening er engasjerte i å dele kunnskap om endometriose, og samarbeide med skole og gynekologer. Det har skjedd en stor endring, selv om vi fortsatt har en viktig vei å gå, understreker hun.

Ønsker handling

Det siste året har Helsedirektoratet jobbet med en handlingsplan for endometriosepasienter.

– Det dreier seg blant annet om retningslinjer for hvordan utredning og behandling skal være. Der har det vært bredt representert fra helseforetak, blant annet oss, og fagmiljøer innenfor kvinnehelse, forklarer overlegen.

I avgjørelsen om hvem som får flere ressurser, ligger makten på det politiske nivå. Tidligere i høst uttalte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) at de følger opp rapporten.

Selv om operasjonskøene for denne pasientgruppen er lange, er Alvirovic stolt over at behandlingen som tilbys er på et høyt nivå internasjonalt. Hun tror det er gode utsikter for å bedre helsetilbudet, men skulle gjerne sett handling i form av økte ressurser om kort tid.



– Vi ser en voldsom økning i oppmerksomhet og pasienter som henvises til oss. Vi står derimot med samme antall hender. Det er utfordrende når vi ikke kan hjelpe raskere. Vi ønsker også ressurser til et bredere behandlingstilbud som omfatter tverrfaglige team som blant annet smerteleger, sexologer, fysioterapeuter og oss gynekologer.

– Helt forferdelig

På grunn av den økte oppmerksomheten er overlege Alvirovic glad for at kunnskapen sprer seg der de unge er – på sosiale medier. Det er derimot én ulempe som raskt kan skape et uheldig bilde av situasjonen.

– I dag er det mye informasjon som går via sosiale medier og influensere. På den ene siden er det veldig bra at det blir satt fokus på endometriose. Samtidig kan det være opplevelsen til én enkeltperson. Det kan være relaterbart for noen, men oppleves helt annerledes for andre. Det er viktig at vi får frem god kunnskap og nyttig informasjon om symptomene endometriose kan gi, og behandlingsalternativer som finnes. Det er ulike livssituasjoner og behov som også kan endre seg gjennom en kvinnes liv, påpeker hun.

Anker forteller at hun ikke visste hva endometriose var, før en venninne opplyste henne om det.

LETTET: 25-åringen følte på en lettelse, da hun endelig ble tatt på alvor. Her fra siste sykehusopphold, da EM-drømmen røk. Foto: Privat

– Jeg hadde en venninne som akkurat var ferdig utdannet sykepleier. Hun sa til meg: «Amalie, er du sikker på at du ikke har endometriose, for du har symptomer på det». Da visste jeg ikke hva det var, frem til jeg fikk påvist det et halvt år senere av en lege på sykehuset som opererte meg.

En rekke profiler har de siste årene stått frem med den kroniske diagnosen. Anker hyller åpenheten, og håper det bidrar til mer kunnskap om kvinnehelse.

– Det er noe som må å komme ut. For det er ikke normalt å ha så vondt. Folk må tørre å søke hjelp, understreker hun.