Fikk medisiner etter skade: – Ikke til å unngå

Det er ingen tvil om at livet på Bømoen leir tærer på en kropp. Årets deltakere har utsatt seg for øvelser de normalt sett ikke vier hverdagslivet til.

Full av vondter, blåmerker og skavanker trumfer viljen til å fortsette blant deltakerne, som vil henge på i kompaniet så lenge som mulig.

Det motiverte youtuber Robin Hofset (32), tross skader og redsler.

REV NED MURER: Robin Hofset ønsket å være tøff, men synes det er fint å vise redsel – særlig når det går bra i ettertid. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Vanskelig å sove

Tidlig i oppholdet bristet 32-åringen et ribbein som gjorde det svært vanskelig å både yte maks, og sove godt.



– Jeg er ganske sikker på at det var brist eller brudd i ribbein. Jeg hadde vondt under omtrent hele oppholdet.

– Jeg sov skikkelig vondt. Det var ikke en eneste posisjon jeg kunne ligge i, som ikke var vond. Det samme gjaldt å sette seg ned og opp. Men å gå med sekk gikk fint. Jeg brukte smertestillende hver natt, men jeg slapp unna mye, forteller han.

Smerten vedvarte, også etter han dro fra Bømoen leir.

– Når man gir alt, så kan det jo skje – og sånn er det bare. Det gjelder jo alt av sport og idrett.

Ribbeinet førte til at Hofset på et tidspunkt mistet motet.

– Jeg må innrømme at det var en periode hvor jeg tenkte at det tok litt gleden vekk fra enkelte ting. Når man først har det ribbeinet, så kan man ikke gi alt. Og man vil jo gjerne gi alt.

Under en tidligere øvelse, «Rødt og grønt lys», slo han ribbeinet opp igjen.

I DEKNING: I øvelse «Rødt og grønt lys» klarte Robin Hofset å slå ribbeinet sitt opp igjen. Foto: Matti Bernitz/TV 2

– Det begynte å helbrede seg, og så slo jeg det opp igjen. Det føltes litt håpløst. Man ble liksom ikke frisk der inne, sier han og humrer.

Fikk antibiotika

Som om ikke det var nok, fikk han også det han kaller de berømte «feltfingrene».

– Det fikk vel alle, sier han og humrer.

Det utviklet seg til en betennelse i fingeren.

– Jeg fikk antibiotikasalve. Den var helt gul, full av puss og hoven.

Hofset forteller at fingrene og hendene var svært utsatt for små kutt, de gangene deltakerne kavet nede i gjørma eller holdt på ute i skogen.

I GJØRMA: Det var vanskelig å unngå skitt som festet seg i hendene, forteller Hofset. Foto: Matti Bernitz/TV 2

– Jeg prøvde å rense alt jeg hadde av sår, og vasket hendene så ofte jeg kunne, men det er ikke til å unngå.

Etter omtrent en uke oppdaget Hofset at det hadde begynt å gro rundt ett av sårene.

– Jeg fikk betennelse inni såret, som hadde bygd seg videre. Det endte faktisk med at jeg fikk antibiotikasalve av legen, forteller han.

Presseansvarlig i TV 2, Siril Vatne Meling, forteller at Hofset ble undersøkt av kompaniets lege.

– Det ble konstatert betennelse i fingeren. Han ble behandlet med antibiotikasalve, og ble fulgt opp av legen i tiden etterpå.

Videre opplyser Meling om at kompaniets lage følger hele innspillingen, og gjør medisinske vurderinger, enten via befal, eller ved egne undersøkelser av deltakerne det gjelder.

Foruten et bristet ribbein og en betennelse, sier han at oppholdet har vært bra. 32-åringen er lettet over at han ikke ble rammet av sykdom, slik både danser Mona Berntsen (34) og influenser og personlig trener Hedvig Sophie Glestad (32) fikk kjenne på, underveis i oppholdet.

Tok grep etter militær-oppholdet

Tross smerter og en sliten kropp, gjorde 32-åringen alt i sin makt for å prestere på Bømoen leir. Én utfordring han mang en gang stod overfor var høydeskrekken sin.

– Jeg visste jo ikke hvor redd jeg var for høyder, før jeg var med på Kompani Lauritzen.

HØYDE: Youtuberen var ikke klar over hvor redd han var for høyder, frem til han deltok i «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz/TV 2

Skal vi tro Hofset må eksponeringen for høyder ha gitt mersmak, for tidligere i år valgte han å begynne med en ny hobby – klatring.

– For et par måneder siden startet jeg å klatre, og nå drar jeg annenhver uke på klatresenter – bare for å trene på høyde.

– Det er ikke så fett når du ser kids klatre helt øverst, og spinne og le hele veien ned, mens jeg sliter med å komme meg halvveis opp i veggen. Men jeg merker at det blir bedre og bedre for hver gang.

NERVØS: – Jeg merke det, bare jeg sitter på en balkong. Det er ikke sånn at det hemmer meg, men jeg synes ikke det er digg å sitte der, for jeg føler at jeg skal falle utenfor. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Han mener «Kompani Lauritzen» er ene og alene årsaken til at han startet med klatringen, og fant motivasjonen til å utfordre og overkomme redselen for høyder.

– Jeg føler at jeg definitivt hadde en fin kurve.

Har ikke delt med kona

Venner og familie har vært kortfattet hva gjelder redselen til Hofset, og hvordan han har klart seg i de ulike øvelsene.

Hofset har nemlig forsøkt å holde høydeskrekken skjult for kretsen sin.

– Kona min skulle egentlig se det, men så har jeg ikke delt det med henne, sier han og humrer.

Hans kone, Yang Bai, bor nemlig for øyeblikket i Kina, og 32-åringen har ikke hatt et sterkt ønske om at Bai skulle følge med på ham på Bømoen leir.

– Jeg tenkte: «Vet du hva? Hun trenger ikke å se det». Hun vet hva som skjedde og alt det der. Hvis ikke hun spør om det, så kommer jeg ikke til å vise henne det, sier han og flirer.

Ønsket å være tøff

– Hva kan jeg si? Jeg har på en måte aldri sagt det til blant andre en av mine barndomskompiser. Det her kommer til å høres helt jævlig ut, men greia er at jeg alltid har turt å ta berg-og-dal-baner – men jeg har jo vært redd. Så har jeg alltid ertet han litt for at han ikke har turt, sier Hofset og ler.

– Så fant han ut nå at jeg har høydeskrekk, og han var så sur! Så han har kjørt meg hardt. Han har jo ikke visst det. Jeg har egentlig holdt det litt skjult.

– Det høres veldig «toxic masculating» ut, men jeg har lyst til å være litt tøff.

Hofset forteller at han aldri har vært en person som gråter foran andre, men etter tiden i «Kompani Lauritzen» merker han en endring

– Jeg føler jeg tåler det bedre nå.

– Og så synes jeg det var fint med tanke på nevøene mine. At de kan se at jeg også blir redd, og at det går bra selv om.