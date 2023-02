Fikk Gjert Ingebrigtsen-råd før reality-debuten

I høst ble det klart at Liva Ingebrigtsen er blant årets kjendisdeltakere i Kompani Lauritzen.

SPENT: Liva Ingebrigtsen gleder seg til Kompani Lauritzen-eventyret. Foto: Matti Bernitz

Hun ble først kjent gjennom aliaset «Løpefrue», hvor hun blogget om hvordan det var å være samboer med løpestjernen Henrik Ingebrigtsen (31).

TV 2 møtte rogalendingen dagen før hun skulle inn på Setnesmoen militærleir. Datoen er 23. august, 2022.

Hun skulle sove en natt i Ålesund med resten av casten, før selve reality-eventyret begynte.

Nervene var i høyspenn, men likevel klarte hun å holde hodet kaldt. Hun hadde nemlig fått med seg et tips fra svigerfar – friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen (57).

– Jeg vet hva jeg ikke skal gjøre

Skal man tro den blide brunetten, var tipset relatert til hvordan man unngår konflikter.

– Du har jo sett Henrik i treningsregimet som Gjert har kjørt. Er det noen tips du har fått, som du tror kan være en fordel for deg her?

– Jeg er veldig sånn som fort kan snakke tilbake. Det har jeg erfart både med Henrik og med svigerfar. Så erfaringen rundt det, er at jeg skal gjøre motsatt. Jeg vet hva jeg ikke skal gjøre. Så får vi se om jeg klarer å få til det på en annen måte.

De mest sportsinteresserte husker kanskje at august i fjor var en turbulent tid for familien Ingebrigtsen. TV 2 møtte Liva Ingebrigtsen kun dager etter at EM i München var overstått.

Dette var det første europamesterskapet hvor Gjert Ingebrigtsen ikke hadde treneransvar for sine egne sønner. Under dette mesterskapet fikk Liva Ingebrigtsens ektemann, Henrik Ingebrigtsen, dette ansvaret.

Det er særlig én ting som kan skape problemer for Liva inne på militærleiren. Se hva i videoen under.

Alenepappa

Selv om ektemannen nylig hadde kommet hjem etter EM, var han klar for å være «alenepappa».

– Det tror jeg kommer til å gå veldig fint. Jeg tror kanskje at han har litt godt av at vi bytter roller litt. At han får prøve seg litt hjemme, og jeg får testet å bare være meg. Jeg er veldig vant med å ta styringa hjemme, så jeg kjenner jo at det kommer til å være tøft i perioder å være borte så lenge, men så tror jeg tempoet kommer til å være så høyt at du ikke kommer til å få tid til å kjenne så mye på det.

Hun sier at partneren hennes har vært flink til å gi både støttende ord – og uoppfordret veiledning.

– Han har nok preppet meg litt. Jeg tror ikke at han er nervøs. Jeg tror han har troen på meg, men han liker å være forberedt selv, så da vil han at jeg også skal være det.

ÅRETS DELTAKERE: Vendela Kirsebom, Didrik Solli-Tangen, Iben Akerlie, Ingrid Halstensen, Carina Dahl, Grunde Myhrer, Thomas Hayes, Sval Rosenløw Eeg, Agnete Husebye, Christopher Robin Omdahl, Jon Martin Henriksen, Tete Lidbom, Turab Awan og Liva Ingebrigtsen. Foto: Matti Bernitz

– Prøve å beherske meg

Det at hun har havnet i en av Norges mest kjente idrettsfamilier, er kanskje ikke tilfeldig.

– Jeg har et veldig stort konkurranseinstinkt. Jeg og Henrik kan ikke spille brettspill sammen. Sist gang slo jeg brettet ut av bordet. Jeg må nesten prøve å beherske meg litt, for å ikke være for gal. Det blir vanskelig. Men det er gøy å vinne! Du har lyst til å vinne – det er ingen som har lyst til å tape, sier hun lattermildt.

Influenseren var aldri i tvil om hun skulle takke ja til reality-tilbudet.

– Det er en erfaring som du ikke får ellers. For meg tror jeg det ikke er noe scenario hvor jeg hadde takket nei. Da tror jeg at jeg hadde gått glipp av en så stor opplevelse. Det var en selvfølge at jeg hadde lyst til å være med, da de spurte.

Selv om hun var kjapp på å si ja, innrømmer hun at et annet familiemedlem trolig ble litt sjalu.

– Henrik synes det er veldig kjekt at jeg skal være med. Jeg tror kanskje han kunne tenkt seg å være med selv, men jeg tror han hadde vært vanskelig å slå. Jeg er fornøyd med at jeg skal få lov til å prøve meg.

Kompani Lauritzen har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag 25. februar.